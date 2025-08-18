Sociedad

Impactante accidente en Ezeiza: una camioneta chocó con otra y se incrustó en un restaurante

El hecho quedó grabado por las cámaras de seguridad y no se registraron heridos. El ex vocero presidencial Juan Pablo Biondi presenció el violento siniestro: “No le pasó nada a nadie de milagro”

Una camioneta impactó con otra y se incrustó en un restaurante

Un violento accidente automovilístico ocurrido en la mañana del domingo sacudió al partido bonaerense de Ezeiza, cuando una Volkswagen Amarok que circulaba a alta velocidad embistió a otra camioneta que salía de una cochera y terminó incrustada en el interior de un restaurante, llamado La Empacada, ubicado en Formosa al 400.

El hecho fue captado por una cámara de seguridad y puso en peligro a varias personas que estaban en el lugar y dejó escenas de alto impacto. Afortunadamente, no se registraron heridos en el local gastronómico.

La grabación muestra cómo la Amarok, que avanzaba a gran velocidad, choca contra otra camioneta que estaba saliendo de la cochera del restaurante y continúa su recorrido hasta atravesar la vereda e incrustarse en el acceso principal del local. La escena se desarrolló en cuestión de segundos, y la violencia del impacto quedó reflejada en los escombros esparcidos en el interior del establecimiento.

Entre los presentes se encontraba Juan Pablo Biondi, el ex vocero presidencial durante la gestión de Alberto Fernández, quien relató haber salido del local apenas segundos antes del impacto. “Recién salía de almorzar y había saludado al parrillero, que está en la vereda, siete segundos antes”, declaró en diálogo con TN, detallando el instante previo al accidente. “Estaba abriendo la puerta de mi auto para subirme, que estaba a metros, cuando pasó eso y escuché el estruendo”, agregó.

El accidente ocurrió en la mañana del domingo en el restaurante La Empacada, ubicado en la calle Formosa al 436 en Ezeiza

En el momento del siniestro, dos personas estaban sentadas comiendo en una de las mesas cercanas a la entrada. La camioneta quedó a centímetros de ellas. El propio Biondi, testigo directo de lo ocurrido, expresó: “No le pasó nada a nadie de milagro. Ni al parrillero, que esquiva a la camioneta, ni a la moza que estaba en la vereda”. Al describir la escena posterior, afirmó: “Todos volvimos a nacer ese día”.

En relación a la conductora de la Amarok, Biondi señaló que se trataría de una maestra oriunda de Spegazzini. Sobre las posibles causas del accidente, indicó: “Vendría distraída por el teléfono, cálculo, y sin dudas venía muy rápido porque esa es una calle con muchas lomas de burro”.

Según su reconstrucción, el vehículo habría intentado esquivar a la camioneta que estaba saliendo del estacionamiento y, al perder el control, terminó ingresando al restaurante.

Dos personas que estaban sentadas comiendo en el restaurante se salvaron por centímetros tras el violento choque

La estructura del local quedó visiblemente dañada. Parte del mobiliario fue desplazado por la fuerza del impacto y el frente de La Empacada sufrió daños considerables. El hecho provocó una fuerte reacción entre los vecinos y comensales.

Varios de ellos se acercaron tras el accidente, sorprendidos por lo que acababa de ocurrir en una zona habitualmente tranquila, caracterizada por su actividad comercial y gastronómica.

Cuando escuché el ruido pensé: ‘acá mató a alguien seguro’. Pero menos mal, no pasó nada”, concluyó Juan Pablo Biondi, aún conmovido por la secuencia que vivió a pocos metros del impacto.

La causa quedó bajo investigación policial, mientras que los peritajes iniciales apuntan a determinar la velocidad exacta a la que circulaba la camioneta y las condiciones en que fue realizada la maniobra evasiva. La intervención de los efectivos permitió acordonar el área y asistir a los presentes, aunque no fue necesario el traslado de ninguna persona a un centro médico.

Cuatro heridos en Boedo por un choque

Cuatro personas resultaron heridas este lunes por la mañana en el barrio porteño de Boedo luego de que dos vehículos chocaran y uno de ellos volcara, dejando a su conductor atrapado dentro del auto.

El accidente vial ocurrió en la intersección de las calles Inclán y Castro Barros, lo que motivó un amplio despliegue de seguridad, que incluyó a efectivos de Bomberos de la Ciudad, unidades del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y agentes de la Policía de la Ciudad.

El siniestro se produjo cuando un Peugeot 207 con tres personas mayores de edad a bordo impactó contra un Fiat Palio en el que viajaba un único ocupante. Fuentes policiales confirmaron a Infobae que los pasajeros del Peugeot pudieron descender por sus propios medios, mientras que el conductor del Palio fue asistido en el lugar.

Bomberos realizaron el corte del suministro eléctrico de los rodados para evitar riesgos y el herido, luego de ser auscultado, fue trasladado al Hospital Penna con diagnóstico de politraumatismo.

