La sociedad argentina está en una meseta emocional hace cinco meses, reveló el Índice de Irascibilidad Social

Mora Jozami, directora de Casa 3

La directora de Casa 3, Mora Jozami, sostuvo que “la sociedad argentina está en una meseta emocional desde hace cinco meses, sin grandes cambios en los niveles de irascibilidad”. Así lo reveló durante una entrevista en la que presentó los hallazgos del Índice de Irascibilidad Social, una herramienta que mide las fluctuaciones del estado de ánimo colectivo mediante nueve variables fundamentales. Jozami, respaldando sus análisis con datos recientes, detalló que el valor actual del índice es -9, lo que indica una ligera tendencia hacia la insatisfacción, pero con un nivel de estabilidad inusual en el contexto político y económico argentino.

Estas declaraciones fueron realizadas en diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que cuenta con la conducción de Gonzalo Sánchez, Ramón Indart, Cecilia Boufflet y Lucía Crivelli (quien reemplazó a Carolina Amoroso). En ese contexto, Jozami explicó cómo el índice permite comprender tanto los momentos de mayor crispación social como los lapsos donde predomina la meseta emocional. La investigadora destacó que, a pesar de las dificultades económicas y políticas atravesadas en la Argentina en el último año y medio, el humor social no ha experimentado modificaciones significativas desde hace varios meses, aunque subsisten notorias diferencias entre los distintos sectores demográficos.

El Índice de Irascibilidad Social, como explicó Jozami, es un instrumento desarrollado para “condensar nueve variables en una única magnitud que refleja el nivel de irascibilidad en la sociedad argentina”. Este puntaje oscila entre +100 (máxima conformidad y tranquilidad) y -100 (máxima crispación). “Actualmente, el valor está en -9 y se mantiene estable desde hace cinco meses, lo que nos habla de una meseta emocional”, afirmó. Entre los factores tenidos en cuenta figuran la satisfacción con el gobierno, la resignación de consumos, la atribución de responsabilidad al gobierno sobre la situación individual, la predisposición a manifestarse, los sentimientos predominantes, así como evaluaciones retrospectivas y proyecciones sobre el futuro inmediato.

Jozami fue detallando la composición de este índice y subrayó: “Usamos preguntas cerradas, salvo una, la que indaga sobre el sentimiento que mejor describe el estado de ánimo de la persona. A esa le asignamos un valor y la integramos en el cálculo global”. Respecto a la “meseta”, la analista señaló que este fenómeno es especialmente llamativo para la Argentina. “Venimos de una historia de crisis recurrentes; sin embargo, ahora vemos estabilidad en el humor social, a pesar de un entorno complicado”, indicó.

La directora de Casa 3 hizo hincapié en que la meseta emocional no implica uniformidad. “Hay profundas diferencias sociodemográficas. Por ejemplo, entre quienes votaron al kirchnerismo, la irascibilidad está en casi 80, alcanzando niveles extremos de crispación. Entre varones jóvenes con mayor nivel de instrucción, vemos un mayor nivel de conformidad, mientras que las mujeres de mayor edad y menor instrucción muestran los índices más altos de insatisfacción y enojo”, señaló. Agregó que “en promedio, las mujeres tienen un índice de -25, muy por debajo de la media (-9), mientras que los varones muestran un +6”.

Entre las variables que destacan las diferencias, Jozami puntualizó que “las mujeres priorizan el empleo por sobre la inflación y son quienes más han tenido que resignar consumos en los últimos tiempos, además de mostrar mayor temor a la pérdida de empleo”. Según su perspectiva, este dato revela que las tensiones económicas afectan diferencialmente según el género.

Durante el programa de la mañana de Infobae en Vivo, se abordó también la evolución de la “esperanza” como sentimiento dominante a lo largo de la gestión de Javier Milei. Jozami aclaró que la esperanza, aunque no forma parte estricta del índice, “se mantuvo relativamente alta para un segmento importante de la sociedad”. “El gobierno de Milei ha sabido endurecer su núcleo de apoyo y mantener la esperanza entre sus votantes, un capital clave en un año electoral. Por ejemplo, el 45% de los argentinos dice estar dispuesto a seguir haciendo sacrificios para que el país mejore”, enfatizó.

Sin embargo, la directora de Casa 3 advirtió que la sociedad “no está completamente dividida en dos mitades exactas”, aunque la polarización es marcada. “Hay una Argentina de esperanzados y otra de relegados. Los votantes de Milei, sobre todo los que lo acompañaron en la primera vuelta y el balotaje, sienten que este es el camino a transitar, pese a los duros costos del ajuste. Por el contrario, los críticos del gobierno miran más la macroeconomía y la falta de reactivación del consumo”, analizó.

