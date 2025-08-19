Sociedad

Cinco perros pitbull atacaron a un reconocido neurocirujano mientras corría en Mendoza

Se trata de Fabián Cremaschi quien contó en sus redes que se trató de un accidente “inesperado y doloroso”

El incidente se produjo en
El incidente se produjo en el perilago de Potrerillos (Municipalidad de Cuyo)

Un reconocido neurocirujano de Mendoza fue víctima de un ataque de cinco perros pitbull mientras entrenaba en el perilago de Potrerillos, una de las zonas más visitadas de la provincia. El incidente ocurrió el domingo cuando el especialista realizaba su rutina de preparación física cerca de un circuito turístico.

Ese día, Fabián Cremaschi decidió acompañar a su esposa y varios de sus amigos a participar de la carrera KUMEN Trail Adventure Series, un evento que convocó a deportistas de distintos puntos, según reportó el portal UNO.

Minutos antes de que sufriera el ataque de los animales, el fundador y CEO de Neurality Technological Solutions SAS compartió una imagen en la que se lo veía corriendo. “Después de un momento difícil, siempre llega el momento de AGRADECER. La foto me la saqué unos minutos antes de ser atacado por 5 perros pitbulls”, escribió en el posteo que hizo en Instagram. “Gracias a la ayuda inmediata de muchísima gente hoy puedo contarlo, literalmente”, añadió.

En su extenso mensaje el médico agradeció, entre otras cosas, “al equipo del Centro de Salud N.º 34 de Potrerillos, al Dr. Axel Testa y a la enfermera Mabel “Coni” Sánchez, que me atendieron con una rapidez y un profesionalismo impresionantes, pero sobre todo con una calidez que me hizo sentir acompañado desde el primer minuto”. Aunque no hizo mención de las heridas sufridas.

Al mismo tiempo, los representantes de la organización también auxiliaron a Cremaschi, a pesar de que no integraba el listado oficial de corredores. También lo hicieron los compañeros de la víctima, quienes lo ayudaron en la gestión de traslado al Hospital Central de Mendoza, donde fue estabilizado en la guardia de Traumatología.

El posteo que Fabián Cremaschi
El posteo que Fabián Cremaschi hizo en Instagram

“Gracias también a la organización de la carrera Kumen ( @oskytello, @lucianorsuarez , su primo Pablo, @daniel_yudica , @juliocoronelrun), que a pesar de que yo no era corredor, se acercaron a ayudarme, a contenerme y a darme todo su apoyo. A mi amigo el Dr. @marcelo_barcenilla1030 , que en medio del caos se hizo presente y organizó mi traslado al Hospital Central de Mendoza. Y al chofer del Centro de Salud, Roberto Jofré, que me llevó con total compromiso y tranquilidad”, mencionó.

El ex presidente de la Sociedad Argentina de Neuromodulación habló de la atención recibida en el nosocomio por los distintos profesionales que lo atendieron, como la guardia de traumatología, las indicaciones de los doctores y el “apoyo incondicional”, y el tratamiento de los enfermeros.

Por último, agregó: “Me siento muy afortunado y agradecido. En medio de un accidente tan inesperado y doloroso, descubrí la enorme red de solidaridad, amistad y humanidad que me rodea. A todos y cada uno: ¡muchas gracias!“.

Una nena de 4 años
Una nena de 4 años fue atacada por un animal de la misma raza a comienzo de agosto

En el último tiempo, los casos de estas características se incrementaron considerablemente. A comienzo de este mes, una niña de cuatro años debió ser hospitalizada luego de haber sido atacada por un perro de raza pitbull dentro de su vivienda en la localidad de Monte Vera, Santa Fe. El episodio involucró al animal que pertenecía a la familia, según reportó el portal Aires de Santa Fe.

Al momento del incidente, la madre de la menor se encontraba en la puerta de la casa mientras los dos hijos, ambos menores de edad, estaban en el interior. El hermano de la víctima fue quien alertó a la mujer sobre la situación y, al ingresar a la vivienda, halló a la pequeña con heridas profundas en el rostro y en la parte inferior del cuerpo.

La primera atención médica se efectuó en el centro de salud local, donde constataron la gravedad de las lesiones. Pero después de una evaluación de los profesionales, la menor fue derivada al Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia de la ciudad de Santa Fe.

