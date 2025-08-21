Sociedad

El milagro de Brenda, la médica que sobrevivió a una caída en las vías: el robo que cambió su vida y la lucha contra el miedo

La joven estuvo al borde de la muerte en 2018 cuando un hombre le robó el celular y la arrastró en la estación Don Torcuato del Belgrano Norte. Cómo fue su recuperación y sus intentos por recordar todo lo sucedido

Mariano Jasovich

Por Mariano Jasovich

Guardar
El momento en que Brenda Bigiatti es empujada por un hombre que le roba el celular en el tren Belgrano Norte

Brenda Bigiatti fue conocida por poco tiempo como la chica del tren. Su caso tuvo una repercusión mediática en 2017. En ese momento viajaba en el tren Belgrano Norte. Iba sentada tranquila con el ambo puesto, era estudiante de medicina. La chica, de 27 años en ese momento, miraba la pantalla de su celular como casi todos los pasajeros del tren. Contestaba un Whatsapp, recorría fotos en las redes sociales. Quizás puso algún like. Hasta que siente un tirón que se la lleva a la rastra junto a su celular. Brenda cae en las vías del tren en la estación Don Torcuato, mientras el ladrón escapa con su teléfono. Iba rumbo a una de sus últimas prácticas como estudiante en Pablo Nogués.

La recuperación de Brenda

Ocho años después, Brenda ya se recibió de médica y se siente totalmente recuperada. Aun así, recuerda muy poco de lo que vivió tanto durante el robo como la mayoría del tiempo que estuvo internada. “No sé bien lo que me pasó en ese momento. Cuando me recuperé empecé terapia y con la psicóloga intenté reconstruir esa parte de la historia - relata la joven en diálogo telefónico con Infobae-. Puedo entender porque estaba ahí, pero no recuerdo exactamente esos momentos”.

“Cuando salí del coma, estuve otro lapso internada que tampoco recuerdo. Me dicen que hablaba mucho, que comentaba, pero no recuerdo nada de ese momento. Creo que forma parte del shock que me había causado la caída”, cuenta.

Brenda Bigiatti junto a su
Brenda Bigiatti junto a su mamá que también es médica

Brenda se veía internada en el Hospital El Cruce de Florencio Varela y negaba su caída en las vías del Belgrano Norte. “Pensaba: me duele la espalda y parte de la columna por otra razón. No sabía bien por qué”, explica.

Bigiatti tuvo un fuerte golpe en la cabeza, lo que la llevó a estar en terapia intensiva durante más de tres semanas. Por la caída sufrió una fractura de cráneo y hemorragia cerebral. En una primera operación, le sacaron dos pedazos de hueso para poder descomprimir su cerebro.

Además, el robo de su celular le provocó la fractura de varias costillas, la clavícula derecha destrozada y un neumotórax. A esto se sumaron las fracturas en la primera vértebra lumbar y la última dorsal.

Brenda durante una de sus
Brenda durante una de sus jornadas de trabajo como médica pediatra

Una historia clínica que asusta

Cuando se convirtió en médica, Brenda vio varios casos en niños similares al suyo. “Revisé mi historia clínica y no lo podía creer. Encontré casos similares y operaciones en las que los pacientes terminaron con limitaciones -explica Bigiatti-. En el caso de la intervención de mi columna estuvo muy cerca de la médula. Podría haber quedado inmovilizada de la cintura hacia abajo”.

Brenda vuelve al momento del robo que le provocó la caída. “Cuando me recuperé me sentía muy mal. Quería encontrar las razones por las que me había pasado. El accidente postergó el final de mis estudios de medicina y eso me ponía mal”, cuenta la joven.

En esos primeros momentos no pudo volver a ver las imágenes. También le costaba subirse al tren. “O cada vez que pasaba cerca de Retiro me acordaba que era el lugar desde donde había empezado mi viaje”, explica Bigiatti.

La joven cuenta un momento que la hizo reflexionar sobre su vida. “Tenía que ir a buscar un trabajo a la zona norte. Y para eso tenía que tomar el mismo tren de mi caída. No lo pude hacer. Me quedé en mi casa”, admite Brenda.

Brenda Bigiatti y el momento
Brenda Bigiatti y el momento que se recibió de médica

Superar los miedos

Desde ese momento todo cambió en su vida. “No me puede volver a pasar”, pensaba la chica. Y así lo explica: “Tenía que superar mis miedos para poder seguir adelante. Lo trabajé en terapia para subirme a un tren sin sentir miedo y vivir sin limitaciones”.

Recién el año pasado, Brenda volvió a ver el video. Se reconoce en las imágenes. Entiende hacia dónde iba y por qué estaba en ese vagón. “Sé que soy yo, pero lo veo como desde afuera, como si fuera una película”, explica.

“Lo que tengo es estrés postraumático. Es muy común después de este tipo de accidentes. Estuve muy cerca de la muerte - admite Brenda-. Y eso hace que te cambie la forma de ver la vida”.

El ladrón detenido por el
El ladrón detenido por el robo a Brenda Bigiatti

Tras salir de su internación y el tiempo de recuperación, Brenda se recibió de médica. “Primero iba a seguir la especialización en neurocirugía. Mi fantasía era ir al Hospital El Cruce de Florencio Varela y devolver todo lo que habían hecho por mí - explica la joven-. Pero, después de una última clase me decidí por pediatría”.

Bigiatti ya hizo la residencia en el Hospital Churruca de Parque Patricios. Y ahora trabaja en varias guardias de sanatorios porteños. La chica vive en Buenos Aires junto a su gata “Nena” y lamenta ya no poder ir a ver Boca por sus horarios laborales. “Poné, además, que soy fanática de Harry Potter”, le dice a Infobae con firmeza.