Ante la pregunta sobre la resignación o la madurez social, Jozami consideró: “Madurez y resignación no son excluyentes. Los fracasos económicos sucesivos hacen que muchas personas ya ni siquiera recurran al enojo. Hay un aprendizaje colectivo: ahora conceptos como ‘equilibrio fiscal’ son mejor comprendidos. Milei llegó con un mandato económico claro y un mensaje de ajuste que, sorprendentemente para la historia argentina, tuvo aceptación pública”.

Consultada sobre el impacto de la situación económica, la consultora remarcó que el 60% de las personas afirma haber resignado consumos. “Sin embargo, el índice demuestra que ese sacrificio no se traduce necesariamente en mayor crispación social, sino en una actitud de expectativa: hay crédito y paciencia, aunque tiene límites”, señaló. Respecto a la inflación, Jozami aportó un dato revelador: “En la actualidad, la inflación dejó de ser el principal problema para la gente. Antes era una preocupación relevante para el 27%; ahora figura en el noveno lugar, con menos del 5% de menciones”.

La dinámica de la participación electoral en este contexto fue otro de los temas centrales de la conversación en Infobae en Vivo. Jozami subrayó el notable ausentismo en las últimas elecciones (57% de participación), y pronosticó que podría repetirse un nivel bajo tanto en los comicios de septiembre en la provincia como en los nacionales de octubre. “La implicancia política disminuyó. Mucha gente elige no participar, no porque sea desinformada, sino tal vez como un modo de no avalar ni oponerse abiertamente. Hay una nueva modalidad de ‘apatía expectante’”, reflexionó.

Otro punto de análisis fue la singularidad del votante de La Libertad Avanza y su comparación con el histórico electorado del PRO. Jozami argumentó que Milei “rompió los patrones clásicos de la opinión pública. Antes, la edad y el nivel de instrucción eran proxies que permitían anticipar posicionamientos políticos. Milei quebró esa lógica: hoy, lo que piensan los jóvenes no se asocia necesariamente a lo que piensan los sectores de menor instrucción”.

En cuanto al futuro de las coaliciones políticas, la directora de Casa 3 fue categórica: “Frente a la situación actual, lo más lógico entre el PRO y La Libertad Avanza sería buscar una alianza antes que competir por separado. De lo contrario, corren el riesgo de diluir el caudal propio y perder peso frente al peronismo”.

Al analizar cómo los gobiernos pueden aprovechar una “meseta emocional” como la que detecta hoy el índice, Jozami fue contundente: “Una administración que mantiene un buen humor social tiene una ventana de oportunidad para avanzar con políticas menos populares. Es el momento de pagar costos y capitalizar el crédito político”, explicó. Pero remarcó que este crédito es efímero: “Todo depende de la capacidad de obtener resultados rápidos y concretos”.

En el extenso diálogo en Infobae en Vivo, los periodistas le preguntaron a la directora de Casa 3 sobre el impacto de las recientes disputas políticas y los vetos. “Seguramente pueda haber algún movimiento en el índice, pero hasta ahora se mantiene bastante estable. La gente está expectante; el humor colectivo no responde con la sensibilidad que tuvo en otros períodos”, señaló Jozami.

Sobre los 18 meses de historia del índice, la experta comentó que los movimientos han acompañado los vaivenes políticos: “Al principio era más alto, luego bajó con la caída en la imagen de Milei y se estabilizó. Los mayores movimientos se produjeron cuando el presidente confrontó directamente con el PRO —una parte central de su base electoral— y en episodios de alto impacto, como los debates por la Ley de Ficha Limpia”.

La dirigente enfatizó que el índice “no sustituye el análisis clásico de variables como inflación o imagen de gobierno, pero aporta una dimensión emocional y social decisiva para anticipar fenómenos colectivos, estallidos, o comportamientos electorales atípicos”. A su criterio, la pregunta que se debe hacer la dirigencia no es “cómo el humor impacta en el voto, sino cómo los resultados electorales van a influir en este humor y en la esperanza predominante”.

Por último, al ser consultada sobre si el humor social es “monopolizable”, Jozami relativizó: “Ningún gobierno controla el humor social, pero puede aprovechar el contexto favorable para reformar, innovar o asumir riesgos. Esa fue la gran lección que dejó la malograda reforma previsional en la gestión de Mauricio Macri”.

Mientras la sociedad argentina atraviesa esta “meseta emocional”, según la definición de la directora de Casa 3, los desafíos pendientes no dejan de acumularse. “El riesgo de la resignación o la espera eterna es grande. La clave estará en cómo se transforman la esperanza y la paciencia actuales, y en qué columna queda ubicada la irascibilidad cuando comiencen a definirse las nuevas mayorías y minorías luego del proceso electoral”, sentenció Jozami.

Infobae en Vivo te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 9 a 12: Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Lucía Crivelli, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 18 a 21: Jesica Bossi, Diego Iglesias, María Eugenia Duffard y Federico Mayol.

Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.