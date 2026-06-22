Las mujeres concentran la mayoría de las capturas por extorsión en Guatemala en 2026

Fotografía para ilustrar: Agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala escoltan a una persona esposada en una vía pública durante un operativo, con vehículos policiales en el fondo. (PNCdeGuatemala)

Las mujeres encabezan las capturas por extorsión en Guatemala durante 2026: hasta el 18 de junio, la Policía Nacional Civil registró 387 detenidas sobre un total de 718 arrestos, una mayoría que la institución vincula con la estrategia de las pandillas de usar perfiles menos visibles ante las fuerzas de seguridad y la población. Según publicación del Diario de Centroamérica.

Ese grupo equivale al 54 % de los aprehendidos por cobros ilegales en el período, frente a 331 hombres, que representan el 46 %. La distribución mantiene un patrón que ya se había observado durante 2025.

Jorge Aguilar, vocero de la PNC, explicó que las estructuras criminales reclutan mujeres por una lógica operativa concreta. “Son menos visibles para la Policía y la población; por ello, las pandillas prefieren utilizarlas no solo para extorsionar, sino también para llevar encomiendas a las cárceles”.

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Aguilar agregó que el enrolamiento suele producirse a través de parejas o familiares que ya forman parte de esas redes. También mencionó la cercanía con las pandillas y la pobreza como factores que inciden en ese proceso.

Una agente de la División de Protección a la Naturaleza (DIPANDA) de la Policía Nacional Civil escolta a una mujer que tiene las manos esposadas a la espalda. (PNCdeGuatemala)

En 2025 la mayoría femenina se sostuvo durante todo el año

La tendencia no apareció este año. A lo largo de 2025, la PNC registró 1.817 capturas por extorsión, con una mayoría femenina sostenida, y al corte de noviembre 856 de los 1.529 detenidos eran mujeres, es decir, el 56 %, según datos de la institución citados en su momento por La Hora.

En julio de ese mismo año, la diferencia era todavía más marcada: de 1.026 arrestados, 600 correspondían a mujeres y 426 a hombres, de acuerdo con la Agencia Guatemalteca de Noticias. Los datos muestran que el predominio femenino en este delito no es un episodio aislado, sino una constante reciente en los registros policiales.

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Francisco Quezada, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, citado por el Diario de Centroamérica, señaló que el uso de mujeres en extorsiones es una práctica extendida desde hace al menos cinco o seis años. “No es nada nuevo que se les use como elemento clave para este delito”, afirmó.

Según Quezada, las maras han encontrado en ellas una “herramienta altamente efectiva”, porque suelen pasar inadvertidas y levantar menos sospechas que los hombres. El analista también apuntó el peso de los entornos vulnerables en el reclutamiento: “Al vivir muchas veces en familias disfuncionales, sin educación o empleo formal, se convierten en poblaciones altamente propensas al reclutamiento”.

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La PNC y analistas vinculan el fenómeno con la adaptación de las pandillas

Aguilar sostuvo que esta tendencia también refleja un debilitamiento progresivo de las organizaciones delictivas. “En los últimos años, las organizaciones delictivas se han debilitado tanto que han tenido que recurrir a este recurso femenino para seguir haciendo daño a las personas”.

Francisco Girón, coronel retirado y experto en inteligencia militar, coincidió con esa lectura. Según explicó, las pandillas usan a las mujeres como parte de una estrategia para no llamar la atención y dificultar su captura.

La coincidencia entre la PNC, el CIEN y el exoficial perfila un patrón estructural: las mujeres son incorporadas a tareas de extorsión por decisión funcional de las pandillas, apoyada en su menor exposición pública y en condiciones sociales que facilitan el reclutamiento.

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Los detenidos en 2025 pertenecían en su mayoría a Barrio 18 y Mara Salvatrucha, además de grupos de imitadores, según precisó César Mateo, entonces vocero de la PNC, en declaraciones recogidas por La Hora. La institución utilizó drones para reconocer zonas de operación antes de ejecutar los allanamientos y también realizó notificaciones directas a reos en prisión por nuevos cargos de extorsión.