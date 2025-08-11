Atropelló y mató a un nene de 10 años que circulaba en bicicleta en Entre Ríos

El auto embistió al menor a la altura de San Salvador, en Entre Ríos (Google Maps)

Un niño de 10 años murió en la mañana del domingo tras ser atropellado por un automóvil mientras circulaba en bicicleta por la Ruta Nacional Nº 18, a la altura de San Salvador, en Entre Ríos. Por el hecho, el conductor del vehículo quedó detenido.

El accidente se produjo alrededor de las 11:20, cuando un Renault Logan negro, conducido por un hombre de 69 años de Villa Domínguez —departamento Villaguay— embistió al menor que se desplazaba en el mismo sentido, es decir, de oeste a este.

La víctima iba acompañada de su primo de 9 años, quien también circulaba en bicicleta. Si bien no llegó a ser alcanzado por el vehículo y no sufrió lesiones, debió ser trasladado a un centro de salud por una crisis nerviosa que le ocasionó el impacto del accidente.

La escuela donde asistía la víctima suspendió las clases este lunes (Foto: Facebook)

Según consignó el portal El Once, las autoridades policiales confirmaron la aprehensión del conductor del auto, quien quedó imputado por el delito de “Homicidio culposo en accidente de tránsito agravado por conducción de vehículo con motor” y fue alojado en la dependencia policial a disposición de la justicia.

En tanto, en la zona donde ocurrió el siniestro, trabajaron equipos de la Sección Judiciales, el Gabinete Criminalístico y el médico policial Ángel Andini, bajo las órdenes del fiscal Fernando Méndez.

Tras el siniestro, la escuela Nº2 “Bartolomé Mitre”, a la que asistía el niño publicó un comunicado en sus redes sociales donde notificó la suspensión de clases en señal de duelo el lunes 11 de agosto.

En el mensaje, la institución expresó su acompañamiento a los familiares e indicó: “Se comunica desde la comunidad educativa Nº 2 ‘Bartolomé Mitre’ que el lunes 11 de agosto la escuela permanecerá cerrada por duelo de un alumno de nuestra institución”.

El mensaje que dieron las autoridades educativas del colegio a donde asistía el menor (Foto: Facebook)

Un ciclista falleció tras ser embestido por un auto

Hace dos semanas, un ciclista falleció luego de haber sido atropellado por un auto conducido por policía en estado de ebriedad, que posteriormente huyó del lugar sin brindar asistencia. El siniestro ocurrió durante la madrugada en el barrio Campo Contreras de Santiago del Estero y la víctima fue identificada como Cristian Flores. Tenía 32 años y era residente del barrio Ciudad del Niño.

Todo sucedió en la colectora de la avenida Solís, cerca de la intersección con la Avenida del Trabajo, cuando Flores circulaba en bicicleta acompañado por una amiga, R.C., de 31 años, en dirección oeste a este. De acuerdo con el testimonio de la mujer, “de repente el auto apareció en contramano y lo atropelló. Mi amigo voló por el aire y cayó al suelo. El conductor no se detuvo, siguió su camino llevándose la bicicleta enganchada al capó”.

La víctima del fatal siniestro

El hombre murió en el acto y su cuerpo fue hallado sobre el asfalto, mientras que la bicicleta quedó atrapada en el vehículo del agresor. Dos motociclistas que pasaban por el lugar brindaron asistencia a la víctima. Mientras uno dio aviso al 911, el otro decidió seguir el auto involucrado, logrando alcanzarlo varias cuadras más adelante.

Al encontrar al conductor, identificado como M.J.T., el testigo señaló que “estaba en avanzado estado de ebriedad”. El conductor detuvo su marcha solo para devolver la bicicleta de la víctima, pero rápidamente volvió a fugarse por el barrio.

Casi una hora más tarde, la policía recibió una nueva alerta que reportaba a un vehículo gris con daños en la parte delantera estaba estacionado en la manzana 34 del mismo barrio donde sucedió el accidente. Los agentes se dirigieron al lugar y corroboraron que se trataba del Volkswagen Gol involucrado en el accidente. Al tocar la puerta de la casa frente a la cual estaba estacionado el automóvil, un hombre manifestó que el auto pertenecía a su sobrino, quien no se encontraba presente al momento.