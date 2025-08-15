Sociedad

Murió una nena de 5 años al caer en una tolva con maíz en Córdoba

Las autoridades investigan las circunstancias del accidente y si la menor se encontraba acompañada de algún adulto

Guardar
El siniestro ocurrió en la
El siniestro ocurrió en la comunidad rural de Colonia Las Cuatro Esquinas

Un trágico accidente ocurrió este jueves en una pequeña comunidad rural ubicada en el departamento Río Primero de la provincia de Córdoba. Una niña de 5 años perdió la vida tras caer en el interior de una tolva llena de maíz.

El hecho se produjo en una zona agrícola de la localidad de Colonia Las Cuatro Esquinas, donde la menor quedó atrapada entre los granos y sufrió heridas fatales. El accidente ocurrió mientras la pequeña se encontraba en las inmediaciones de la maquinaria, un contenedor de gran tamaño utilizado para descargar y almacenar de cereales altamente riesgoso.

Según los primeros datos recabados por el medio local ElDoce, fue la madre de la víctima quien la trasladó de urgencia hacia un hospital local luego de percatarse de la situación. Pese a la rápida reacción, los médicos confirmaron que la niña llegó al centro de salud sin signos vitales y los intentos de reanimación fueron en vano.

Las circunstancias exactas en que ocurrió la caída aún son materia de investigación. La Fiscalía interviniente busca determinar si había adultos presentes en el lugar al momento del accidente, así como el tiempo aproximado que la menor permaneció atrapada en la tolva antes de recibir ayuda.

La localidad donde ocurrió el accidente tiene aproximadamente 120 habitantes y se encuentra ubicada a 140 kilómetros de la capital cordobesa, hacia el sureste de la provincia.

La localidad donde ocurrió el
La localidad donde ocurrió el accidente tiene aproximadamente 120 habitantes (Facebook)

Hace poco más de un mes, un hecho de características similares ocurrió en la comunidad rural de Bajo Hondo Chico, un paraje ubicado a unos 25 kilómetros al sur de Sáenz Peña, en la provincia de Chaco. Vanina Vázquez, de 42 años, perdió la vida en un accidente mientras realizaba tareas agrícolas junto a su marido, Javier Druzianich, un conocido productor de la zona y referente de la Federación Agraria Argentina. El hecho fue presenciado por uno de los hijos del matrimonio, de 21 años, quien relató la secuencia fatal a las autoridades.

El accidente se produjo cerca de las 14:30, cuando la familia trabajaba los lotes 313 y 314, sobre la Ruta Nacional 95, en tareas habituales de labranza. De acuerdo con la información suministrada por la Policía al Diario Norte de Chaco, Vázquez se encontraba sentada en uno de los laterales del tractor, que era conducido por su esposo. El vehículo tiraba una rastra de discos, una máquina agrícola utilizada para arar el suelo. Mientras la pareja compartía unos mates durante el trabajo, Druzianich intentó esquivar un pozo al volante, una maniobra que provocó que su esposa se desestabilizara, cayera del tractor y fuera arrollada en forma inmediata por el arado. La mujer sufrió heridas fatales y falleció en el acto.

Uno de los tantos posteos
Uno de los tantos posteos que expresaba el dolor tras la pérdida (Facebook)

El hijo fue uno de los primeros en socorrer a su madre, aunque no fue posible revertir la situación ante la gravedad de las lesiones sufridas. Familiares y amigos despidieron a la mujer a través de sentidos mensajes en redes sociales. “Por Dios, horrible noticia… Me quedé mal cuando me avisaron… Descansa en paz, Vani. Excompañera de colegio, mujer que me transmitía mucha paz al hablar y me hacía reír de la nada. Mi más sentido pésame a la familia”, escribió una mujer en Facebook.

