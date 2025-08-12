Refuerzan el control de accesos con lectoras de patentes de autos en la zona norte del AMBA

El municipio de San Isidro busca cerrar el anillo digital de la zona (Foto: Municipio de San Isidro)

Con el objetivo de incrementar la vigilancia sobre los vehículos que atraviesan los límites con partidos vecinos, la Municipalidad de San Isidro avanzó con la instalación de cámaras con lectoras de patentes y buscan llegar a las 170 unidades.

Según lo informado por autoridades locales, las 67 lectoras adicionales ya se encuentran en funcionamiento en los principales accesos para trabajar sobre los límites con partidos vecinos como San Fernando, Vicente López y San Martín. La medida se tomó para poder cerrar el denominado Anillo Digital de control, con artefactos distribuidos en todo el perímetro y arterias clave del distrito. Esta herramienta, implementada para la prevención del delito y la seguridad vial, detecta y detiene automotores con pedido de captura.

Según lo que pudo conocer Infobae, las recientes incorporaciones operan en tiempo real, monitoreando el tránsito y verificando las matrículas contra una base nacional de autos con alguna solicitud formal de detención, en coordinación con el Ministerio de Seguridad de la Nación. Cuando un vehículo con reporte activo cruza por algún punto controlado, el sistema dispara una alarma inmediata en el Centro de Operaciones Municipal (COM). Esto permite a los operadores acceder a las cámaras del lugar para rastrear con mayor precisión el recorrido del automóvil y activar la respuesta policial, canalizando la alerta hacia la patrulla más próxima.

Por su parte, el intendente Ramón Lanús destacó la relevancia de la iniciativa y el compromiso asumido para robustecer el sistema de prevención. “A pesar de que la seguridad es una responsabilidad de la Provincia de Buenos Aires, nosotros dijimos que nos íbamos a hacer cargo de la seguridad; y lo estamos haciendo. Vamos a pasar de 42 lectoras de patentes a 170, para cerrar de verdad el anillo digital y fortalecer la prevención del delito”, explicó. Esta modalidad agiliza la detección de autos robados y refuerza la capacidad de respuesta ante situaciones potencialmente delictivas.

Se instalaron un total de 170 lectores en el último tiempo (Foto: Municipio de San Isidro)

Distribución de los lectores

En cada emplazamiento se instalaron al menos dos cámaras que captan tanto los carriles de ingreso como de egreso en vías de doble mano, o todos los carriles de circulación en arterias de mano única. Entre las características de los dispositivos se encuentra la posibilidad de una función de búsqueda retrospectiva que, ante la consulta por una patente, el sistema puede arrojar datos precisos sobre los movimientos del vehículo a lo largo del último mes, incluyendo imágenes y fragmentos de video donde haya sido detectado.

Las avenidas y corredores elegidos para la instalación fueron Uruguay, Paraná, Sarratea, Márquez, Rolón, Fleming, Del Libertador, Centenario y Santa Fe, extendiéndose también a barrios vulnerables, túneles, cruces ferroviarios y los ramales de Pilar y Tigre de la autopista Panamericana. Este despliegue integral responde a un análisis detallado de datos sobre delitos y del flujo vehicular en los distintos accesos y límites municipales, permitiendo priorizar áreas con mayores riesgos e incidencia delictiva.

El sistema de anillo digital constituye un esfuerzo coordinado que integra equipamiento avanzado, análisis de datos y trabajo conjunto con las fuerzas de seguridad nacionales, en un distrito insertado dentro de una de las zonas metropolitanas más grandes del país.

Aquí, la tecnología aplicada a la seguridad actúa como una barrera de control estratégico ante delitos complejos, como el robo automotor, y contribuye a la prevención de otros hechos delictivos. El sistema digital, sumado a la posibilidad de cruzar la información en tiempo real con bases nacionales, eleva no solo la eficacia en la detección, sino también el margen de anticipación ante situaciones de riesgo.

A medida que se completa la instalación, el municipio se encamina a consolidar una política integral de control y prevención del delito en coordinación con todos los actores institucionales.