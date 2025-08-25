Sociedad

Récord de alcoholemia en Misiones: tuvo un accidente, llegaron para asistirlo y dio 4,26 gramos de alcohol en sangre

El episodio ocurrió en inmediaciones del Lote 168 en Apóstoles, donde un joven de 27 años fue hallado junto a su moto. Los policías habían acudido a asistirlo pensando que se había accidentado y lo trasladaron al hospital

Guardar
El motociclista fue hallado tendido
El motociclista fue hallado tendido sobre la banquina junto a una Corven 110 cc en el paraje La Cachuera

Una moto cayó en la banquina de un camino rural, un joven que terminó tendido en el pasto y un resultado que dejó sin palabras a los agentes. En la localidad de Apóstoles, en la provincia de Misiones, la Policía intervino ante lo que parecía un simple despiste, pero lo que descubrieron después rompió todos los registros conocidos en la zona: el conductor tenía 4,26 gramos de alcohol por litro de sangre. La cifra, que sorprendió incluso a los médicos del hospital local, derivó en su detención inmediata.

El insólito episodio que sacudió la tranquilidad del paraje La Cachuera, en las afueras de la localidad de mencionada, ocurrió este domingo por la noche, cuando este motociclista de 27 años fue hallado tendido sobre la banquina de un camino rural, al costado de una Corven 110 cc.

El hecho se registró pasadas las 20:25, en inmediaciones del Lote 168, cuando agentes de la Comisaría Segunda fueron alertados sobre la presencia de una persona aparentemente accidentada.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron al motociclista —identificado como R.D.S.— caído junto al vehículo, pero consciente. Ante la situación, solicitaron la presencia de una ambulancia que lo trasladó al hospital local para su evaluación.

El test de alcoholemia marcó
El test de alcoholemia marcó 4,26 gramos por litro de sangre, uno de los registros más altos en la provincia (Fotos: El Territorio)

Una vez en el centro de salud, los médicos constataron que no presentaba lesiones. Sin embargo, el caso dio un giro inesperado cuando, tras realizarle el test de alcoholemia, el resultado arrojó 4,26 g/L, una cifra que sorprendió a los propios efectivos por su magnitud.

El valor, de hecho, se ubica entre los más altos jamás registrados en la provincia, según indicaron fuentes consultadas por los medios locales El Territorio y Misiones Online.

Ante semejante resultado, se labró el acta de infracción correspondiente, con la retención del rodado y de la licencia de conducir. Además, la Policía de Misiones dispuso la aprehensión del conductor, quien quedó a disposición del Juzgado de Paz.

El caso de alcoholemia más alto de 2025

Récord test de alcoholemia Año Nuevo

En las primeras horas del Año Nuevo 2025, un control de alcoholemia realizado en Santa Lucía, una localidad del Gran San Juan de tan solo 60 mil habitantes, registró el nivel más alto de alcohol en sangre detectado durante los operativos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) en todo el país.

Un conductor alcanzó un nivel de 2,85 gramos de alcohol por litro de sangre, cifra que no solo le valió el secuestro de su vehículo, sino que también lo posicionó como el caso más grave entre los 94 operativos realizados en Argentina durante las festividades.

El hombre no solo condujo alcoholizado, sino que también intentó evadir el testeo vial. “Dale, dale, dale, no, mire, que su boca agarre la boquilla”, le indica el agente de tránsito al infractor. “No, me estás cortando el aire, caballero, por favor, colabore, es la última”, le exige una y otra vez el oficial al repetir el procedimiento.

Segundos después, la situación se volvió más tensa: “¿¡Vas a soplar o no!?“, insistió el agente. El conductor, visiblemente alcoholizado, respondió con resignación: “Si lo mismo me van a llevar”. Luego, accedió a completar la prueba.

Vale recordar que el límite máximo de alcohol en sangre para conductores particulares es de 0,5 gramos por litro. El caso sanjuanino multiplicó por más de cinco esa cifra.

Santa Lucía, además, se destacó por concentrar tres de los cinco registros más altos de alcoholemia detectados en el país durante los controles de fin de año.

