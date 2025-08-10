Incendio fatal en Bariloche: dos personas murieron al quemarse una vivienda

Un trágico incendio ocurrido en la madrugada de este domingo en Bariloche dejó como saldo la muerte de dos personas adultas. El siniestro se registró cerca de las 6 de la mañana en una casa ubicada en Otto Goedecke 1146, entre Vilcapugio y Yatasto, a pocas cuadras del centro de la ciudad..
Según informaron desde el cuartel de Bomberos Voluntarios, el fuego se propagó rápidamente por la vivienda, impidiendo que las víctimas –un hombre y una mujer– pudieran escapar a tiempo. Aún se realizan las pericias para determinar el origen del siniestro.
En el operativo intervinieron seis dotaciones de bomberos del cuartel central y sus destacamentos, con el apoyo de una unidad cisterna del destacamento Melipal, informó el diario El Cordillerano.
Noticia en desarrollo...