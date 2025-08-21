Sociedad

El neurocirujano atacado por los Pitbull contó cómo fue el hecho y por qué decidió no denunciar a los dueños de los perros

Fabián Cremaschi sufrió un ataque “inesperado y doloroso” el pasado domingo mientras corría en el perilago de Potrerillos. Los detalles de su recuperación

Lara Lukaszewicz

Por Lara Lukaszewicz

Guardar
El descargo en redes sociales
El descargo en redes sociales del neurocirujano.

El neurocirujano mendocino Fabián Cremaschi, víctima de un ataque de cinco perros pitbull mientras entrenaba en Potrerillos el pasado fin de semana, se encuentra en recuperación de las graves lesiones sufridas y sigue un “plan de rehabilitación intensivo”.

“Estoy mejor, vivo”, respondió con humor este mediodía al ser contactado por Infobae. Producto del ataque, presenta heridas profundas en el muslo y en el brazo derecho, además de múltiples mordidas en distintas partes del cuerpo.

Según relató, tras recibir curaciones y suturas en el Hospital Central de Mendoza, actualmente sigue un plan de rehabilitación que incluye fisioterapia y ejercicios de movilidad. “Estoy respondiendo bastante bien, por suerte”, contó. La parte más comprometida es su pierna derecha.

Cremaschi es un reconocido neurocirujano
Cremaschi es un reconocido neurocirujano de la provincia.

El incidente ocurrió el domingo en el perilago de Potrerillos cuando el especialista realizaba su rutina de preparación física cerca de un circuito turístico. Ese día, Cremaschi decidió acompañar a su esposa y varios de sus amigos a participar de la carrera KUMEN Trail Adventure Series, un evento que convocó a deportistas de distintos puntos.

Fue en ese contexto que cinco perros raza pitbull, sin correa ni bozal, lo atacaron en jauría. “Tienen una táctica donde dos son los mordedores y tres son los picoteadores, los que te van mordisqueando para acorralar a la presa”, describió, al respecto del ataque.

Según explicó, una de las mordidas estuvo muy cerca de una arteria de la pierna, aunque afortunadamente no llegó a comprometerla. Durante el ataque —que describió como “una eternidad”— uno de los perros fue directo a su cuello, pero logró esquivarlo y terminó recibiendo un cabezazo en la mandíbula.

El profesional también es maratonista.
El profesional también es maratonista.

Cuando logró escapar, fue trasladado a un centro de salud local, donde le administraron un suero endovenoso y se preparó la ambulancia para derivarlo a un centro de mayor complejidad.

A pesar de la irresponsabilidad de los dueños de los pitbull -una pareja de puesteros de la zona- el cirujano decidió no presentar una denuncia: “Ellos fueron al otro día al centro de salud a averiguar mi teléfono, fueron a la comisaría a ponerse a disponibilidad. Yo hablé mucho con el dueño y le pedí responsabilidad. Puse en la balanza; no me abandonaron, me socorrieron, me llevaron al centro de salud”.

Y agregó: “Que los vigilen, que los controlen. Yo la saqué barata, le dije ‘a un niño lo mata, a un anciano lo mata’, a alguien que no puede defenderse. Me lo dijeron los médicos y los veterinarios amigos míos, en otras circunstancias, una ataque de jauría mata”.

El especialista es el fundador
El especialista es el fundador y CEO de Neurality Technological Solutions SAS.

Minutos antes de que sufriera el ataque de los animales, el fundador y CEO de Neurality Technological Solutions SAS compartió una imagen en la que se lo veía corriendo. “Después de un momento difícil, siempre llega el momento de AGRADECER. La foto me la saqué unos minutos antes de ser atacado por 5 perros pitbulls”, escribió en el posteo que hizo en Instagram días atrás. “Gracias a la ayuda inmediata de muchísima gente hoy puedo contarlo, literalmente”, añadió.

En su extenso mensaje el médico agradeció, entre otras cosas, “al equipo del Centro de Salud N.º 34 de Potrerillos, al Dr. Axel Testa y a la enfermera Mabel ‘Coni’ Sánchez, que me atendieron con una rapidez y un profesionalismo impresionantes, pero sobre todo con una calidez que me hizo sentir acompañado desde el primer minuto”.

Cremaschi decidió no presentar una
Cremaschi decidió no presentar una denuncia contra los dueños de los perros.

