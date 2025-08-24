Sociedad

Cafetines de Buenos Aires: empanadas de membrillo y batata, manzanas asadas y flanes en un café de barra de 1961 servido por su dueño

Ubicado en el barrio de San Nicolás, rodeado de sitios con referencias históricas, el lugar donde se levanta hace más de 60 años el Bar Guanabara, antes, había sido una peluquería. En sus comienzos, un mural con la imagen de la bahía de Guanabara cubría toda la pared del local pero hacia 1979 cambió de manos y lo cubrieron. Lo compraron 15 nuevos socios entre los que se encontraba Hipólito Gasamanes, quien, con 92 años, sigue atendiendo esta joya oculta y casi extinta del centro de la ciudad

Por Carlos Cantini

Guardar
Fachada del Bar Guanabara a
Fachada del Bar Guanabara a principios del siglo XX

En el centro porteño, a poco de hurgar en sus calles al contrastar con fotos viejas, se descubren mínimos rincones que sirven de guion museístico para contar la Historia Argentina. Por ejemplo, el solar que ocupa el Bar Guanabara, un café de barra ubicado en Sarmiento 1232.

Una imagen que encontré —navegando por las redes—, de principios del siglo XX, reafirma el concepto. La captura pone en evidencia el período cuando la ciudad comenzaba a dejar atrás su perfil de aldea colonial para convertirse en una metrópoli con aires de capital europea. Y fue, justamente, en el barrio de San Nicolás donde más se observaron los cambios y ambos mundos convivieron por un tiempo.

La fotografía muestra una construcción de una planta, con aberturas y rejas coloniales, rematada con tejas españolas. Como precario cartel publicitario, su frente tiene pintada la leyenda “Tambo y café con leche”. El edificio lindero es el Prince George’s Hall, un palacete de tres plantas que la colectividad británica levantó para sus reuniones sociales. Por entonces, ese salón era considerado el más importante del país para la organización de eventos. En su interior se realizaron conciertos, obras de teatro, banquetes y combates de esgrima. Y en cada fin de año se desarrollaba la ceremonia de entrega de premios a los campeones de la Argentine Association Football League. La entidad precursora de la Asociación del Fútbol Argentino. Por ejemplo, en el sitio viejosestadios.blogspot hallé fotografías del año 1902, cuando se premió al ganador del torneo anual: el Alumni Football Club.

El frente del Bar Guanabara,
El frente del Bar Guanabara, un café de barra ubicado en Sarmiento 1232, en la actualidad

¿Qué tiene que ver todo esto con el Bar Guanabara? Pues que el Prince George’s Hall y este cafetín porteño comparten el mismo domicilio. Solo que el primero se anunciaba sobre la calle Cuyo, la denominación que precedió a la actual Sarmiento. Otro dato de valor histórico que sucede en la cuadra, a la altura del 1251, prácticamente enfrente, vivió Domingo Faustino Sarmiento entre 1875 y 1888. La vivienda fue declarada Monumento Histórico Nacional en 1948 y hoy es la Casa de la Provincia de San Juan en Buenos Aires.

Continúo con el relato. Hacia 1920 el Prince George’s entró en decadencia y pasó a remate en 1935. Tampoco son fortuitas las fechas. Pasada la crisis del ‘30, y próxima a cumplir sus primeros cuatro siglos de vida —de la Primera Fundación de Pedro de Mendoza—, Buenos Aires ingresó en otra importante fase de cambios. Los ejemplos más representativos fueron el ensanche de la calle Corrientes, la apertura de las diagonales Norte y Sur, la construcción del Obelisco y el comienzo de la Avenida 9 de Julio. Todos ocurridos en unos pocos años y en territorio nicoleño. Con estas obras se dejaban atrás las características típicas de la arquitectura de la belle époque y el academicismo francés para dar paso al modernismo y al art decó. Como, por ejemplo, el edificio donde funciona el Guanabara que reemplazó al palacio británico que recordaba al príncipe George por su visita a Buenos Aires en 1881, cuando se alojó en la casona Alsina de las barrancas de Belgrano.

El Bar Guanabara abrió en
El Bar Guanabara abrió en 1961. La idea de servir el café en una barra y no en mesas fue el modo más rentable que encontraron quienes se hicieron cargo del lugar hacia 1979 para ordenar a la nutrida clientela que recibía a diario

La narración histórica sigue.

En 1952 llegó desde Raxoi —provincia de Pontevedra, Galicia—, con 18 años, Hipólito Gasamanes. El dato no es irrelevante. A las décadas del 40 y 50 del siglo XX las llamo “la segunda colonización española”. Durante ese período desembarcaron en el puerto de Buenos Aires miles de gallegos —también asturianos y otras regiones, pero lo generalizo con “gallegos”— que se sumaron al rubro gastronómico llamados por connacionales que, por entonces, dominaban la actividad.

