Se incendió un taller mecánico en La Plata y las llamas arrasaron con al menos 20 motos: investigan si fue provocado

Incendio en taller de motos de La Plata

En pleno centro de La Plata, un incendio destruyó por completo un taller de motos ubicado sobre calle 6 entre 44 y 45, en cercanías de Plaza Italia, lo que generó momentos de tensión durante la madrugada de este lunes.

Las llamas, que se propagaron rápidamente, consumieron la totalidad del local, afectaron el primer piso del edificio y obligaron a evacuar a varios vecinos. La investigación está en curso y, por el momento, no se descarta que el fuego haya sido provocado de manera intencional.

El hecho ocurrió en la planta baja de un complejo residencial, a tan solo 650 metros del depósito de la firma Aloise, escenario de otro incendio ocurrido a mediados de junio, cuya estructura aún se encuentra en proceso de demolición por riesgo de derrumbe. La magnitud del fuego en esta ocasión volvió a poner en alerta a los habitantes de la zona, que relataron haber sido sorprendidos por explosiones y gritos en plena madrugada.

“Me desperté escuchando una explosión y pensé que estaban rompiendo un auto, porque puede pasar en esta ciudad. Pero después seguí escuchando explosiones y en un momento un tipo empezó a correr en el medio de la calle gritando ‘fuego’”, contó una joven vecina al medio 0221.com.ar. La situación derivó en una evacuación inmediata: “Empezaron a gritar los vecinos que salgamos, que salgamos. Ya estaba la Policía en el lugar. Fue un quilombo”, agregó.

Así quedó el frente del taller mecánico que se incendió durante la madrugada de este lunes (Foto: AGLP)

Dotaciones del Cuartel Central de Bomberos de La Plata trabajaron durante varias horas hasta sofocar completamente las llamas. Las tareas de enfriamiento se extendieron hasta después de las seis de la mañana.

Mientras tanto, los frentistas permanecieron en la calle bajo la asistencia de personal de emergencias. Muchos salieron con lo puesto, entre ellos vecinos que viven en los pisos superiores del edificio afectado.

El taller incendiado funcionaba desde hace siete años y estaba a cargo de Leandro, un hombre de nacionalidad dominicana, quien confirmó que no hubo heridos. En declaraciones recogidas por el portal Infocielo, pidió que se esclarezcan las causas del hecho. En total, al menos 20 motocicletas fueron alcanzadas por las llamas, que redujeron el lugar a escombros y hierros retorcidos.

Por el momento, los peritos trabajan para determinar si el fuego fue accidental o si se trató de un incendio intencional. Algunas versiones recogidas por los medios locales refuerzan esta última hipótesis: testigos afirmaron que una moto con dos ocupantes se detuvo frente al local, y que uno de ellos arrojó una bomba molotov, provocando el inicio del fuego. Otra versión apunta a un bidón de nafta encendido lanzado directamente contra el comercio. Ambas líneas están siendo analizadas por los investigadores.

Los chasis de las motos (Foto: AGLP)

En paralelo, efectivos de la Policía Bonaerense tomaron testimonios en la zona y comenzaron a revisar las cámaras de seguridad para determinar si los relatos pueden ser confirmados a través de imágenes. También se levantaron muestras en el lugar del hecho, que fueron enviadas a la Policía Científica para su análisis. La causa quedó radicada en la comisaría Primera y fue derivada a la UFI en turno, que lleva adelante las diligencias judiciales.

El incidente despertó preocupación entre los vecinos no solo por la violencia del fuego, sino también por los antecedentes de la zona. Una de las vecinas del edificio afectado señaló que el lugar ya había sido denunciado en reiteradas ocasiones por ruidos molestos.

Hasta el momento, no se reportaron daños estructurales graves en los edificios linderos, aunque especialistas en arquitectura evaluarán si el calor afectó las estructuras cercanas. El departamento del primer piso, ubicado justo encima del taller, también resultó prácticamente destruido.

Mientras se aguarda el resultado de las pericias, la investigación continúa para establecer el origen del siniestro que volvió a sacudir el centro platense a pocas semanas del incendio en la sede de Aloise.