Estos fueron los índices más altos registrados en todo el país:

  • 2,85 g/l en Santa Lucía, San Juan
  • 2,24 g/l en Peaje Hudson de la autopista Buenos Aires - La Plata
  • 2.24 g/l en Santa Lucía, San Juan
  • 1,94 g/l en San Lucía, San Juan
  • 1,91 g/l en autopista Riccheri, Buenos Aires

Temas Relacionados

MisionesApóstolesAlcoholemiaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Revocaron un fallo que absolvió a un hombre que ejerció violencia económica al ocultar sus bienes

Lo hizo el Tribunal Superior de Justicia sobre una sentencia de la Cámara de Apelaciones que había dejado sin efecto la condena de 2 años y 6 meses de prisión en suspenso contra un acusado

Revocaron un fallo que absolvió

La debilidad de los Souza: al padre lo detuvieron por robar ruedas y ahora el hijo cayó por el mismo delito

Los dos fueron atrapados gracias a los anillos digitales porteños con 20 días de diferencia. El hermano y tío de los sospechosos también fue capturado por resistencia a la autoridad

La debilidad de los Souza:

Horror y misterio en San Antonio de Areco: la mujer habría sido asesinada fuera del auto donde aparecieron los cuerpos

Roberto Suárez, de 45 años y Florencia Revah, de 32, fueron encontrados sin vida este domingo en el interior de un vehículo abandonado. La principal hipótesis que baraja el fiscal Luis Emilio Carcagno

Horror y misterio en San

Insólito: dos prófugas fueron atrapadas cuando intentaron visitar a presos en el penal de Marcos Paz

Las dos mujeres quedaron detenidas por el Servicio Penitenciario Federal. Una era buscada por un robo y la otra por falsificación de documentos públicos. El video

Insólito: dos prófugas fueron atrapadas

Anthony Zambrano se sinceró sobre su gusto por su compañera Grecia en el ‘Desafío 2025’: “Me derrito”

Todo parece indicar que el atleta guajiro ya se olvidó de su enamorada Isa, por la que lloró tras su salida. Ahora tiene en la mira a otra de las integrantes Gamma a la que no dudó en lanzarle piropos: “Me tiene deslumbrado”

Anthony Zambrano se sinceró sobre
ÚLTIMAS NOTICIAS
Coimas en discapacidad: se presentó

Coimas en discapacidad: se presentó en la Justicia Jonathan Kovalivker, directivo de la droguería Suizo Argentina

La declaración completa de García Furfaro: una teoría conspirativa y acusaciones a un ex empleado

Chile suspendió la importación de pollos desde la Argentina por la detección de un caso de gripe aviar

Revocaron un fallo que absolvió a un hombre que ejerció violencia económica al ocultar sus bienes

Cómo los chefs fusionan influencia extranjera y tradición criolla en una zona emblemática de Buenos Aires

INFOBAE AMÉRICA
Persecución en Nicaragua: murió un

Persecución en Nicaragua: murió un opositor a la dictadura de Daniel Ortega que estaba desaparecido hace más de un mes

Woody Allen genera polémica: se ofrece a filmar en Rusia y Ucrania lo considera un “insulto”

Vandalizaron por cuarta vez la sinagoga más antigua de Santiago durante el Shabat

Un hallazgo científico conecta el arte de Van Gogh con fenómenos cuánticos

Trump confirmó que Estados Unidos respaldará la seguridad de Ucrania, aunque los detalles aún se negocian

TELESHOW
Andrés Gil habló por primera

Andrés Gil habló por primera vez tras los rumores de romance con Gimena Accardi: “Respeten su intimidad”

El cruce público de Alex y Charlotte Caniggia: “No le voy a mostrar a mi hija”

El inesperado gesto de Pampita con sus fanáticos en la vía pública: “No se le caen los anillos”

Homo Argentum, un éxito desde su estreno: superó el millón de espectadores en 11 días

Andrea Ghidone sorprendió al anunciar su próxima boda con su novio: “Nos casamos”