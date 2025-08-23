Sociedad

Mar del Plata: encontraron muertos a dos hermanos de 72 y 74 años en su propia casa

Una vecina alertó a la Policía porque no le respondían los mensajes. Habrían fallecido por causas naturales

La Policía halló muertos a dos hermanos jubilados en su casa de Mar del Plata tras un aviso de una vecina

Un macabro hallazgo ocurrió en Mar del Plata el viernes por la tarde, cuando efectivos policiales encontraron muertos a dos hermanos dentro de una vivienda que compartían en la calle Rawson al 2700. El hecho se conoció luego de un aviso de vecinos al 911, el cual permitió el ingreso a la vivienda de personal de la comisaría segunda de la ciudad y del Comando de Patrullas.

El testimonio de una vecina fue clave para iniciar la investigación. Tras varios intentos fallidos de comunicación y al notar la ausencia prolongada de los hermanos, de 72 y 74 años, decidió acercarse hasta la casa. La mujer contó que golpeó la puerta, pero no obtuvo respuesta. Fue entonces que optó por dar aviso a las autoridades.

A las 18:50 de ese día comenzó el procedimiento policial. En las inmediaciones de la casa, la Policía tomó testimonios de una prima de las víctimas, quien señaló que no tenía contacto con ellos desde el 6 de agosto, según indicaron fuentes policiales a Infobae.

En consecuencia, los uniformados ingresaron al domicilio y se encontraron con los cuerpos de los dos. Estaban en el interior del comedor, según detallaron las fuentes. La vivienda además presentaba signos de desorden, aunque de larga data y sin evidencias de violencia.

Según el medio local 0223, el desorden de la casa con el que se encontraron los agentes cuando ingresaron era algo cotidiano para los hermanos.

En el operativo participó personal de Científica y un médico de la Policía bonaerense, quien confirmó que no existían signos de violencia y certificó la muerte natural de ambos, a pesar del susto de los vecinos por un posible caso de violencia.

Los investigadores también corroboraron que los ingresos a la vivienda no habían sido violentados. De acuerdo con los datos reunidos por este medio, los dos hombres padecían enfermedades crónicas y estaban bajo medicación por epilepsia y depresión.

Otra tragedia en Mar del Plata

Un motociclista falleció en la ruta 11 cerca de Mar del Plata durante un temporal, sin intervención de terceros

Un hombre murió este miércoles por la noche cuando su motocicleta se despistó en la ruta 11, a la altura del kilómetro 496, en las inmediaciones de Santa Clara del Mar, ciudad balnearia cercana a Mar del Plata. El accidente coincidió con un fuerte temporal que azotaba la zona, provocando lluvias intensas y una calzada completamente mojada.

La víctima fue identificada como Nicolás Emanuel Paresse Annchini, domiciliado en Mar de Cobo, una pequeña localidad costera junto a Mar del Plata. Según testigos y fuentes oficiales citadas por el medio local La Capital, el hombre perdió el control de la moto bajo la lluvia y, tras caer sobre el asfalto, sufrió un impacto fatal que le produjo la muerte en el acto.

Personal del área Vial de Vivoratá intervino rápidamente en el sitio, junto a un equipo médico de Santa Clara, encargado de constatar el fallecimiento del motociclista en el lugar.

En el relevamiento posterior, se detectó que la moto carecía de patente y su número de cuadro no era legible, lo que obstaculizó la tarea de identificación del vehículo. Las autoridades confirmaron que no hubo intervención de otro automóvil en el hecho.

El temporal, con lluvias persistentes, fue señalado como posible factor determinante en la pérdida de control. Por prevención, Autopistas de Buenos Aires SA (Aubasa) dispuso la señalización y reducción parcial de la calzada para resguardar a los restantes conductores.

La Policía Científica llevó adelante los peritajes correspondientes bajo la directiva de la Fiscalía de Delitos Culposos, que ya instruye una causa. Los fiscales ordenaron la autopsia del cuerpo y la recolección de todos los informes necesarios para el avance de la investigación.

Mar del PlataHermanosJubiladosMuerte natural