Los mensajes escritos mostraban el impacto de la noticia en la comunidad. “Vanina Vázquez, la verdad no entiendo el destino. Una mujer con tanta vida. Tristeza total. Que Dios ilumine tu camino hacia el cielo y que mande lluvia de fuerza y consuelo a tu familia”, rezaba otro de los posteos.

“Que descanse en la paz del Señor Vani bella”, publicó otra usuaria. La trágica muerte de la mujer fue reportada por personal de la Comisaría Quinta, que se encargó de preservar la escena hasta la llegada de los peritos del Gabinete Científico y del médico policial en turno. También intervino la División Bomberos. La Fiscalía caratuló la causa como “supuesta muerte accidental”.

Temas Relacionados

tolvaaccidentecomunidad ruralColonia Las Cuatro EsquinasCórdobamenormaízúltimas noticias

Últimas Noticias

Intentó huir de un robo, tiró abajo un portón y el pitbull de su vecino ahuyentó a los motochorros

Un intento de robo a un motociclista en Mar del Plata fue impedido por la rápida reacción de un pitbull y su dueño, quienes lograron ahuyentar a los delincuentes armados

Intentó huir de un robo,

Baleó a su suegra porque lo echó de su casa y fue detenido en Neuquén

Una vez en la comisaría, el ahora imputado golpeó a uno de los oficiales a cargo de su custodia

Baleó a su suegra porque

Un jubilado robó un queso de un supermercado en Santa Fe y fue demorado por el custodio del lugar

El hombre de 75 años fue sorprendido cuando sustraía mercadería en un local ubicado en General López y Doctor Zavalla de la capital provincial. Lo hizo otras veces antes

Un jubilado robó un queso

Robaron en una casa de San Isidro, los descubrieron y fueron detenidos tras volcar en plena fuga

Las autoridades los detectaron por circular en un automóvil sin patente. Hay tres hombres arrestados

Robaron en una casa de

Roció con nafta a su ex pareja e incendió su casa en La Plata: el hombre fue imputado por tentativa de femicidio

El hecho ocurrió en Arturo Seguí. La mujer de 50 años debió ser asistida por los vecinos quienes escucharos los gritos de auxilio

Roció con nafta a su
ÚLTIMAS NOTICIAS
Intentó huir de un robo,

Intentó huir de un robo, tiró abajo un portón y el pitbull de su vecino ahuyentó a los motochorros

Baleó a su suegra porque lo echó de su casa y fue detenido en Neuquén

Robaron en una casa de San Isidro, los descubrieron y fueron detenidos tras volcar en plena fuga

Detuvieron a dos miembros de una banda por un robo millonario en San Nicolás y otros tres continúan prófugos

Condenaron a perpetua a la ex pareja de Rosario Domínguez, quien fue brutalmente asesinada en una plantación en Miramar

INFOBAE AMÉRICA
A 85 años del Mago

A 85 años del Mago de Oz: la historia desconocida de los emblemáticos zapatos de rubí

El tejido social como infraestructura vital

Cómo funciona el “bosque invertido” que mantiene a flote a Venecia

El día que Scorsese casi destruye Taxi Driver y los intentos de Steven Spielberg por frenarlo: “¡Marty, para! ¡No puedes hacer eso!”

El momento en que un Boeing 747 golpeó la pista de un aeropuerto en Taiwán en medio de las ráfagas del tifón Podul

TELESHOW
La tajante frase que compartió

La tajante frase que compartió Tamara Báez contra su expareja: “Hay que dejarlos volver de donde vienen”

Entre bromas y anécdotas, La Mona Jiménez y Mario Pergolini recordaron sus primeros encuentros: “Vos odiabas el cuarteto”

Yanina Latorre quebró en llanto al escuchar el sufrimiento de Julieta Prandi en su relación con su ex: “Tu historia me mata”

Julieta Prandi contó el calvario que vivieron sus hijos durante su relación con Claudio Contardi: “Le tienen miedo a su padre”

La reacción de Wanda Nara luego de que su mamá recordara su primer trabajo: “Te esperaba tremendo futuro”