Hipólito se afincó en Parque Chacabuco, en la casa de su abuelo, un carrero del Abasto que repartía mercadería a restaurantes. Su primer trabajo fue de lavacopas en el coche comedor del Ferrocarril General Roca que cubría el trayecto Constitución-Bariloche. Luego pasó por el Bar 9 de Julio donde vivió una sabrosa anécdota que suma al presente devenir. Corría 1955 cuando el golpe de Estado llamado “Revolución Libertadora” puso fin al segundo gobierno democrático del presidente Juan Domingo Perón. Las acciones comenzaron con el bombardeo a Plaza de Mayo de aviones militares que sobrevolaban el Centro. Fue entonces que el patrón del Bar 9 de Julio llevó a todos los empleados a su casa para protegerlos. Entre éstos, Hipólito. El domicilio de ese buen hombre quedaba en Corrientes y San Martín, la esquina que un grupo de tanques del Ejército terminó derrumbando a cañonazos aludiendo a que en su interior se ocultaban funcionarios del Gobierno depuesto. Ese fue el bautismo de “preparen, apunten, fuego” de Hipólito Gasamanes en la Argentina. Luego tuvo otros. Los mismos que tuvimos todos.

El mayor tesoro del Guanabara
El mayor tesoro del Guanabara es Hipólito Gasamanes, quien, con 92 años, sigue atendiendo su café igual que a los 20. Y las manzanas asadas y los flanes con crema chantilly que prepara como lo hacía su abuela

El Café Bar Guanabara abrió en 1961. Antes fue una peluquería. Un mural con la imagen de la bahía de Guanabara cubría toda la pared del local. Hacia 1979 el bar cambió de manos. Lo compraron 15 nuevos socios. Entre ellos, Gasamanes. Durante mi visita al Guanabara le pregunté a Hipólito por los demás accionistas. “Se fueron yendo, el único que sigue vivo soy yo” contesta.

A poco de hacerse cargo del lugar, el grupo accionario construyó la actual barra con forma de U y taparon con boiserie el mural. Nada más parecido al cuento “Elogio al fracaso” que Alejandro Dolina publicó en sus Crónicas del Ángel Gris cuando un cambio de firma en la pizzería San Carlos, de Flores, tapó el mural de una de las paredes interiores donde el artista Lucio Cantini había pintado la obra gauchesca: Las cinco edades del criollo.

El reemplazo del café servido en barra en lugar de mesas fue el modo más rentable que encontraron para ordenar la populosa clientela que se agolpaba a diario dentro del Guanabara. Empleados de Renault, abogados, agentes de la AFIP, funcionarios de la Casa de San Juan, estaban entre sus parroquianos. También pasaron por el lugar reconocidos fiscales como Julio Strassera y Carlos Stornelli. Hoy la situación es bien distinta. Muchas empresas se mudaron al conurbano. Y la nueva modalidad de trabajo que ya no exige presencialidad, redujo el caudal de gente por la zona.

Una máquina de café con
Una máquina de café con el nombre del lugar grabado es la protagonista en el ingreso al Guanabara

¿Y cómo se encuentra por estos días el cafetín? Hoy el Guanabara es una joya oculta y casi en extinción del centro de la ciudad. La doble puerta de entrada y las ventanas son las originales y hechas en madera. Las paredes están revestidas y terminan espejadas. Todo el recorrido de la barra está cubierto por sillas fijas y giratorias. Y donde faltan, pusieron banquetas. Hay percheros de pared que lloran la ausencia de sobretodos que ya nadie usa. Una máquina de café con el nombre del comercio grabado domina el ingreso al bar. El café lo sirven en vidrio. Al igual que el azúcar. El mayor tesoro, sin embargo, son las siete décadas de servicio que ofrece don Hipólito. Entrar a un café y ser atendido por su dueño de 92 años es recibir una clase de vida.

En cuanto a los productos ofrecidos, recomiendo las empanadas combinadas de membrillo y batata. Acompañadas por un café, podrán experimentar haber conocido la felicidad. Hipólito me pide que pruebe las manzanas asadas y los flanes con crema chantilly. “Los hago como los preparaba mi abuela”, agrega y me dan ganas de saltar la barra y darle un abrazo. Al mediodía el bar ofrece: pollo al horno, matambre relleno, pastel de papas, guiso de lentejas, mondongo, empanadas y tartas. Sin más.

En el Guanabara trabajan, además de Hipólito, Ramona, su mujer, y Marisela, hija de ambos. Al frente de la barra está Emanuel, yerno y marido de Marisela, que también es heredero de su propia historia gastronómica familiar. ¿Qué puede fallar en el Guanabara? Nada.

Para completar el entorno histórico solo decir que, en la siguiente cuadra, en Sarmiento 1334, está el Club del Progreso, el primer club social fundado en el país en 1852, luego de la Caída de Rosas, que después de sus dos domicilios en Montserrat se mudó a San Nicolás en 1941.

