Un muerto, múltiples choques y anegamientos en los accesos: la lluvia complicó el tránsito en el AMBA

El motociclista fallecido en Panamericana perdió el control de su vehículo durante intensas lluvias y vientos (Pilar de Todos)

Desde el lunes a la noche gran parte del centro y del norte del país comenzó a sufrir las lluvias y los vientos producto de la ciclogénesis. Es por eso que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) rige una alerta naranja, impuesta por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En este contexto, el tráfico fue una de las grandes complicaciones durante toda la jornada. Desde el inicio del día esto comenzó a notarse, con múltiples accidentes en distintas arterias y zonas de la Ciudad de Buenos Aires.

La más impactante fue la muerte de un motociclista que perdió la vida en la autopista Panamericana, en el ramal Pilar, sentido al norte. Alrededor de la 1:00 de la madrugada se accidentó al perder el control de su vehículo y luego impactó contra la cinta asfáltica, por lo que falleció en el acto.

El hombre se encontraba acompañado al momento del accidente por una mujer que resultó ilesa. Trabajó en el lugar Defensa Civil de Pilar y la Policía.

El hecho se dio a la altura del kilómetro 42, cerca del cruce con la Ruta 26, donde se encuentra la localidad de Del Viso, partido de Pilar. La moto en la que circulaba era una Keller 150. La UFI N° 2 de Del Viso interviene en el caso.

Así se encontraba a la mañana la Panamericana por los accidentes (@pietra01)

Horas más tarde, pero aun en plena tormenta, en la avenida General Paz ocurrió otro siniestro. En este caso se vieron involucrados cuatro autos, una furgoneta Partner Peugeot, dos autos Fiat Cronos y una camioneta Citroën. Fue a la altura de Alberdi, en sentido al Riachuelo.

El conductor de la Partner, en diálogo con un móvil de C5N que se acercó al lugar, explicó: “Veo que se chocaron adelante, rebotan contra el guardarraíl y esquivo el primero. El Cronos vuelve para General Paz de vuelta y me lo llevo puesto por la mitad. Gracias a dios estoy bien. Yo venía a 50 kilómetros, no más que eso. Los chicos también”.

Otro conductor, el de uno de los Cronos, relató: “Veo al Cronos gris que viene y me iba a chocar por atrás, me tiro hacia la derecha, él hacia la izquierda. Ahí la camioneta se lo lleva puesto, rebota y me golpea a mí”.

Cerca de la misma autopista, hubo otro gran accidente. En este caso, se trató de un camión que impactó contra el guardarraíl en Cantilo. Sucedió a la altura de la cancha de River, el Más Monumental, por lo que generó demoras hacia General Paz durante la mañana. La seguridad vial de AUSA trabajó en el lugar.

Un camión impactó contra el guardarraíl en Cantilo, a la altura del estadio de River (@jotaleonetti)

En el inicio del día, la General Paz estuvo con tránsito lento en sentido al Riachuelo. Sobre todo cerca de las 9, cuando ocurrió otro choque en la altura de Mosconi. Tres vehículos habrían participado, dejando un herido, según Alertas Tránsito, cuenta especializada.

Por su parte, en la autopista Dellepiane, sentido al centro, dos carriles derechos se restringieron por anegamiento durante parte de la mañana.

Además, en cuanto a CABA, de acuerdo con Jota Leonetti, periodista especializado en tránsito, solamente en la ciudad ocurrieron 16 incidentes.

Algunos de ellos fueron: un auto y una moto colisionaron en Estados Unidos y Sarandí, barrio porteño de San Cristóbal. En Herrera y Brandsen, barrio de Barracas, atropellaron a una mujer. En Viamonte y Uriburu otro peatón fue atropellado.

La General Paz, una de las autopistas demoradas por los siniestros (@AlertasTransito)

En Bajo Flores, a la altura de las avenidas Avelino Díaz y Varela, hubo otro siniestro que dejó seis heridos, cuatro menores y dos adultos. En Humberto Primo y Jujuy chocaron otros dos autos.

Ante el panorama meteorológico, con lluvias y vientos que continuarán durante toda la jornada, se espera una vuelta a casa igual de peligrosa, por lo que habrá que tener aún mayor precaución al volante.

Por otro lado, en la Provincia de Buenos Aires, por la localidad de Monte Grande se cayó un poste de luz a causa de las tormentas y generó cortes en distintas arterias del centro de la localidad.

Según indicó El Diario Sur, el poste pertenece a Edesur y se encuentra sobre la calle Herminio Constanzo, a metros de las vías del tren. A modo de seguridad, el Municipio tomó la medida de no permitir el paso del tránsito por Dorrego y Dardo Rocha hasta Constanzo y Laprida. Incluso se encuentra cerrado el paso a nivel.

Accidentes y cortes en el interior del país

En Concepción del Uruguay, Entre Ríos, volcó un vehículo utilitario que transportaba a diez personas en el intento por esquivar a un carpincho. La combi estaba a cargo del traslado de empleados de una empresa. Un hombre de 27 años fue trasladado al hospital Justo José de Urquiza de la localidad entrerriana, por golpes y lesiones breves.

En Entre Ríos, un utilitario volcó al esquivar un carpincho (El Entre Ríos)

El accidente fue durante la madrugada del martes, a las 4:30 aproximadamente, en la Ruta Provincial 39, en el kilómetro 124. De acuerdo con la información de medios locales, el vehículo era conducido por un hombre de 35 años.

Otro siniestro en Entre Ríos. Un hombre de 82 años, oriundo de Concordia, viajaba solo en su Toyota Corolla hacia Paraná por la Ruta Nacional 18 cuando, alrededor de las 9:40 de la mañana, perdió el control del vehículo a la altura del kilómetro 41 y se despistó.

Un hombre de 82 años se despistó por tormentas en Entre Ríos (Diario UNO)

El incidente coincidió con un fuerte temporal que afectaba la región, lo que generó condiciones de escasa visibilidad y un asfalto resbaladizo en las inmediaciones del hecho, en un puente para cruzar un arroyo. El tránsito continuó, aunque no con normalidad, según indicó Diario UNO.