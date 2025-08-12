Un patrullero atropelló, mató y abandonó a una perra en Neuquén: todo quedó grabado por una cámara de seguridad

Un patrullero atropelló, mató y abandonó a una perra en Neuquén

Un hecho conmocionó al barrio Cuenca XVI, en la ciudad de Neuquén, después de que un patrullero atropelló, mató y abandonó a una perra en plena calle. Su dueña la encontró ya fallecida en el frente de su casa y realizó la denuncia.

La tarde del lunes tomó por sorpresa a las familias de la zona cuando se difundió rápidamente la noticia del fatal atropello. Vecinos y transeúntes se acercaron con rapidez al lugar, donde yacía la perra marrón oscuro, de raza pitbull, llamada Gorda, reconocida por quienes frecuentan esa cuadra de Juan Gelman como dócil y parte del paisaje barrial. La reacción fue inmediata: comenzaron a circular mensajes y fotos en los grupos comunitarios, exigiendo explicaciones y visibilizando el reclamo para dar con el móvil policial involucrado.

En las horas siguientes, la indignación creció a medida que se viralizaban versiones y un fragmento de video que mostró cómo fue el momento del accidente. Según las imágenes, se puede observar que un patrullero avanzaba y terminó pasando por arriba al animal que quedó tendido en el suelo, agonizando.

El hecho de que Gorda no recibiera asistencia de parte de los agentes y que el patrullero continuara su trayecto generó preocupación por los criterios de actuación del personal policial y el respeto a la vida animal en la ciudad. Seguido a esto, los vecinos insistieron en la necesidad de esclarecer lo ocurrido y han manifestado su intención de obtener una respuesta contundente de las autoridades.

El animal agonizó y falleció en la calle

De acuerdo a los testimonios recogidos, el incidente sucedió alrededor de las 15:30, cuando la perra se encontraba caminando frente a su vivienda. Su dueña, Paola, de 28 años, se aproximó al domicilio y encontró el cuerpo sin vida de Gorda sobre la tierra de la calle. Una vecina, Andrea, le aportó una grabación de cámara, en la que puede verse cómo un patrullero celeste y blanco de la Policía de la Provincia del Neuquén circula a alta velocidad y atropella al animal que intentaba escapar de la rueda. Las imágenes muestran la secuencia en la que la perra agoniza y finalmente queda inmóvil, mientras el móvil se aleja sin reducir la velocidad ni detenerse.

Ante esta información, la propietaria inició una denuncia formal en la Comisaría 18. Solicitó que se investigue y se identifique a los efectivos que manejaban el patrullero, ya que en la grabación no es visible la numeración del vehículo ni la patente correspondiente. La presentación quedó registrada en horas de la noche, cuando Paola expuso su reclamo y pidió la intervención de la fiscalía.

Desde el momento en que trascendió la noticia, los vecinos expusieron que la pitbull era conocida en el barrio y que, aunque mayor y en sobrepeso, solía salir a caminar y tenía una familia que la resguardaba. “Caminaba tranquilo por la calle, a veces se escapaba, pero siempre volvía o los vecinos la acompañaban de regreso”, relató una residente. Tras el atropello, varios acudieron a auxiliar al animal y confirmaron que ya no respiraba. “Fue muy triste verla así y más sabiendo que era de aquí, que la querían”, remarcó Natalia, vecina que aportó material a LM Neuquén.

La demanda colectiva se profundizó con cuestionamientos al accionar policial. Los testigos remarcaron que el conductor “no frenó ni intentó avisar a la familia”. Este hecho motivó la movilización de varios residentes, quienes consideran que la situación pone en foco la responsabilidad de quienes se desempeñan como agentes del Estado y la necesidad de que respondan por sus actos en la vía pública.

En respuesta a los reclamos, la Policía de la Provincia del Neuquén confirmó que se inició una causa judicial y un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades. El comunicado oficial detalla que se desarrollan actuaciones bajo el artículo 105 del Reglamento de Actuaciones Administrativas Policiales (R.A.A.P.), procedimiento previsto para la investigación de posibles faltas cometidas por personal en servicio. La Dra. Julieta González, de la Fiscalía de Delitos Ambientales, dispuso que la denuncia sea remitida a la Fiscalía de Atención al Público, en asignación de casos.

El entorno de la familia y las organizaciones barriales esperan medidas concretas por parte de Asuntos Internos y del aparato judicial, mientras advierten que permanecerán atentos al avance de la causa y no descartan realizar presentaciones formales adicionales en busca de justicia.