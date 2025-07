Hablaron los hijos de la “Locomotora” Oliveras tras el último parte médico: “Es una luchadora”

Hablaron los hijos de la Locomotora Oliveras tras su último parte médico

En el marco del día número 12 de internación de Alejandra Locomotora Oliveras, sus hijos, Alejandro y Alexis, hablaron por primera vez sobre el estado de salud de la exboxeadora, el proceso que atraviesan como familia y las decisiones tomadas frente a la exposición pública del caso.

Sus testimonios se conocen horas después del último parte médico difundido por el Hospital José María Cullen, que confirmó una leve evolución clínica.

De acuerdo al comunicado oficial firmado por el equipo médico que encabeza el doctor Bruno Moroni, la paciente de 47 años “evoluciona hemodinámicamente estable” y presenta “períodos de respuesta motora y apertura ocular, tanto espontánea como a la orden”. Además, se inició “el proceso de desvinculación de la asistencia respiratoria mecánica en forma paulatina, con períodos de respiración espontánea”.

Alejandra Oliveras evoluciona favorablemente y comienza a respirar por sus propios medios, según el Hospital Cullen (Gustavo Gavotti)

En este contexto, Alejandro, uno de los hijos de la exdeportista, expresó con claridad el desconcierto que enfrentaron en los primeros días del cuadro clínico. “Al principio no entendíamos de qué se trataba. Eran distintos diagnósticos y cada uno con su tinte”, relató en diálogo con TN.

Sin embargo, admitió que el ánimo es diferente con este nuevo parte: “Ahora estamos mejor, más contentos. Se ve reflejada la fuerza física y espiritual de mi mamá y, gracias a Dios, está mejorando poquito a poquito”.

Para Alejandro, la evolución actual de su madre guarda relación directa con el estilo de vida que ha llevado durante años. “Está evolucionando bastante bien. Es una luchadora. Es muy favorable a la vida que ha tenido: entrenar dos veces al día, no tomar alcohol, comer sano. Eso le juega a favor ahora”, afirmó.

Por su parte, Alexis, quien reside en Santa Fe, indicó que cuando su madre lo visita, comparten tiempo juntos, y que en Buenos Aires permanece con su hermano. Sobre el vínculo entre hermanos, destacó: “Cuando estamos los tres juntos, estamos unidos”.

El agradecimiento hacia quienes siguen de cerca el estado de salud de Oliveras también fue un punto fuerte del mensaje familiar. “Queríamos agradecerles los mensajes, las cadenas de oraciones y a todo el mundo que nos hace sentir contenidos. Se siente esa fuerza y esa energía que hacen que ella esté mejor día a día”, manifestó Alejandro.

Al describir el impacto emocional que generaron los informes médicos anteriores, Alejandro no ocultó la crudeza del momento. “Eran desastrosos. Eran un gancho al hígado y otro a la cabeza para nosotros”, recordó. Sin embargo, contrastó con el presente: “Ahora, cuando nos dicen ‘che, tu mamá puede respirar’, es increíble para nosotros”.

Alexis sostuvo que nunca perdieron la fe. “Teníamos mucha fe de que se iba a recuperar”, dijo escuetamente.

La familia también abordó públicamente un conflicto con un miembro del entorno cercano, en relación a la exposición mediática. Alejandro aclaró que hubo una decisión clara de no hablar con la prensa hasta tener mayor claridad emocional y médica. “Yo y mi hermano llamamos a nuestros tíos y dijimos: no vamos a dar notas hasta que sepamos dónde estamos, qué está pasando. Él (uno de los tíos) no respetó esto y salió a dar notas, cosa que nosotros no aprobamos”, aseguró.

La familia de la Locomotora Oliveras agradeció el apoyo recibido y explicó su decisión de limitar la exposición mediática (Gustavo Gavotti)

Con tono firme, Alejandro fue contundente afirmó que ellos dos son quienes se encuentra al frente del cuidado de la Locomotora: “Nosotros somos los responsables legales de nuestra mamá”.

“Somos los que la estamos cuidando, la defendemos a capa y espada. Damos la vida por nuestra vieja”, remarcó. “Desarrollamos una relación muy especial. No había quilombo ni nada. Éramos tres personas trabajando para el mismo lado”, agregó.

La admiración hacia la figura de la exboxeadora también se reflejó en su legado personal. Alejandro recordó que su madre encontraba motivación en el impacto positivo de sus videos en redes sociales.

“Ella me decía: ‘Hijo, mirá este mensaje. Una persona que estaba deprimida y gracias a mis videos está tomando fuerzas, está saliendo adelante, está cambiando, mejorando’. Eso a ella la llenaba”, relató. Según su hijo, esa vocación fue un motor fundamental.

En cuanto a la recuperación, aunque los signos son considerados favorables, el cuadro sigue siendo de pronóstico reservado. La intervención realizada ayer, una traqueotomía, permitió avanzar con una reducción de sedantes y mejorar el monitoreo neurológico.

Desde el hospital confirmaron que la paciente continúa bajo “seguimiento permanente por parte del equipo de la Unidad de Terapia Intensiva”.