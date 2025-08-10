Dos muertos y 6 heridos en un incendio en una vivienda rural en Córdoba: unas de las víctimas fatales tenía 10 años

Un incendio en una vivienda rural de Villa del Rosario, en el departamento de Río Segundo, Córdoba, dejó como saldo la muerte de un niño de 10 años y un hombre de 48.
El hecho ocurrió a las 6.30 de este domingo cuando, según el testimonio de una de las sobrevivientes, un tronco encendido en el hogar para aclimatar los ambientes cayó en el piso y desató las llamas, que se propagaron rápidamente.
En el lugar se encontraban varios integrantes de una misma familia. El abuelo fue el primero en reaccionar ante las llamas y trasladó al hospital a tres personas —dos menores de 15 y 7 años y una mujer de 43— que sobrevivieron y se encuentran fuera de peligro. En tanto, otras tres personas presentes no sufrieron heridas graves.
El niño y el hombre fueron rescatados del interior de la vivienda y recibieron maniobras de reanimación antes de ser trasladados a un hospital. A pesar de la asistencia recibida, murieron poco después.
Bomberos voluntarios y efectivos de la Departamental Río Segundo trabajaron en el lugar para controlar el fuego y asistir a los damnificados.
Otro incendio fatal
Este domingo por la madrugada, otro incendio fatal tuvo lugar en Bariloche, donde murieron dos personas. El siniestro se registró cerca de las 6 de la mañana en una casa ubicada en Otto Goedecke 1146, entre Vilcapugio y Yatasto, a pocas cuadras del centro de la ciudad.
Según informaron desde el cuartel de Bomberos Voluntarios, el fuego se propagó rápidamente por la vivienda, impidiendo que las víctimas –un hombre y una mujer– pudieran escapar a tiempo. Aún se realizan las pericias para determinar el origen del siniestro.
En el operativo intervinieron seis dotaciones de bomberos del cuartel central y sus destacamentos, con el apoyo de una unidad cisterna del destacamento Melipal, informó el diario El Cordillerano.