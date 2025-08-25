Récord de alcoholemia en Misiones: tuvo un accidente, llegaron para asistirlo y dio 4,26 gramos de alcohol en sangre

El motociclista fue hallado tendido sobre la banquina junto a una Corven 110 cc en el paraje La Cachuera

Una moto cayó en la banquina de un camino rural, un joven que terminó tendido en el pasto y un resultado que dejó sin palabras a los agentes. En la localidad de Apóstoles, en la provincia de Misiones, la Policía intervino ante lo que parecía un simple despiste, pero lo que descubrieron después rompió todos los registros conocidos en la zona: el conductor tenía 4,26 gramos de alcohol por litro de sangre. La cifra, que sorprendió incluso a los médicos del hospital local, derivó en su detención inmediata.

El insólito episodio que sacudió la tranquilidad del paraje La Cachuera, en las afueras de la localidad de mencionada, ocurrió este domingo por la noche, cuando este motociclista de 27 años fue hallado tendido sobre la banquina de un camino rural, al costado de una Corven 110 cc.

El hecho se registró pasadas las 20:25, en inmediaciones del Lote 168, cuando agentes de la Comisaría Segunda fueron alertados sobre la presencia de una persona aparentemente accidentada.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron al motociclista —identificado como R.D.S.— caído junto al vehículo, pero consciente. Ante la situación, solicitaron la presencia de una ambulancia que lo trasladó al hospital local para su evaluación.

El test de alcoholemia marcó 4,26 gramos por litro de sangre, uno de los registros más altos en la provincia (Fotos: El Territorio)

Una vez en el centro de salud, los médicos constataron que no presentaba lesiones. Sin embargo, el caso dio un giro inesperado cuando, tras realizarle el test de alcoholemia, el resultado arrojó 4,26 g/L, una cifra que sorprendió a los propios efectivos por su magnitud.

El valor, de hecho, se ubica entre los más altos jamás registrados en la provincia, según indicaron fuentes consultadas por los medios locales El Territorio y Misiones Online.

Ante semejante resultado, se labró el acta de infracción correspondiente, con la retención del rodado y de la licencia de conducir. Además, la Policía de Misiones dispuso la aprehensión del conductor, quien quedó a disposición del Juzgado de Paz.

El caso de alcoholemia más alto de 2025

Récord test de alcoholemia Año Nuevo

En las primeras horas del Año Nuevo 2025, un control de alcoholemia realizado en Santa Lucía, una localidad del Gran San Juan de tan solo 60 mil habitantes, registró el nivel más alto de alcohol en sangre detectado durante los operativos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) en todo el país.

Un conductor alcanzó un nivel de 2,85 gramos de alcohol por litro de sangre, cifra que no solo le valió el secuestro de su vehículo, sino que también lo posicionó como el caso más grave entre los 94 operativos realizados en Argentina durante las festividades.

El hombre no solo condujo alcoholizado, sino que también intentó evadir el testeo vial. “Dale, dale, dale, no, mire, que su boca agarre la boquilla”, le indica el agente de tránsito al infractor. “No, me estás cortando el aire, caballero, por favor, colabore, es la última”, le exige una y otra vez el oficial al repetir el procedimiento.

Segundos después, la situación se volvió más tensa: “¿¡Vas a soplar o no!?“, insistió el agente. El conductor, visiblemente alcoholizado, respondió con resignación: “Si lo mismo me van a llevar”. Luego, accedió a completar la prueba.

Vale recordar que el límite máximo de alcohol en sangre para conductores particulares es de 0,5 gramos por litro. El caso sanjuanino multiplicó por más de cinco esa cifra.

Santa Lucía, además, se destacó por concentrar tres de los cinco registros más altos de alcoholemia detectados en el país durante los controles de fin de año.

Estos fueron los índices más altos registrados en todo el país:

2,85 g/l en Santa Lucía, San Juan

2,24 g/l en Peaje Hudson de la autopista Buenos Aires - La Plata

2.24 g/l en Santa Lucía, San Juan

1,94 g/l en San Lucía, San Juan

1,91 g/l en autopista Riccheri, Buenos Aires