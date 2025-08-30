Sociedad

Misiones: rescataron a un chico de 11 años que se había caído a un pozo de agua de 8 metros de profundidad

El hueco estaba en desuso y el niño cayó accidentalmente. Bomberos de la ciudad de Apóstoles se encargaron del operativo

Un fuerte operativo de rescate se desplegó este sábado en la ciudad de Apóstoles, en la provincia de Misiones, donde un niño de 11 años cayó accidentalmente en un pozo de agua abandonado de unos 8 metros de profundidad.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle General Paz al 1900, en el barrio Irigoyen de la localidad mencionada, y generó momentos de tensión entre vecinos y familiares que presenciaron la escena.

La situación se desencadenó cuando el menor perdió pie y terminó dentro de la abertura. Ante el llamado de auxilio, se activó un rápido despliegue de emergencia en el que participaron efectivos de la División Comando Radioeléctrico y personal de la División Bomberos de la Unidad Regional VII, de acuerdo con información oficial.

Con equipos especializados y maniobras de rescate, los agentes descendieron hasta el fondo del pozo y lograron sacar al niño con vida, en una intervención que se concretó en pocos minutos.

Una vez en superficie, el menor de edad fue revisado por médicos, quienes constataron que se encontraba fuera de peligro. Posteriormente, fue entregado a sus familiares, quienes aguardaban en el lugar con preocupación. El pozo en desuso representaba un riesgo para quienes circulaban por la zona.

“Fue examinado por médicos y posteriormente entregado a su familia, encontrándose en buen estado de salud pese al grave riesgo que atravesó”, confirmaron las fuentes oficiales.

Rescataron a una nena de 2 años de un secarropas

En el barrio 3 de Noviembre, ubicado al norte de la ciudad de Córdoba, un equipo del cuerpo de bomberos protagonizó un dramático rescate de una niña de 2 años que había quedado encerrada dentro de un secarropas.

El accidente se produjo meses atrás y provocó la intervención tanto de las autoridades como de los vecinos del sector para poder salvar a la pequeña. El ruido ocasionado por el movimiento de vehículos de emergencia y la rapidez del operativo captaron la atención de quienes se encontraban cerca del lugar donde ocurrió el incidente.

Según detalló La Voz, la pequeña jugaba en su domicilio junto a su madre y, en un momento de descuido, logró introducirse en el secarropas sin que nadie previera los riesgos que representaba esa acción.

Cuando la madre notó su ausencia y escuchó el llanto, halló a la niña atrapada en el aparato, con su torso y extremidades inferiores imposibilitados de moverse. Al no poder socorrerla por sí sola, solicitó con urgencia la presencia de los servicios de emergencia. En minutos, integrantes del Cuartel 6 y el DUAR Capital de la Dirección Bomberos de la Policía de Córdoba llegaron al domicilio.

Los rescatistas supervisaron de inmediato el estado de la menor. Constataron que no podía moverse y que se encontraba angustiada. El procedimiento consistió en maniobras delicadas con movimientos exactos. Durante aproximadamente cinco minutos, lograron liberar primero el torso y después las piernas, priorizando no causar alguna lesión en la menor. La madre participó activamente en la contención emocional de la pequeña durante todo el proceso.

Tras completar el rescate, el equipo médico del servicio de emergencias 107 examinó exhaustivamente a la niña en el mismo hogar para poder determinar si existían heridas. Los profesionales aseguraron que no sufrió ninguna lesión, por lo que autorizaron su permanencia a cargo de la madre y ofrecieron contención a la familia, visiblemente afectada por la situación.