A lo largo de toda
A lo largo de toda la barra hay sillas fijas y giratorias. Y, donde faltan, hay banquetas

Retomo la idea inicial, aquello que sucede con los cafés y cómo contribuyen a narrar la Historia. En el presente relato, para contar el Guanabara, sobrevolé por la planificación urbanística que transformó a Buenos Aires hacia fines del siglo XIX; la sede de lo que fuera la prehistoria de la AFA; los cambios producidos a partir del modernismo; la última oleada de inmigración española que arribó para cumplir con el progreso soñado; los golpes de Estado; el servicio de pasajeros de larga distancia de los Ferrocarriles Argentinos que supimos conseguir; y, por último, los movimientos empresariales y cambios culturales que vaciaron el centro porteño de trabajadores formales. Nombré también a presidentes, escritores y al fiscal del Juicio a las Juntas Militares.

Para terminar vuelvo a Jorge Luis Borges. Porque su genialidad nos atraviesa a cada paso. Borges ubicó al Aleph en una casona de la calle Garay en Constitución. Repito, hurgando un poco, a mí me pasa que la esfera que permite verlo todo la encuentro en los cafés de Buenos Aires.

Instagram:@cafecontado

Temas Relacionados

Bar GuanabaraCafetines de Buenos AiresBuenos AiresSan NicolásHipólito Gasamanes

Últimas Noticias

“Yo a los 7 años ya era un hombre”: así recordaba Alberto Olmedo la dura infancia en Rosario que lo impulsó a buscar un futuro mejor

El Negro, como le decían todos, había nacido el 24 de agosto de 1933 en el seno de una familia muy humilde y se vio obligado a trabajar desde que era un niño para poder tener un plato de comida en su mesa

“Yo a los 7 años

De la cuna aristocrática y desenfreno en París a gran figura de los escenarios porteños, la vida de Florencio Parravicini

El actor argentino, que decía ser descendiente del mayor amante de todos los tiempos Giacomo Casanova, era hijo de un coronel al frente de una penitenciaría. Su vida fue apasionante del principio al fin. Cuando parecía perderse en los excesos y “patinarse” la fortuna de su familia, demostró que había nacido para ser actor

De la cuna aristocrática y

A 40 años de la caída del clan Puccio: un arresto de película y cómo “Maguila” quedó libre sin cumplir su condena

La intimidad de las negociaciones. Los planes de los investigadores para hacerlos caer y la trama criminal que develó el último secuestro. ¿Cómo un hombre puede quedar libre de tanto estar prófugo?

A 40 años de la

Radiografía de un Homo Argentum: una víctima de un robo, un arma en el cajón y una decisión entre la venganza y la conciencia

La viñeta “El hombre decidido” no solo refleja el miedo cotidiano a la inseguridad, sino que abre un interrogante acerca de cómo reaccionar ante una situación así. ¿Qué dice el Código Penal acerca de la legítima defensa en Argentina? Además, algunos casos emblemáticos

Radiografía de un Homo Argentum:

Crónica del secuestro de Alfredo Di Stéfano en Venezuela: falsos policías, paella de agasajo y el miedo “a morir como un conejo”

La mañana del 24 de agosto de 1963, el crack argentino del Real Madrid fue sacado con un engaño del hotel donde se alojaba el plantel. La operación montada por un grupo guerrillero buscaba – y lo logró – una acción de repercusión internacional. Los temores durante el secuestro, la amabilidad de unos secuestradores que lo admiraban y la insensibilidad del presidente del club español

Crónica del secuestro de Alfredo
ÚLTIMAS NOTICIAS
Menor presión fiscal y laboral:

Menor presión fiscal y laboral: las empresas de alimentos preparan su agenda de reformas tras las elecciones de octubre

Javier Timerman: “Tenemos mucho trabajo por delante, pero lo que se hizo era impensado antes de este Gobierno”

Dólar en el sube y baja: cómo quedó la competitividad cambiaria para cada sector tras la volatilidad de los últimos meses

Durante las últimas 5 presidencias, Argentina acumuló un déficit comercial con China de casi USD 100.000 millones

El Gobierno se prepara para otros 60 días de tasas altas y una economía debilitada

INFOBAE AMÉRICA
María Negroni: “Yo no le

María Negroni: “Yo no le pido a la literatura que me entetenga”

10 escritores argentinos eligen a su Borges favorito: el humorista, el mundano, el rupturista y mucho más

Algunas ideas sobre ‘El Aleph’ de Borges, ese punto que contiene el mundo

Spike Lee sobre Denzel Washington: “Es el Michael Jordan del cine”

Por qué la microbiota intestinal puede ser la clave para tener más fuerza muscular y longevidad

TELESHOW
Litto Nebbia celebra los 50

Litto Nebbia celebra los 50 años del disco Melopea: “Hoy, la música masiva tiene que ser una que sepamos todos”

La foto con la que Cazzu anunció su regreso a Only Fans: “Estoy de vuelta”

La dama de rojo: Mirtha Legrand volvió a apostar al color favorito de la temporada

Marixa Balli confirmó que tiene una relación, a pesar de no estar enamorada: “No tengo ganas de pertenecer a alguien”

Mirtha Legrand contra Gimena Accardi: “Lo hizo quedar a Nicolás Vázquez como un cornudo”