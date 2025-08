Trágico accidente en Ruta 5: una joven de 23 años murió en un choque entre una moto y un auto

Accidente fatal en el kilómetro 48 de Panamericana

Un siniestro vial dejó como saldo una víctima fatal y un herido de gravedad en la madrugada del domingo en el kilómetro 91 de la Ruta Nacional N°5, a la altura del partido bonaerense de Mercedes.

La joven fallecida, de 23 años y vecina de Mercedes, viajaba como acompañante en la moto. Murió en el acto como consecuencia del impacto. El conductor del rodado, un hombre de 45 años también oriundo de Mercedes, sufrió traumatismo de cráneo y otras lesiones, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Dubarry, donde permanece internado con pronóstico reservado.

Las circunstancias del accidente todavía están bajo investigación. Aunque las causas exactas del choque no fueron confirmadas oficialmente, algunas versiones mencionan que el auto implicado no se habría detenido tras el impacto. Según informó el medio local La Noticia 1, el hecho ocurrió en la mano que va en dirección hacia Suipacha, cuando una motocicleta en la que viajaban dos personas colisionó con un automóvil.

El accidente ocurrió en la madrugada del domingo en el kilómetro 91 de la Ruta Nacional 5 a la altura de Mercedes

Esa posibilidad llevó a que el caso pudiera ser eventualmente caratulado como “homicidio culposo”, si se comprobara una conducta negligente por parte del conductor del vehículo involucrado.

El siniestro fue reportado al 911, lo que activó un operativo policial inmediato y la intervención del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME). En paralelo, la Secretaría de Seguridad de Mercedes confirmó que el momento del hecho quedó registrado por las cámaras del Centro de Monitoreo, cuyo material ya fue entregado a la Justicia.

La causa avanza en manos de las autoridades judiciales, que analizan las imágenes para intentar reconstruir la secuencia de lo ocurrido y determinar responsabilidades.

Regresaba de trabajar y lo embistió de atrás un Audi a alta velocidad en la avenida General Paz

Auto volcado en avenida General Paz

Un choque en cadena, registrado ayer por la madrugada, más precisamente a las 6:30 en la avenida General Paz, sentido hacia el Riachuelo, a la altura de la Avenida de los Constituyentes, dejó una escena impactante pero por fortuna sin víctimas.

El incidente se originó cuando un automovilista alcoholizado conducía un Audi A3 negro y colisionó por detrás a una Ford Ecosport, provocando que la camioneta recorriera más de 50 metros y terminara volcada, con las ruedas hacia arriba.

El test realizado por personal de tránsito arrojó que el responsable del incidente de tránsito tenía 1,94 gramos de alcohol por litro de sangre. Por disposición de la Unidad Fiscal Norte, a cargo del Dr. Norberto Brotto, se ordenó su detención y el secuestro del vehículo.

Mariano, el conductor de la Ecosport, empleado del CEAMSE de José León Suárez, partido de General San Martín, circulaba solo tras finalizar su turno laboral. Relató el dramático momento: “Volví a nacer, me arruinó, estoy un poco mareado”, afirmó. Luego señaló en el canal A24: “Me salvó el cinturón. Aún no sé cómo salí de ahí adentro. Dios me salvó, salí solo por la ventana del acompañante, me ayudó un motociclista”.

Mientras el conductor del Audi intercambiaba los datos del seguro, las autoridades policiales solicitaron el test de alcoholemia para ambos. El Audi quedó sobre el muro divisor de la autovía, con la parte delantera destruida. “Estoy bien, venía de Costanera, no venía ligero, se me cruzó justo”, expresó el conductor, aún bajo los efectos del alcohol que fue reacio al contacto con los medios de comunicación presentes.

Por el accidente, personal de Vialidad cortó tres carriles en la avenida General Paz. Por su parte, Bomberos de la Ciudad aisló el suministro eléctrico del vehículo dañado. Intervinieron efectivos de la Comisaría Vecinal 12A. A media mañana, aún sigue reducido el tránsito en la zona.