“Gracias también a la organización de la carrera Kumen (@oskytello, @lucianorsuarez , su primo Pablo, @daniel_yudica , @juliocoronelrun), que a pesar de que yo no era corredor, se acercaron a ayudarme, a contenerme y a darme todo su apoyo. A mi amigo el Dr. @marcelo_barcenilla1030 , que en medio del caos se hizo presente y organizó mi traslado al Hospital Central de Mendoza. Y al chofer del Centro de Salud, Roberto Jofré, que me llevó con total compromiso y tranquilidad”, mencionó.

El ex residente de la Sociedad Argentina de Neuromodulación habló de la atención recibida en el nosocomio por los distintos profesionales que lo atendieron, como la guardia de traumatología, las indicaciones de los doctores y el “apoyo incondicional”, y el tratamiento de los enfermeros.

Por último, agregó: “Me siento muy afortunado y agradecido. En medio de un accidente tan inesperado y doloroso, descubrí la enorme red de solidaridad, amistad y humanidad que me rodea. A todos y cada uno: ¡muchas gracias!“.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasMendozaPotrerillosAccidentePitbullAtaque de pitbull

Últimas Noticias

El pintor Santiago Caruso opinó sobre las acusaciones de plagio que expone a un artista en el MALBA e involucró a Ciruelo

El ilustrador y divulgador habló acerca de la repercusión viral que tuvo la obra de Carrie Bencardino en el museo de arte latinoamericano. “Me preocupa cómo un artista contemporáneo, avalado por el peso del Malba, puede legitimar un plagio y lavarlo con un simple comunicado”, resumió el entrevistado

El pintor Santiago Caruso opinó

Estafa en Neuquén: acusan a dos médicos de cobrarle a una obra social por falsas cirugías infantiles

La denuncia fue hecha por el Sindicato de Petroleros Privados. Estiman que los profesionales se quedaron con más de $20 millones por cirugías que nunca realizaron

Estafa en Neuquén: acusan a

Cristian Graf dijo que le plantaron el cadáver de Diego Fernández en su casa: “No sabemos cómo llegó el cuerpo ahí”

El principal sospechoso del crimen del adolescente hallado en Coghlan dialogó con la prensa por primera vez. Qué dijo

Cristian Graf dijo que le

El INCAA modificó condiciones para que las películas accedan a subsidios

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales renovó incisos de una resolución del año pasado. Allí se introducen cambios en los criterios de acreditación de audiencia por la proliferación de plataformas digitales. Además, reduce el umbral de espectadores para los filmes documentales

El INCAA modificó condiciones para

Habló una mujer embarazada que terminó internada por comer las milanesas con papel higiénico en Santiago del Estero

La semana pasada, las autoridades secuestraron 25 kilos de mercadería con ingredientes irregulares de un puesto. El relato de una víctima de intoxicación alimentaria

Habló una mujer embarazada que
ÚLTIMAS NOTICIAS
Dengue en América: descubrieron un

Dengue en América: descubrieron un patrón climático que anticipa el riesgo de brotes

Tras calificar de “barbarie” los incidentes en Independiente, el ministro del Interior de Chile será recibido por Bullrich

El pintor Santiago Caruso opinó sobre las acusaciones de plagio que expone a un artista en el MALBA e involucró a Ciruelo

Repuestos, combustible y talleres: cuáles son los trucos que usan los argentinos para ahorrar en el uso del auto

Qué es y para qué sirve el kéfir

INFOBAE AMÉRICA
Gobierno ecuatoriano ordenó desalojo de

Gobierno ecuatoriano ordenó desalojo de la Corte Constitucional, pero dejó sin efecto la medida

Dengue en América: descubrieron un patrón climático que anticipa el riesgo de brotes

Así se combate un incendio desde un helicóptero cisterna

Las víctimas del terrorismo a secas

La Marina de Irán realizó las primeras maniobras militares tras la guerra de los 12 días contra Israel

TELESHOW
La infidelidad de Gime Accardi

La infidelidad de Gime Accardi trajo problemas con sus amigas: la actitud que tomaron Lali Espósito y Cande Vetrano

El tenso cruce a los gritos entre Wanda Nara y Angie Balbiani: “Como amiga de Pampita no deberías ser tan desleal”

Wanda Nara lanzó una fuerte acusación contra Mauro Icardi: “Viví algo muy parecido a lo de Julieta Prandi”

Ana Garibaldi, la protagonista de En el barro, contó anécdotas de la China Suárez durante la filmación de la serie

La palabra de Wanda Nara sobre los rumores de embarazo de la China Suárez y Mauro Icardi: “Él me llamó para contarme”