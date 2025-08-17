Sociedad

Homo Argentum superó los 330 mil espectadores en los primeros días desde su estreno y bate récords

La película protagonizada por Guillermo Francella es la cuarta más vista el día de su estreno en la historia del cine nacional

Guardar
Francella compone en Homo Argentum
Francella compone en Homo Argentum 16 personas distintos narrados en 16 historias independientes (Star Distribution)

Homo Argentum, la película que tiene a Guillermo Francella como protagonista absoluto dentro de las 16 viñetas que la componen, ya es una de los estrenos más exitosos en la historia del cine nacional: desde su primera función, el último jueves, ha sido vista por más de 330.000 espectadores.

Sólo el día de su estreno, el film dirigido por Mariano Cohn y Gastón Duprat convocó a 73.886 personas al cine, una cifra que impresiona. Es casi el estadio de River completo de gente pero repartido en 405 pantallas de todo el país. Esa secuencia se repitió viernes, sábado y domingo. Y se espera que se mantenga así varias semanas.

De hecho, Homo Argentum se posiciona como la cuarta película más vista el día de su estreno en la historia del cine argentino. Además, es el tercer mejor arranque de todo 2025 y está cerca de incorporarse en la lista de las 20 más taquilleras del año, con apenas cuatro días en proyección.

Guillermo Francella, Gastón Duprat y
Guillermo Francella, Gastón Duprat y Mariano Cohn: un trío con garantía de éxito. (Crédito: Pampa films)

El último viernes, por caso, la película atrajo más público que el resto de las 56 películas disponibles en cartelera. Lo mismo había ocurrido el jueves 15, día de su estreno.

Los datos salen del sitio Ultracine que registra semana a semana la venta de tickets en todos los cines argentinos y marcó que, hasta el sábado 17, había visto Homo Argentum 320.011 espectadores.

Temas Relacionados

Homo argentumGuillermo FrancellaRecordMariano CohnGastón DupratespectadorescinesÚltimas noticias

Últimas Noticias

Tiene 90 años y fue extraditado a Uruguay acusado de abusar sexualmente a una nena durante un viaje en ómnibus

La PFA arrestó en Entre Ríos al sospechoso, quien se ocultaba en un complejo turístico de la ciudad de Colón. El anciano, de nacionalidad uruguaya, contaba con pedido de captura internacional y circular roja de Interpol

Tiene 90 años y fue

“Perejil”: cómo fue la pelea que terminó con la detención de Gastón Zárate por homicidio en Córdoba

El arresto se concretó luego de que, según testigos, Zárate agrediera a un hombre tras un partido en el que participó junto a sus hijos, en un predio deportivo de la ciudad cordobesa de Río Cuarto

“Perejil”: cómo fue la pelea

Santiago del Estero: secuestraron 25 kilos de milanesas hechas con papel higiénico

Ocurrió en localidad santiagueña de Monte Quemado, en la previa de la Fiesta de la Virgen del Carballo. El comerciante que iba a venderlas, oriundo de Tucumán, también ofrecía aderezos vencidos

Santiago del Estero: secuestraron 25

Violento choque frente al estadio Monumental: seis heridos y corte parcial sobre la avenida Cantilo

El siniestro tuvo lugar a la altura del Puente Labruna. Dos de los lesionados fueron derivados al hospital Pirovano. Más temprano, otro accidente vial colisión tuvo lugar en Retiro

Violento choque frente al estadio

Lluvias, humedad y fuertes ráfagas de viento: el pronóstico del tiempo para el AMBA en lo que queda de la semana

El Servicio Meteorológico Nacional también emitió distintas alertas para el resto del país por condiciones climáticas desfavorables

Lluvias, humedad y fuertes ráfagas
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cierre de listas: uno por

Cierre de listas: uno por uno, todos los candidatos a senadores y diputados que ya fueron confirmados

Cierre de listas de las elecciones 2025: los candidatos confirmados y las provincias donde se estira la definición

La empanada tucumana está entre los 10 mejores pasteles salados del mundo, según un ranking

Las ventas de las pymes por el Día del Niño cayeron 0,3% respecto de 2024

Milei se mostró con Petri tras la confirmación de su candidatura en Mendoza

INFOBAE AMÉRICA
El redescubrimiento de los dibujos

El redescubrimiento de los dibujos de Renoir: una revisión necesaria del legado artístico

Elecciones en Bolivia: Samuel Doria Medina instó a la población a votar para salir de la crisis “de manera pacífica”

Una subasta de dibujos de Disney rompió récords históricos

Lula invitó a Trump a conocer “el verdadero Brasil” en medio de las tensiones por los aranceles de EEUU

Zelensky y Von der Leyen remarcaron el derecho de Ucrania a mantener su integridad territorial

TELESHOW
La emotiva despedida a Alberto

La emotiva despedida a Alberto Martín en el cementerio de Boulogne rodeado de familiares y amigos del espectáculo

Vacas, campo y antojos dulces: la tarde de Eva Bargiela y Gianluca Simeone antes de la llegada de su bebé

De Charly García y Patricia Sosa a la Sole y Abel Pintos: el homenaje de los músicos por el Día del Niño

Con una foto inédita y palabras de amor, Natalia Oreiro homenajeó a Ricardo Mollo en su cumpleaños

Cómo fue el regreso de Alex y Charlotte Caniggia distanciados en el mismo vuelo desde China: las fotos