Toda la charla de Infobae con la joven es un ida y vuelta desde el momento que estuvo en peligro su vida hace 8 años y su actualidad. “Hay dos ´brendas´ en la misma persona. Una antes y otra después del accidente. Soy la misma, pero me cambió la perspectiva sobre la vida”, explica la médica.

Brenda en una de sus
Brenda en una de sus guardias de pediatría

Pese a los pedidos de su mamá, Brenda sigue sacando el celular para leer algún mensaje o ver la hora cuando viaja en tren o colectivo. “Ella me cuida mucho y siempre está pendiente por lo que me pasó”, sostiene.

La caída siempre presente en su vida

Cada tanto, Brenda vuelve a repasar las heridas que sufrió durante el accidente. Ese momento siempre está presente en su trabajo. “Veo llegar a un niño con un golpe fuerte en la cabeza que tiene que ser operado y enseguida vuelvo a lo que me sucedió hace 8 años”, dice Bigiatti.

La joven muchas veces se pone a pensar en ese día. En su mente vuelven las imágenes de una chica arrastrada por un hombre que cae en las vías muy cerca de un tren que estaba por arrancar en la estación de Don Torcuato. “Estuve muy cerca de la muerte. Mi mensaje para todos los que pasaron por situaciones similares es que se puede salir de estas situaciones. Hay que luchar para vencer las limitaciones que te genera ese shock tan fuerte y seguir para adelante”, explica Brenda con una sonrisa que le llena toda la cara de vida. Atrás quedó esa joven estudiante de medicina que cayó en las vías del tren empujada por un ladrón que le robó el celular. “Se puede. Yo soy el ejemplo de eso”, resume la chica.

Temas Relacionados

Brenda BigiattiLa chica del trenInseguridad

Últimas Noticias

A 15 años de la muerte de Hugo Guerrero Marthineitz: el locutor que reinaba con entrevistas incómodas y murió en la indigencia

El “Peruano Parlanchín” o el ”Negro”, como lo apodaban, murió el 21 de agosto de 2010, después de haberse quedado sin recursos y haber confesado que dormía en un banco de la Plaza de Mayo. Había sido un referente en el arte de entrevistar y dominaba como nadie los silencios

A 15 años de la

Grietas, paredes de hielo y falta de oxígeno: la proeza de los nueve hombres del Ejército que hicieron cumbre en el Himalaya

Fue el 5 de agosto pero hace unos días que volvieron al país. Cómo fue el ascenso, las dificultades con las que se encontraron en un terreno difícil con un clima hostil. “Todos volvimos”, destacó el jefe del grupo

Grietas, paredes de hielo y

Una feroz golpiza, dos rugbiers condenados y 110 millones de pesos de indemnización: “Vivo con 4 tornillos y 18 placas en la cara”

Ivo Zulli tenía 18 años cuando fue brutalmente atacado a la salida de un boliche de La Plata, en 2016. Nueve años después, la justicia emitió un fallo ejemplificador

Una feroz golpiza, dos rugbiers

Radiografía de un Homo Argentum: un hijo de 40 años que todavía vive con sus padres, ¿mandato incumplido o crisis económica?

“El niño eterno” que interpreta Miguel Granados en el film de Mariano Cohn y Gastón Duprat pone en escena una tendencia que crece en Argentina: la emancipación tardía de los jóvenes. ¿A qué edad se van hoy los hijos del hogar? ¿Cuánto influyen sueldos, alquileres y empleos inestables en esa decisión?

Radiografía de un Homo Argentum:

Liberaron a la pareja detenida por una denuncia de abuso sexual contra su beba de 6 meses

El examen realizado en el Hospital de Niños determinó que la menor trasladada de urgencia no presentaba lesiones compatibles con una violación

Liberaron a la pareja detenida
ÚLTIMAS NOTICIAS
En una jornada maratónica en

En una jornada maratónica en Diputados, Javier Milei logró mantener un veto y se postergó el debate de otros dos

El Quemado: así funcionará el parque solar de YPF Luz, el de mayor potencia del país y el primer proyecto renovable del RIGI

Estas son las 5 motos más baratas que se puede comprar hoy en la Argentina

Milei y Caputo hablarán en un tradicional encuentro de empresarios: defensa del rumbo económico en medio de la tensión electoral

En una jornada con mercados en tensión, los operadores equivocaron su estrategia y se sintió el impacto del voto en Diputados

INFOBAE AMÉRICA
Corea del Norte construyó una

Corea del Norte construyó una base militar secreta cerca de China capaz de albergar misiles nucleares intercontinentales

La Justicia de Brasil dio un plazo de 48 horas a Jair Bolsonaro para justificar su intento de asilo en Argentina

EEUU afirmó que Europa debe asumir la mayor parte de la carga en la seguridad de Ucrania frente a la agresión rusa

El régimen de Maduro amenazó con cárcel a todo extranjero que ingrese a Venezuela sin autorización: “Entra, pero no sale”

Gabriel Boric condenó la violencia en el partido Independiente-Universidad de Chile y pidió justicia para los agredidos

TELESHOW
Sebastián Wainraich: “La muerte me

Sebastián Wainraich: “La muerte me parece absurda siempre”

#VivaElAmor con Sele Mosca y Rama Palomeque: “Le dije te amo y salí corriendo”

Sofía “Jujuy” Jiménez mostró cómo fue su casting para “En el Barro”: “Ni idea si estuvo bien o mal”

Tras su separación de Eugenia Kolodziej, Fito Páez habría iniciado un nuevo romance con Julia Mengolini

El talento oculto de Jazmín, la hija mayor de Eliana Guercio y Sergio “Chiquito” Romero