El milagro de Brenda, la médica que sobrevivió a una caída en las vías: el robo que cambió su vida y la lucha contra el miedo

El momento en que Brenda Bigiatti es empujada por un hombre que le roba el celular en el tren Belgrano Norte

Brenda Bigiatti fue conocida por poco tiempo como la chica del tren. Su caso tuvo una repercusión mediática en 2017. En ese momento viajaba en el tren Belgrano Norte. Iba sentada tranquila con el ambo puesto, era estudiante de medicina. La chica, de 27 años en ese momento, miraba la pantalla de su celular como casi todos los pasajeros del tren. Contestaba un Whatsapp, recorría fotos en las redes sociales. Quizás puso algún like. Hasta que siente un tirón que se la lleva a la rastra junto a su celular. Brenda cae en las vías del tren en la estación Don Torcuato, mientras el ladrón escapa con su teléfono. Iba rumbo a una de sus últimas prácticas como estudiante en Pablo Nogués.

La recuperación de Brenda

Ocho años después, Brenda ya se recibió de médica y se siente totalmente recuperada. Aun así, recuerda muy poco de lo que vivió tanto durante el robo como la mayoría del tiempo que estuvo internada. “No sé bien lo que me pasó en ese momento. Cuando me recuperé empecé terapia y con la psicóloga intenté reconstruir esa parte de la historia - relata la joven en diálogo telefónico con Infobae-. Puedo entender porque estaba ahí, pero no recuerdo exactamente esos momentos”.

“Cuando salí del coma, estuve otro lapso internada que tampoco recuerdo. Me dicen que hablaba mucho, que comentaba, pero no recuerdo nada de ese momento. Creo que forma parte del shock que me había causado la caída”, cuenta.

Brenda Bigiatti junto a su mamá que también es médica

Brenda se veía internada en el Hospital El Cruce de Florencio Varela y negaba su caída en las vías del Belgrano Norte. “Pensaba: me duele la espalda y parte de la columna por otra razón. No sabía bien por qué”, explica.

Bigiatti tuvo un fuerte golpe en la cabeza, lo que la llevó a estar en terapia intensiva durante más de tres semanas. Por la caída sufrió una fractura de cráneo y hemorragia cerebral. En una primera operación, le sacaron dos pedazos de hueso para poder descomprimir su cerebro.

Además, el robo de su celular le provocó la fractura de varias costillas, la clavícula derecha destrozada y un neumotórax. A esto se sumaron las fracturas en la primera vértebra lumbar y la última dorsal.

Brenda durante una de sus jornadas de trabajo como médica pediatra

Una historia clínica que asusta

Cuando se convirtió en médica, Brenda vio varios casos en niños similares al suyo. “Revisé mi historia clínica y no lo podía creer. Encontré casos similares y operaciones en las que los pacientes terminaron con limitaciones -explica Bigiatti-. En el caso de la intervención de mi columna estuvo muy cerca de la médula. Podría haber quedado inmovilizada de la cintura hacia abajo”.

Brenda vuelve al momento del robo que le provocó la caída. “Cuando me recuperé me sentía muy mal. Quería encontrar las razones por las que me había pasado. El accidente postergó el final de mis estudios de medicina y eso me ponía mal”, cuenta la joven.

En esos primeros momentos no pudo volver a ver las imágenes. También le costaba subirse al tren. “O cada vez que pasaba cerca de Retiro me acordaba que era el lugar desde donde había empezado mi viaje”, explica Bigiatti.

La joven cuenta un momento que la hizo reflexionar sobre su vida. “Tenía que ir a buscar un trabajo a la zona norte. Y para eso tenía que tomar el mismo tren de mi caída. No lo pude hacer. Me quedé en mi casa”, admite Brenda.

Brenda Bigiatti y el momento que se recibió de médica

Superar los miedos

Desde ese momento todo cambió en su vida. “No me puede volver a pasar”, pensaba la chica. Y así lo explica: “Tenía que superar mis miedos para poder seguir adelante. Lo trabajé en terapia para subirme a un tren sin sentir miedo y vivir sin limitaciones”.

Recién el año pasado, Brenda volvió a ver el video. Se reconoce en las imágenes. Entiende hacia dónde iba y por qué estaba en ese vagón. “Sé que soy yo, pero lo veo como desde afuera, como si fuera una película”, explica.

“Lo que tengo es estrés postraumático. Es muy común después de este tipo de accidentes. Estuve muy cerca de la muerte - admite Brenda-. Y eso hace que te cambie la forma de ver la vida”.

El ladrón detenido por el robo a Brenda Bigiatti

Tras salir de su internación y el tiempo de recuperación, Brenda se recibió de médica. “Primero iba a seguir la especialización en neurocirugía. Mi fantasía era ir al Hospital El Cruce de Florencio Varela y devolver todo lo que habían hecho por mí - explica la joven-. Pero, después de una última clase me decidí por pediatría”.

Bigiatti ya hizo la residencia en el Hospital Churruca de Parque Patricios. Y ahora trabaja en varias guardias de sanatorios porteños. La chica vive en Buenos Aires junto a su gata “Nena” y lamenta ya no poder ir a ver Boca por sus horarios laborales. “Poné, además, que soy fanática de Harry Potter”, le dice a Infobae con firmeza.

Toda la charla de Infobae con la joven es un ida y vuelta desde el momento que estuvo en peligro su vida hace 8 años y su actualidad. “Hay dos ´brendas´ en la misma persona. Una antes y otra después del accidente. Soy la misma, pero me cambió la perspectiva sobre la vida”, explica la médica.

Brenda en una de sus guardias de pediatría

Pese a los pedidos de su mamá, Brenda sigue sacando el celular para leer algún mensaje o ver la hora cuando viaja en tren o colectivo. “Ella me cuida mucho y siempre está pendiente por lo que me pasó”, sostiene.

La caída siempre presente en su vida

Cada tanto, Brenda vuelve a repasar las heridas que sufrió durante el accidente. Ese momento siempre está presente en su trabajo. “Veo llegar a un niño con un golpe fuerte en la cabeza que tiene que ser operado y enseguida vuelvo a lo que me sucedió hace 8 años”, dice Bigiatti.

La joven muchas veces se pone a pensar en ese día. En su mente vuelven las imágenes de una chica arrastrada por un hombre que cae en las vías muy cerca de un tren que estaba por arrancar en la estación de Don Torcuato. “Estuve muy cerca de la muerte. Mi mensaje para todos los que pasaron por situaciones similares es que se puede salir de estas situaciones. Hay que luchar para vencer las limitaciones que te genera ese shock tan fuerte y seguir para adelante”, explica Brenda con una sonrisa que le llena toda la cara de vida. Atrás quedó esa joven estudiante de medicina que cayó en las vías del tren empujada por un ladrón que le robó el celular. “Se puede. Yo soy el ejemplo de eso”, resume la chica.