Murió una nena de 5 años al caer en una tolva con maíz en Córdoba

El siniestro ocurrió en la comunidad rural de Colonia Las Cuatro Esquinas

Un trágico accidente ocurrió este jueves en una pequeña comunidad rural ubicada en el departamento Río Primero de la provincia de Córdoba. Una niña de 5 años perdió la vida tras caer en el interior de una tolva llena de maíz.

El hecho se produjo en una zona agrícola de la localidad de Colonia Las Cuatro Esquinas, donde la menor quedó atrapada entre los granos y sufrió heridas fatales. El accidente ocurrió mientras la pequeña se encontraba en las inmediaciones de la maquinaria, un contenedor de gran tamaño utilizado para descargar y almacenar de cereales altamente riesgoso.

Según los primeros datos recabados por el medio local ElDoce, fue la madre de la víctima quien la trasladó de urgencia hacia un hospital local luego de percatarse de la situación. Pese a la rápida reacción, los médicos confirmaron que la niña llegó al centro de salud sin signos vitales y los intentos de reanimación fueron en vano.

Las circunstancias exactas en que ocurrió la caída aún son materia de investigación. La Fiscalía interviniente busca determinar si había adultos presentes en el lugar al momento del accidente, así como el tiempo aproximado que la menor permaneció atrapada en la tolva antes de recibir ayuda.

La localidad donde ocurrió el accidente tiene aproximadamente 120 habitantes y se encuentra ubicada a 140 kilómetros de la capital cordobesa, hacia el sureste de la provincia.

Hace poco más de un mes, un hecho de características similares ocurrió en la comunidad rural de Bajo Hondo Chico, un paraje ubicado a unos 25 kilómetros al sur de Sáenz Peña, en la provincia de Chaco. Vanina Vázquez, de 42 años, perdió la vida en un accidente mientras realizaba tareas agrícolas junto a su marido, Javier Druzianich, un conocido productor de la zona y referente de la Federación Agraria Argentina. El hecho fue presenciado por uno de los hijos del matrimonio, de 21 años, quien relató la secuencia fatal a las autoridades.

El accidente se produjo cerca de las 14:30, cuando la familia trabajaba los lotes 313 y 314, sobre la Ruta Nacional 95, en tareas habituales de labranza. De acuerdo con la información suministrada por la Policía al Diario Norte de Chaco, Vázquez se encontraba sentada en uno de los laterales del tractor, que era conducido por su esposo. El vehículo tiraba una rastra de discos, una máquina agrícola utilizada para arar el suelo. Mientras la pareja compartía unos mates durante el trabajo, Druzianich intentó esquivar un pozo al volante, una maniobra que provocó que su esposa se desestabilizara, cayera del tractor y fuera arrollada en forma inmediata por el arado. La mujer sufrió heridas fatales y falleció en el acto.

Uno de los tantos posteos que expresaba el dolor tras la pérdida (Facebook)

El hijo fue uno de los primeros en socorrer a su madre, aunque no fue posible revertir la situación ante la gravedad de las lesiones sufridas. Familiares y amigos despidieron a la mujer a través de sentidos mensajes en redes sociales. “Por Dios, horrible noticia… Me quedé mal cuando me avisaron… Descansa en paz, Vani. Excompañera de colegio, mujer que me transmitía mucha paz al hablar y me hacía reír de la nada. Mi más sentido pésame a la familia”, escribió una mujer en Facebook.

Los mensajes escritos mostraban el impacto de la noticia en la comunidad. “Vanina Vázquez, la verdad no entiendo el destino. Una mujer con tanta vida. Tristeza total. Que Dios ilumine tu camino hacia el cielo y que mande lluvia de fuerza y consuelo a tu familia”, rezaba otro de los posteos.

“Que descanse en la paz del Señor Vani bella”, publicó otra usuaria. La trágica muerte de la mujer fue reportada por personal de la Comisaría Quinta, que se encargó de preservar la escena hasta la llegada de los peritos del Gabinete Científico y del médico policial en turno. También intervino la División Bomberos. La Fiscalía caratuló la causa como “supuesta muerte accidental”.