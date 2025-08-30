Un hombre manejaba borracho y volcó su camioneta en Mendoza: tenía casi 5 veces más de alcohol en sangre que lo permitido

Un conductor ebrio volcó su camioneta en Mendoza y su test de alcoholemia triplicó el límite permitido (Foto: Gentileza Mdz)

Un accidente vial se registró en la madrugada de este sábado en Mendoza cuando una camioneta Toyota Hilux volcó y terminó en un canal de riego lateral. El hecho sucedió en Chacras de Coria, departamento de Luján de Cuyo. El conductor dio positivo en el test de alcoholemia con 2,34 g/l y su acompañante tuvo que ser trasladada a un hospital local por las heridas.

El episodio ocurrió alrededor de las 5:06 en la intersección de calle Guardia Vieja y Presidente Perón, según precisaron fuentes policiales a medios locales.

El vehículo circulaba de norte a sur cuando, por causas que aún se investigan, su conductor, un hombre de 38 años, perdió el control y volcó. Dentro de la camioneta también viajaba una mujer de 29 años.

Ambos quedaron atrapados en el habitáculo hasta que intervinieron Bomberos Voluntarios de Luján, quienes tras varios minutos de trabajo lograron rescatarlos.

De acuerdo con la reconstrucción del siniestro, vecinos que observaron el vuelco alertaron al 911 y solicitaron la asistencia de las autoridades. En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de tránsito y la Policía Científica, mientras que el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) se ocupó de asistir a las víctimas.

Una mujer resultó herida y hospitalizada tras el accidente vial en Luján de Cuyo, Mendoza (Foto: Gentileza Mdz)

La acompañante fue diagnosticada con politraumatismos por accidente vial e intoxicación alcohólica. Debido a su estado, fue trasladada de urgencia al Hospital Luis Lagomaggiore, donde permaneció bajo atención médica.

En tanto, al conductor se le practicó un test de alcoholemia que arrojó un resultado positivo de 2,34 gramos por litro, indicaron medios locales. La cantidad está muy por encima del límite permitido en la provincia de Mendoza, que es de 0,5 g/l.

El Juzgado Contravencional en Turno tomó intervención en el caso. El conductor quedó a disposición de la Justicia y fue trasladado a la sede judicial para la correspondiente notificación.

Las pericias de la Policía Científica buscan establecer con precisión la mecánica del vuelco y las causas que derivaron en la pérdida de control del rodado.

Récord de alcoholemia en Misiones

Una motocicleta terminó en la banquina de un camino rural, donde un joven yacía sobre el pasto, ante la sorpresa total de los agentes que asistieron al lugar. Todo ocurrió días atrás, en la localidad de Apóstoles, provincia de Misiones, cuando la intervención de la Policía por lo que parecía un accidente menor reveló un dato que superó todos los antecedentes de la zona: el conductor registró 4,26 gramos de alcohol por litro de sangre.

Esta cifra asombró incluso al personal médico del hospital local, lo que motivó la inmediata detención del implicado.

En Misiones, la Policía confiscó la moto y retuvo la licencia del conductor tras el test de alcoholemia récord

La situación alteró la calma del paraje La Cachuera, en las afueras de Apóstoles, y se produjo el domingo por la noche: un motociclista de 27 años fue encontrado recostado sobre la banquina, muy cerca de una Corven 110 cc.

Eran poco después de las 20:25 cuando, en las proximidades del Lote 168, los efectivos de la Comisaría Segunda recibieron la notificación sobre una persona que, al parecer, había sufrido un accidente.

Al arribar, los uniformados identificaron al motociclista como R.D.S., consciente y caído junto a su moto. De inmediato se solicitó una ambulancia que lo trasladó al hospital del municipio para la correspondiente evaluación médica.

En el centro de salud, los especialistas confirmaron que no tenía lesiones. El caso sorprendió cuando el test de alcoholemia arrojó 4,26 g/L, un nivel que sobresalió por su magnitud y dejó perplejos tanto a los agentes como a los médicos presentes.

De acuerdo a las fuentes citadas por los medios El Territorio y Misiones Online, esa medición figura entre las más elevadas que se hayan registrado en Misiones.

A raíz de este resultado, los oficiales procedieron a redactar el acta de infracción, confiscar la moto y retener la licencia de conducir. Finalmente, la Policía de Misiones ordenó la detención del joven, quien quedó a disposición del Juzgado de Paz.