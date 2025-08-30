Sociedad

Chocó una familia que volvía de ver a River en Mendoza: murieron un abuelo y su nieto de 12 años

Al padre del menor de edad fue trasladado a un hospital de San Luis por traumatismos y una lesión en la cabeza. En el camión, el otro vehículo involucrado, iban dos hombres que resultaron ilesos

Un accidente de tránsito ocurrido en la Autopista de las Serranías Puntanas, cerca de la localidad de Balde, provincia de San Luis, dejó como saldo la muerte de dos personas, entre ellas un menor de edad, y un herido grave. El hecho se registró en la madrugada de este viernes, alrededor de las 3 de la mañana, cuando un Mercedes Benz GLA 200, que circulaba de oeste a este, impactó en la parte trasera de un camión Chevrolet D6503 que se desplazaba en la misma dirección.

En el auto viajaban Carlos Enrique Luna, de 64 años, domiciliado en El Trapiche -provincia de San Luis-, y su nieto, Juan Ignacio Luna, de 12 años, residente en la capital puntana. Ambos perdieron la vida en el lugar, hecho constatado por personal médico del Sempro.

El vehículo era conducido por Juan Manuel Luna, de 37 años, hijo de Carlos y padre del niño, con domicilio en la ciudad de San Luis, quien resultó herido con politraumatismos y lesiones en la cabeza, de acuerdo con la información de medios puntanos.

Mientras tanto, el conductor del automóvil fue trasladado de urgencia en una ambulancia al Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo”, donde quedó internado en grave estado a raíz de las múltiples lesiones.

Los fallecidos regresaban de Mendoza, tras asistir al partido de River Plate contra Unión de Santa Fe por los octavos de final de la Copa Argentina, disputado en el Estadio Malvinas Argentinas.

Según trascendió, el niño cursaba sus estudios en el Instituto Santa Catalina, hecho que fue confirmado por un comunicado emitido por el Ministerio de Educación provincial.

El conductor del camión, de 57 años, y su acompañante de 30, ambos con domicilio en San Vicente, provincia de Buenos Aires, resultaron ilesos. Tras el impacto, a la altura del kilómetro 806 de la autopista, el rodado mayor quedó fuera de la calzada.

Posteriormente, al chofer se le practicó el test de alcoholemia, el cual arrojó resultado negativo con 0,00 gramos de alcohol en sangre.

De acuerdo con los primeros informes de la Dirección General de Policía Caminera y Seguridad Vial, aún se investigan las causas del siniestro.

No obstante, se precisó que el choque se produjo cuando el auto impactó su parte frontal contra la parte trasera del camión, lo que provocó las consecuencias fatales para dos de los ocupantes del vehículo de menor rodado.

En el lugar trabajaron agentes policiales y personal de emergencia, que asistieron a las víctimas.

Con el correr de las horas, cuando se confirmaron las identidades de las víctimas fatales, desde la comunidad educativa los despidieron. La tragedia conmocionó a la localidad de El Trapiche y a la ciudad de San Luis, donde residían.

Desde el Ministerio de Educación de la provincia puntana lanzaron un posteo en redes. “El Ministerio de Educación lamenta el fallecimiento de Juan Ignacio Luna, alumno del Instituto Santa Catalina. Acompañamos a sus familiares en este doloroso momento y despedimos con afecto”, rezaba el comunicado.

Otro accidente fatal que involucró a una familia

Un siniestro vial ocurrido el sábado pasado en el kilómetro 389,5 de la Ruta Nacional N.º 5, en jurisdicción de Francisco Madero, partido de Pehuajó, provocó la muerte de tres miembros de una familia oriunda de Comodoro Rivadavia, Chubut. Una mujer, también parte del grupo familiar, fue hospitalizada en estado grave. El incidente involucró un automóvil Fiat Argo y un camión Fiat Iveco.

Según la Policía de Seguridad Comunal de Pehuajó, cuatro personas viajaban en el vehículo particular. Producto del impacto, murió en el acto un hombre de 40 años junto a sus dos hijos menores de edad, mientras que la madre, de 35 años, fue llevada de urgencia al Hospital Dr. Juan Carlos Aramburu con lesiones graves. Al mando del camión iba un joven de 29 años que reside en Saladillo, quien no sufrió heridas.

El choque ocurrió cerca de las 8 de la mañana, como reportaron medios locales. Se investigan aún los motivos por los cuales ambos rodados colisionaron en el tramo que conecta Francisco Madero y Juan José Paso.

Impactante accidente fatal en Pehuajó: murió el padre y sus dos hijos menores

El automóvil terminó destruido por el impacto. El camión, por su parte, fue consumido completamente por las llamas hasta quedar reducido a cenizas, aunque el conductor logró salir sin lesiones.

Las imágenes registradas en el video muestran la dimensión del incendio que consumió el camión. El fuego se divisaba a gran distancia y cubría íntegramente el vehículo pesado.

Según testigos, Cristian Fornes, ex bombero voluntario y empleado de la Cooperativa Eléctrica local, se detuvo al presenciar el choque. Fornes intervino para rescatar al conductor del camión de entre las llamas y luego colaboró en el auxilio de la mujer que sobrevivió al accidente.

Luego del hecho, en el lugar trabajaron equipos de la Policía de Seguridad Comunal, Seguridad Vial, Policía Científica y los Bomberos Voluntarios de Francisco Madero, quienes extinguieron el fuego y realizaron tareas periciales.

La causa fue caratulada como “Triple Homicidio Culposo y Lesiones Graves Culposas” y está a cargo del fiscal Pablo Teodoro Schestrom, responsable de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 8 de Pehuajó, dependiente del Departamento Judicial Trenque Lauquen.

