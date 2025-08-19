Sociedad

Dos barcos militares de Japón desembarcaron en Argentina: día, lugar y horario para verlos

Los buques Kashima y Shimakaze llegaron a la Ciudad para ofrecer recorridos gratuitos. Las visitas no se suspenden por lluvia

La visita de dos barcos militares, provenientes de Japón (Fotos y videos: Facebook Embajada del Japón en Argentina)

La flotilla japonesa que recorre el mundo en un viaje de instrucción anual ancló en Buenos Aires como parte de una travesía de 153 días que abarca 11 puertos en 7 países de América y Japón.

La visita de los buques Kashima y Shimakaze, que llegaron el último domingo a la Argentina, se inscribe en una tradición de cooperación bilateral que se remonta a hace 127 años. Ambos navíos, pertenecientes al escuadrón de entrenamiento de la Fuerza Marítima de Autodefensa del Japón, amarraron en el Apostadero Naval de Dársena Norte, ubicado en la avenida Antártida Argentina 1335, CABA.

La visita de hoy hasta las 14:30 no se suspende por lluvia (@__paulaikeda__)

Los buques abrieron sus cubiertas al público en dos jornadas específicas, la primera fue el pasado 17 de agosto, y hoy es desde las 9.30 hasta las 14:30.

La entrada es gratuita y las visitas se realizan aun en caso de lluvia.

Esta misión, liderada por el contraalmirante Hiroshi Watanabe, Comandante del Escuadrón de Entrenamiento de la Fuerza Marítima de Autodefensa del Japón, representa la 75ª edición de un programa iniciado en 1957, cuyo propósito es formar a los futuros oficiales navales y consolidar lazos diplomáticos con las naciones anfitrionas.

Los tripulantes interactuarán con los visitantes a los navíos

Según el Centro Cultural e Informativo de la Embajada del Japón en Argentina, el viaje busca “formar a los oficiales recién egresados de la Escuela de Candidatos a Oficiales a través de experiencias prácticas de navegación y ejercicios conjuntos que promueven su desarrollo profesional y una visión internacional”.

La tripulación, compuesta por 570 personas, no solo participaron en actividades navales, sino que también se integró a la vida cultural porteña.

El domingo 17, los marinos japoneses realizaron demostraciones en el Jardín Japonés de Palermo, donde el público presenció exhibiciones de judo, kendo e iaidō, disciplina vinculada al manejo de la katana. Además, la Banda Sinfónica de la flotilla ofreció un espectáculo musical en la Isla Grande del jardín.

Uno de los buques que puede ser visitado hoy

Durante su estadía, el escuadrón japonés también colaboró en acciones de voluntariado junto a la armada argentina, reforzando el intercambio institucional y social entre ambos países.

El itinerario de la flotilla incluye escalas en puertos emblemáticos como Pearl Harbor (Estados Unidos), Acapulco (México), Callao (Perú), Valparaíso (Chile), Buenos Aires, Santos y Fortaleza (Brasil), así como Jacksonville y San Diego (Estados Unidos). De los 153 días de misión, 107 transcurren en alta mar y 46 en distintos puertos.

Los integrantes de la comitiva japonesa visitaron distintos puntos de CABA

La organización de las actividades en Buenos Aires cuenta con la participación conjunta del Escuadrón de Entrenamiento de la Fuerza Marítima de Autodefensa del Japón, la Asociación Japonesa en la Argentina, el Centro Cultural e Informativo de la Embajada del Japón en Argentina y la Fundación Cultural Argentino Japonesa del Jardín Japonés.

