Un auto chocó con un camión en Pehuajó: murieron un padre y sus dos hijos

La madre de los niños fue trasladada de urgencia a un hospital, donde quedó internada en grave estado. La familia era de Comodoro Rivadavia, Chubut. El chofer del camión, a pesar de que su vehículo se incendió, resultó ileso

Impactante accidente fatal en Pehuajó: un auto familiar chocó con un camión y murieron el padre y sus dos hijos menores (Noticias Las Flores)

Un accidente vial registrado este sábado en la Ruta Nacional N.º 5, a la altura del kilómetro 389,5 en jurisdicción de Francisco Madero, partido bonaerense de Pehuajó, dejó como saldo la muerte de tres integrantes de una familia oriunda de Comodoro Rivadavia, Chubut. Además, una mujer fue hospitalizada y permanece en grave estado. El hecho involucró a un automóvil Fiat Argo y un camión Fiat Iveco.

De acuerdo con la Policía de Seguridad Comunal de Pehuajó, en el vehículo particular viajaban cuatro personas. Como consecuencia del impacto, fallecieron en el lugar un hombre de 40 años y sus dos hijos menores de edad, mientras que la madre, de 35 años, fue trasladada de urgencia al Hospital Dr. Juan Carlos Aramburu con lesiones de gravedad. El camión era conducido por un hombre de 29 años, oriundo de Saladillo, quien resultó ileso.

El choque se produjo alrededor de las 8 de la mañana, según informaron medios locales, cuando por causas aun bajo investigación ambos vehículos colisionaron en el tramo que une las localidades de Francisco Madero y Juan José Paso.

El automóvil quedó destruido y el camión se incendió por completo, quedando reducido a cenizas. A pesar de la magnitud del fuego, el chofer logró salir ileso.

La madre de la familia
La madre de la familia fue hospitalizada en estado crítico tras el siniestro vial en la Ruta 5

En las imágenes del video que encabeza la nota se puede apreciar la magnitud del foco ígneo que se generó en el camión. Las llamas se podían ver desde lejos y cubrían por completo el rodado.

Testigos relataron que un ex bombero voluntario y trabajador de la Cooperativa Eléctrica local, identificado como Cristian Fornes, intervino en el rescate. Según consignaron medios locales, Fornes detuvo su marcha al presenciar el siniestro, extrajo al camionero de entre las llamas y asistió luego en el auxilio de la mujer sobreviviente.

Tras el accidente, trabajaron en el lugar personal de la Policía de Seguridad Comunal, agentes de Seguridad Vial, miembros de la Policía Científica y Bomberos Voluntarios de Francisco Madero, quienes se ocuparon de extinguir el fuego y realizar las pericias correspondientes. Los vehículos fueron secuestrados para las investigaciones.

La causa quedó caratulada como “Triple Homicidio Culposo y Lesiones Graves Culposas”, bajo la intervención del fiscal Pablo Teodoro Schestrom, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 8 de Pehuajó, perteneciente al Departamento Judicial Trenque Lauquen.

Otro accidente trágico en Ruta 5

Una persona murió y otra resultó gravemente herida tras un accidente ocurrido a principios de este mes en el kilómetro 91 de la Ruta Nacional N°5, a la altura del partido bonaerense de Mercedes.

Otro accidente trágico en la Ruta 5 de Mercedes dejó una joven muerta y un hombre herido de gravedad

La víctima fatal fue una joven de 23 años, oriunda de Mercedes, que viajaba como acompañante en la motocicleta. A raíz del impacto, perdió la vida en el momento. El conductor del vehículo, un hombre de 45 años, también vecino de la ciudad, sufrió traumatismo de cráneo y otras lesiones. Fue trasladado de urgencia al Hospital Dubarry y continúa internado, con pronóstico reservado.

No se confirmaron oficialmente las causas del accidente, aunque algunos testimonios apuntan a que el automóvil involucrado no habría detenido su marcha tras la colisión. Según publicó La Noticia 1, el siniestro sucedió en la mano que va hacia Suipacha, cuando una moto en la que se desplazaban dos personas chocó contra un coche.

Dada esta situación, el expediente podría ser calificado como “homicidio culposo” si llega a comprobarse que el conductor del automóvil actuó de manera negligente.

El siniestro se notificó al 911, lo que activó la respuesta de la policía y una ambulancia del SAME. Simultáneamente, la Secretaría de Seguridad de Mercedes informó que el episodio quedó registrado por las cámaras del Centro de Monitoreo; ese material ya está en manos de la Justicia.

La causa está en manos de las autoridades judiciales, que revisan las imágenes para esclarecer cómo se produjo el impacto y determinar las responsabilidades.

