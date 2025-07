Del papel a la calle: el legado del dibujante Divito, sus chicas voluptuosas y la estética que sedujo a la Argentina de los años 40

Vicky Gils en “Y sí, soy mamá”: “La sobreinformación me generaba culpa porque sentía que no llegaba al estándar de mami perfecta” Es mamá de tres hijos y creadora de contenido sobre temas de maternidad: dirige una cuenta de Instagram y un podcast desde donde propone hablar desde experiencias reales sin romantizar ni edulcorar las partes “malas”. Dice que ahora se anima a plantear situaciones antes “prohibidas” con el propósito de empatizar: “Yo también estoy cansada. Yo también no me banco a mis hijos a veces”