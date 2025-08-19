Sociedad

Se desplomó el ascensor de un edificio en La Plata: una mujer quedó atrapada y resultó herida

El elevador cayó desde el quinto piso en un inmueble ubicado en la avenida 38, entre 12 y 13. Hubo un operativo de rescate

Un ascensor se desplomó en
Un ascensor se desplomó en La Plata y una mujer resultó herida

En la ciudad de La Plata se vivió una tarde de tensión durante este martes tras la caída de un ascensor de un edificio que estaba ubicado en la avenida 38, entre las calles 12 y 13. Como resultado, una mujer quedó atrapada y tuvo que ser rescatada por ser atendida por los servicios de emergencia.

De acuerdo a la información oficial suministrada por fuentes policiales, el incidente ocurrió cuando el elevador se precipitó desde el quinto piso y quedó trabado a la altura del primero. Un llamado inmediato al 911 activó el protocolo de emergencia, permitiendo que personal de la Comisaría Segunda de La Plata llegara rápidamente al lugar para constatar lo sucedido. La operadora del sistema de emergencias recibió la alerta de un ascensor caído y personas atrapadas dentro del inmueble señalado con el número 865 sobre la avenida 38.

Frente al edificio afectado, un importante despliegue de Bomberos y equipos de Riesgos Especiales se sumó a la tarea de asegurar la zona para facilitar el trabajo de rescate. Según los reportes oficiales, fue necesario emplear herramientas específicas para acceder al ascensor y liberar a la mujer, quien permanecía consciente pero presentaba lesiones. Los bomberos maniobraron durante varios minutos hasta que lograron extraer a la víctima del interior del habitáculo, momento en el que una ambulancia de SAME se ubicó en el sitio para brindarle asistencia médica inmediata.

El elevador quedó atrapado en
El elevador quedó atrapado en el primer piso y los bomberos pudieron rescatar a la mujer

En paralelo a las acciones de rescate, los agentes establecieron un perímetro de seguridad y desalojaron sectores próximos para evitar riesgos adicionales, dado el nivel de conmoción entre los vecinos. La caída del elevador generó inquietud entre los residentes del edificio y la comunidad, lo que motivó la intervención de los servicios municipales para evaluar la estructura y coordinar el acompañamiento a los presentes.

La víctima, tras ser liberada, recibió curaciones por parte del personal sanitario en el lugar. Según los voceros, la mujer fue evaluada por SAME y se encontraba consciente tras el incidente. Hasta el momento, las autoridades informaron que se investiga el motivo por el cual el ascensor perdió estabilidad y cayó desde esa altura.

Cayó un montacargas en San Lorenzo: cinco muertos

Un montacargas cayó desde el noveno piso de una obra en construcción en San Lorenzo, provincia de Santa Fe, y dejó un saldo de cinco trabajadores muertos.

El hecho ocurrió minutos antes de las 13 de este domingo, en un edificio ubicado en San Carlos 1070, y movilizó a Bomberos, Policía y el Sies. Según las primeras versiones, el elevador cayó al vacío mientras trasladaba a los cinco operarios.

El portal santafecino La Capital indicó que se habría cortado un cable tensor, lo que provocó la caída violenta de la estructura. El sereno del lugar informó a las autoridades que el montacargas se desplomó en pleno trayecto.

El Ministerio de Trabajo había
El Ministerio de Trabajo había suspendido la obra en marzo por fallas de seguridad y la habilitó nuevamente en abril tras una inspección

Al arribar los uniformados, las cinco víctimas habían sido retiradas del hueco y se encontraban tendidas en el suelo, a la espera de asistencia médica.

Cuatro de ellos murieron en el acto: Matías Ezequiel Aquino (30), Lucas Agustín Palacio (25), Axel Maximiliano Vanwelle (25) y Alexis Ramón María Cettour (25). Los dos primeros eran oriundos de Hardy, una localidad del noreste santafesino. El quinto obrero, Fernando Guerra, de 27 años, fue rescatado con vida por personal de emergencias, pero falleció al día siguiente en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, donde permanecía internado en terapia intensiva con fracturas múltiples y lesiones internas.

La PDI URII, por orden del fiscal de turno, Leandro Lucente (Ministerio Público de la Acusación de San Lorenzo), realizó tareas periciales en el lugar. Bomberos voluntarios intervinieron en el rescate, mientras que la Policía montó un operativo para asegurar el perímetro y facilitar el ingreso de los equipos técnicos. Hasta el momento, no se difundieron detalles sobre la empresa a cargo de la obra ni sobre los responsables del montacargas.

