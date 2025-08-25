Sociedad

Anthony Zambrano se sinceró sobre su gusto por su compañera Grecia en el ‘Desafío 2025’: “Apoteósica, me derrito”

Todo parece indicar que el atleta guajiro ya se olvidó de su enamorada Isa, por la que lloró tras su salida. Ahora tiene en la mira a otra de las integrantes Gamma a la que no dudó en lanzarle piropos: “Me tiene deslumbrado”

Danny Barros

Por Danny Barros

Anthony Zambrano lanzó piropo a su compañera de equipo Grecia Viloria y despertó rumores de nuevo romance en el 'Desafío 2025' - crédito Caracol Televisión/Youtube

La temperatura está que arde en el Desafío Siglo XXI tras dinámica entre sus participantes que motivó a que Anthony Zambrano confesará la atracción que siente por Grecia Viloria, su compañera de equipo naranja en la competencia.

El ambiente en la casa Gamma se transformó en una auténtica pasarela durante el reinado de La Red, una dinámica que permitió a las participantes mostrar una versión distinta de sí mismas, lejos de la habitual competencia física. Mencho, Grecia, Rosa y Yudisa protagonizaron un desfile en bikini que despertó la admiración de sus compañeros y culminó con la emotiva coronación de Mencho, quien dejó un mensaje inspirador sobre la diversidad de la feminidad.

La jornada estuvo marcada por la alegría y la complicidad entre los habitantes de la casa Gamma. El juego reunió a las cuatro concursantes en un ambiente de celebración, donde la elegancia, el carisma y la seguridad personal fueron los protagonistas. Cada participante aportó su propio estilo y personalidad al evento, demostrando que la competencia puede dar paso a momentos de reconocimiento y apoyo mutuo.

Anthony Zambrano dejó ver su gusto por Grecia Viloria, su compañera de equipo Gamma en el 'Desafío Siglo XXI' - crédito Caracol Televisión/Youtube

Rosa fue la primera en presentarse, luciendo un bikini blanco que resaltó su presencia en la pasarela y cautivó a quienes la observaban. Su actitud y miradas recibieron elogios de los presentes.

Luego, Yudisa, la más joven del grupo, optó por un bikini beige que realzó su tono de piel y le valió halagos de sus compañeros. Mencho, tercera en salir, sorprendió por la naturalidad y fuerza que transmitió, a pesar de confesar que el modelaje era un mundo ajeno para ella. Su seguridad y musculatura destacaron, mostrando que la fortaleza física puede convivir con la feminidad. Finalmente, Grecia cerró el desfile y recibió comentarios entusiastas, especialmente de Zambrano, quien expresó abiertamente su admiración.

El reinado incluyó una ronda de preguntas que permitió a las concursantes compartir sus pensamientos y valores. Grecia habló sobre la importancia de cultivar la mente para desarrollar el cuerpo de la mejor manera.

Mencho aprovechó la ocasión para señalar la necesidad de un mayor respaldo gubernamental a los deportistas, con el objetivo de que Colombia forme más campeones olímpicos. Yudisa compartió una enseñanza de su última lectura, y Rosa explicó su visión sobre la lealtad, aportando así distintas perspectivas sobre temas personales y sociales.

Tras el desfile y las intervenciones, llegó el momento de la coronación. Los hombres del equipo, encargados de elegir a la ganadora, otorgaron el título de segunda princesa a Grecia, primera princesa a Yudisa y virreina a Rosa. Mencho fue finalmente coronada como la reina del evento. Visiblemente emocionada, la ganadora confesó entre lágrimas que nunca imaginó vivir una experiencia de ese tipo.

En el cierre de la celebración, Mencho resumió el espíritu del reinado con una reflexión que resonó entre los presentes: la fuerza y la feminidad pueden ir de la mano, desafiando estereotipos y celebrando la diversidad de lo que significa ser mujer.

