¿Qué esconde la Gran Mancha Roja de Júpiter? Un estudio reveló pistas de un misterio centenario

La Gran Mancha Roja de Júpiter fue observada por Gian Domenico Cassini en 1665 y figura entre los fenómenos atmosféricos más antiguos documentados fuera de la Tierra (NASA, ESA, A. Simon/Goddard Space Flight Center, M.H. Wong/University of California, Berkeley via AP)

La Gran Mancha Roja de Júpiter es uno de los fenómenos atmosféricos antiguos y documentados fuera de la Tierra. Su descubrimiento se atribuye al astrónomo italiano Gian Domenico Cassini, quien la habría observado en 1665. Aunque desapareció de los registros durante casi 160 años, la tormenta volvió a detectarse en la década de 1830 y desde entonces ha sido objeto de seguimiento sistemático, acumulando cerca de 190 años de actividad continua.

Un estudio liderado por científicos del centro Goddard de la NASA, programado para publicación en la revista Icarus, es citado por National Geographic, medio especializado en ciencia y naturaleza, para aportar datos sobre este fenómeno. La especialista en atmósferas planetarias Amy Simon destaca las dificultades para analizar la composición química de la tormenta debido a las condiciones extremas de Júpiter.

PUBLICIDAD

La persistencia de la Gran Mancha Roja, sumada a su longevidad, la convierte en un laboratorio natural para comprender los mecanismos atmosféricos de los gigantes gaseosos. El trabajo de Simon y su equipo permite trazar la evolución de este colosal sistema durante casi 200 años, ofreciendo datos para la investigación planetaria.

Un estudio del centro Goddard de la NASA, citado por Nat Geo y programado para Icarus, analiza la evolución de la Gran Mancha Roja durante casi 200 años (POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGU/JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH: PLANETS)

Dimensiones históricas y actuales de la tormenta

En sus primeras observaciones, la Gran Mancha Roja presentaba un diámetro de entre 40.000 y 50.000 kilómetros, según registros antiguos. Esa cifra la convertía en una estructura capaz de albergar varias Tierras en su interior. Con el paso del tiempo, y conforme avanzaron las mediciones, se ha reducido.

PUBLICIDAD

Actualmente, las mediciones más recientes indican que el vórtice posee una extensión de 12.000 kilómetros en su eje norte-sur y alcanza los 20.000 kilómetros en dirección este-oeste, lo que aún permite alojar dos planetas como la Tierra en su interior. Estas variaciones en tamaño han sido verificadas a través de observaciones sistemáticas, como las realizadas por el telescopio espacial Hubble.

Los datos confirman que las dimensiones de este sistema continúan fluctuando, lo que indica una evolución constante del fenómeno. La ausencia de una superficie sólida en Júpiter es un factor para la longevidad y el comportamiento de la tormenta, ya que los vientos no encuentran fricción suficiente para disiparse, permitiendo que esta estructura persista durante siglos.

PUBLICIDAD

Las observaciones del telescopio espacial Hubble confirmaron que las dimensiones de la Gran Mancha Roja continúan fluctuando y reflejan una evolución constante del fenómeno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dinámica atmosférica y funcionamiento del fenómeno

A diferencia de los sistemas meteorológicos terrestres, la Gran Mancha Roja es un anticiclón gigante que gira en sentido contrario a las agujas del reloj. Su comportamiento contrasta con el de los anticiclones en la Tierra, donde suelen asociarse a buen tiempo; en Júpiter, en cambio, estos sistemas generan vientos extremadamente destructivos y condiciones caóticas.

El vórtice se mantiene confinado entre dos corrientes en chorro que circulan en direcciones opuestas, lo que otorga estabilidad a su estructura y evita que se disipe.

PUBLICIDAD

En el interior de la tormenta, los vientos alcanzan velocidades de hasta 680 km/h (423 mph), arrastrando nubes formadas por hielo de amoníaco, agua y una serie de sustancias químicas complejas. Esta dinámica interna, unida a la atmósfera compuesta principalmente de hidrógeno y helio, diferencia radicalmente a la Gran Mancha Roja de cualquier fenómeno meteorológico conocido en la Tierra.

La Gran Mancha Roja es un anticiclón gigante de Júpiter que gira en sentido contrario a las agujas del reloj y mantiene vientos de hasta 680 km/h entre corrientes en chorro opuestas (POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA UNIVERSIDAD DE BIRMINGHAM)

Hipótesis sobre el origen del color rojo

El estudio liderado por Amy Simon y su equipo busca esclarecer el origen de las tonalidades rojizas que caracterizan a la Gran Mancha Roja. Según sus investigaciones, los compuestos incoloros como el hidrosulfuro de amonio, presentes en las capas profundas de la atmósfera joviana, podrían reaccionar ante el impacto de los rayos cósmicos y la radiación ultravioleta proveniente del Sol. Esta reacción química, aunque afecta solo a una pequeña fracción de la atmósfera, sería la responsable de la coloración observada.

PUBLICIDAD

Simon señala que determinar con precisión el proceso exacto resulta difícil debido a las condiciones extremas del entorno, cinco veces más alejado del Sol que la Tierra. Los experimentos de laboratorio que intentan replicar estas circunstancias han ofrecido resultados parciales, pero aún no existe una explicación definitiva sobre la paleta de colores que exhibe el vórtice.