“Bibas: asesinados por ser judíos”: el estreno del documental que narra la historia de la familia argentina masacrada por Hamas

Entrevista a Alfredo Leuco por su documental sobre la familia Bibas

El periodista Alfredo Leuco estuvo en Israel días después del ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023. Allí, pudo visitar el kibutz Nir Oz y conocer de primera mano lo que habían vivido los habitantes de esa comunidad que fueron secuestrados y asesinados.

“Quería colaborar con Israel. Hacer algo. Cosechar naranjas o lo que sea - cuenta el periodistas en diálogo con Infobae-. Mis amigos me dijeron que tenia que hacer lo que mejor me salía. Y así surgió la idea de hacer un documental sobre la tragedia de la familia Silberman-Bibas”.

Shiri, su esposo Yarden y sus hijos Ariel de 5 años y Kfir que tenía 9 meses el 7 de octubre fueron secuestrados de su casa en el sur de Israel. La comunidad quedaba a unas 10 cuadras a campo traviesa de la Franja de Gaza. La mujer y los niños eran argentinos.

El afiche del film "Bibas: asesinados por ser judíos"

“ES un caso terrible con varias aristas para contar el horror general. Esta familia tiene los dos víctimas de menor edad. Además, los Silberman-Bibas son seis los que fueron afectados por Hamas ese 7 de octubre y sólo sobrevivió uno, Yarden el padre de los chicos”, explica Leuco.

El periodista así se decidió a producir “Bibas: asesinados por ser judíos” que tendrá una función especial para líderes de opinión esta semana en un cine de Buenos Aires. Además, la película fue adquirida por la plataforma de series y películas Mercado Play, de Mercado Libre, por lo que se podrá ver en toda América Latina en forma gratuita.

“La noche anterior al ataque estaba toda la familia junta celebrando el viernes de shabat - narra Leuco-. Todos venían de movimientos de centroizquierda. La idea era generar un futuro en común con los palestinos antes del ataque. Ese 7 de octubre, esos palestinos entraron junto a los terroristas de Hamas con la información de toda la zona”.

Leuco trabajó en este documental luego de su cobertura en Israel días después del ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023 (Gastón Taylor)

El kibutz de la tragedia

El periodista entró a Nir Oz cuando todavía no se sabía si estaba “limpio de terroristas”. Leuco se encontró con casas quemadas y el “olor a la muerte todavía impregnado en el aire”. En esa jornada, se cruzó con una persona que era la única que había quedado en el kibutz. “Era la encargada de darle de comer a a las vacas para que no se mueran”, recuerda todavía impactado.

“Pasamos por las casas de la familia. Se veía la destrucción, los juguetes tirados en el piso. En la vivienda de los abuelos de los nenes se notaba el toque argentino con la parrilla. En la casa de los chicos, había envoltorios de alfajores. Eso me motivó a hacer el documental sobre esta familia argentino-israelí”.

Leuco reconstruyó en la película cómo vivieron los Silberman-Bibas el comienzo del ataque. “Primero se mandan mensajes de Whatsapp. Era difícil hacer silencio con los chicos. Al principio no hallaron a los padres de Shiri. Después de 15 días hallaron rastros dientes y cráneo en las cenizas de la casa quemada en Nir Oz”.

“Yarden piensa que si se entregaba, salvaba la vida de los chicos y de su esposa - cuenta Leuco-. Eso finalmente no sucede. Se llevaron también al resto de la familia. En el cementerio cuando los despide les pide disculpas”.

La última imagen de Shiri Bibas y sus hijos Ariel y Kfir antes de ser secuestrados

Detalles de la película

Junto a Leuco, participan de la producción del documental Mariana Bellini y Gabriel Ben-Tasgal. La película narra con crudeza y respeto uno de los episodios más estremecedores del atentado perpetrado por el grupo terrorista Hamas.

La producción ofrece testimonios de familiares y sobrevivientes, y se complementa con el análisis de especialistas, investigadores y defensores de los derechos humanos, quienes aportan contexto ideológico, político e histórico para comprender las raíces del ataque: el antisemitismo y el radicalismo islámico de Hamas en el marco del mayor asesinato de judíos desde el Holocausto.

Colaboraron en esta obra voces reconocidas como las de Luis Brandoni, Federico D’Elía, Cristina Pérez, Julio María Sanguinetti, Pilar Rahola, Roni Kaplan y Hernán Feler, quienes aportan su mirada, compromiso y sensibilidad frente a una tragedia que sacudió a una parte del mundo.

Yarden Bibas (dcha.) con su hermana Ofri en el elogio de su esposa Shiri y sus dos hijos pequeños Kfir y Ariel, en el cementerio regional de Tsoher el 26 de febrero de 2025 (Captura de pantalla/YouTube)

Todos los realizadores, colaboradores trabajaron ad honorem, con un doble objetivo: difundir la verdad yconstruir una escuela en honor a la vida de la familia Bibas-Silberman.

El horror que atravesó a una familia

El 1 de febrero pasado fue liberado Yarden Bibas, el padre de la familia. Unos 20 días después, Hamas entregó los cuerpos de Shiri, Ariel y Kfir.

En esos momentos, el Ejército de Israel (FDI) informaba que los menores Ariel y Kfir Bibas, secuestrados en el ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023, fueron asesinados en cautiverio en noviembre de ese año. “Después de completar el proceso de identificación por parte del Centro Nacional de Medicina Forense en cooperación con la Policía de Israel, representantes de las FDI informaron a la familia Bibas que sus seres queridos, Ariel y Kfir Bibas, de bendita memoria, han sido identificados”, señaló el ejército en un comunicado.

Israel difundió un video que muestra a la madre y los hijos de la familia Bibas en su primer día de cautiverio en Gaza

Días después, miles de israelíes salieron a las calles con banderas y pancartas para seguir la marcha fúnebre de Shiri Bibas y sus dos pequeños hijos, Ariel y Kfir. El cortejo fúnebre recorrió el país hasta llegar a su destino final cerca del kibutz Nir Oz.

En un desgarrador discurso, Yarden Bibas, quien fue liberado con vida el pasado 1 de febrero, pidió perdón a su hijo mayor Ariel por no protegerlo: “Espero que no estés enojado conmigo por no estar ahí para ti. Espero que sepas que he pensado en ti todos los días, cada minuto”. Recordando a su esposa Shiri rememoró su última decisión juntos: “En el búnker, pregunté si debíamos luchar o rendirnos. Dijiste luchar, así que luché”.

Hay un video de ese 7 de octubre de 2023 que muestra cuando la familia fue capturada por Hamas. Las imágenes fueron grabadas por los propios terroristas y subidas a las redes sociales. Allí se ve a la mujer desesperada con dos niños pelirrojos en sus brazos. Hombres armados y encapuchados rodean a la familia Silberman Bibas hasta que la cámara baja abruptamente y se corta.