Homo Argentum superó los 330 mil espectadores en los primeros días desde su estreno y bate récords

Francella compone en Homo Argentum 16 personas distintos narrados en 16 historias independientes (Star Distribution)

Homo Argentum, la película que tiene a Guillermo Francella como protagonista absoluto dentro de las 16 viñetas que la componen, ya es una de los estrenos más exitosos en la historia del cine nacional: desde su primera función, el último jueves, ha sido vista por más de 330.000 espectadores.

Sólo el día de su estreno, el film dirigido por Mariano Cohn y Gastón Duprat convocó a 73.886 personas al cine, una cifra que impresiona. Es casi el estadio de River completo de gente pero repartido en 405 pantallas de todo el país. Esa secuencia se repitió viernes, sábado y domingo. Y se espera que se mantenga así varias semanas.

De hecho, Homo Argentum se posiciona como la cuarta película más vista el día de su estreno en la historia del cine argentino. Además, es el tercer mejor arranque de todo 2025 y está cerca de incorporarse en la lista de las 20 más taquilleras del año, con apenas cuatro días en proyección.

Guillermo Francella, Gastón Duprat y Mariano Cohn: un trío con garantía de éxito. (Crédito: Pampa films)

El último viernes, por caso, la película atrajo más público que el resto de las 56 películas disponibles en cartelera. Lo mismo había ocurrido el jueves 15, día de su estreno.

Los datos salen del sitio Ultracine que registra semana a semana la venta de tickets en todos los cines argentinos y marcó que, hasta el sábado 17, había visto Homo Argentum 320.011 espectadores.