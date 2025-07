Bariloche: denuncian a un supuesto impostor que se hace pasar por sacerdote y ya habría actuado en otros países de la región

Denuncian que un hombre se hace pasar por sacerdote en Bariloche

Un supuesto impostor recorre la provincia de Río Negro haciéndose pasar por sacerdote. El Obispado de Bariloche lo identificó como Gerardo Enrique Rojas Barrientos, y alertó que ya había estado en El Bolsón antes de llegar a la ciudad.

“Esta persona en distintas partes de América Latina ha sido denunciado por hacerse pasar como sacerdote, obispo, médico e incluso policía. No nos dejemos engañar. Puede estar presentando documentación falsa”, advirtieron desde la institución.

El hombre señalado se presenta como un sacerdote mexicano. En diálogo con Diario Río Negro, el obispo Juan Carlos Ares detalló que este martes se presentó en la parroquia de El Bolsón, aunque el sacerdote a cargo se encontraba en la ciudad.

“Era medio extraño. Dijo que era sacerdote y que había estado en Chile y que, ahora, era trasladado a Argentina", dijo el obispo.

La organización sin fines de lucro Emaús, con sede en Bariloche, le brindó comida, pese a que no presentó ninguna documentación que acreditara su identidad.

“Era medio extraño. Dijo que era sacerdote y que había estado en Chile y que, ahora, era trasladado a Argentina. Le resultó sospechoso a quien lo atendió”, agregó el obispo.

En esa línea, Ares se puso en contacto con Fernando Ramos, arzobispo de Puerto Montt, Chile, con quien el hombre afirmó haber mantenido comunicación: “Le comentó que había sido sacerdote, pero por una causa canónica durante el papado de Benedicto había dejado de serlo y que ahora, había implantado una iglesia católica disidente”.

El hombre pidió ayuda económica en Bariloche para regresar a México, alegando que llegó a Chile bajo una “falsa promesa”. Sin embargo, Ares advirtió que los traslados de sacerdotes se realizan a través de los obispos.

Según reconstruyó el medio local, existe una denuncia previa del obispo de Cuernavaca, México, donde Rojas Barrientos habría actuado con un modus operandi similar. En esa ocasión, se identificó como costarricense y también solicitó dinero para regresar a su país.

La denuncia, que data del año pasado, señala que la Diócesis de Cuernavaca advirtió que Rojas Barrientos se hacía pasar por sacerdote católico y afirmaba haber sido nombrado obispo para la Rota Sanitaria del Vaticano por el Papa Francisco, presentando “documentos apócrifos”.

En los últimos días, el hombre también se acercó a los estudios de El Seis TV de Bariloche, pidiendo ayuda para volver a su hogar.

“Me fui para Chile porque recibí la carta de invitación de una persona que decía que era obispo, pero él nunca me comentó que no era sacerdote católico ni era tampoco el obispo. Estando en Chile me enteré por el documento que él me envió y otros que comencé yo a indagar porque comencé a tener muchas dudas porque aparecía otro obispo en Puerto Montt. Yo fui a consultar con Fernando Ramos, que es el Arzobispo de Puerto Montt, ya le presenté el documento que me había dado este otro señor y pues me dice que sí, que había sido sacerdote pero con el arzobispo anterior. El Papa Benedicto lo había suspendido. El documento que me había enviado era de una Iglesia Católica independiente”, explicó.

Rojas Barrientos contó que estuvo en Puerto Montt viviendo en una situación precaria, y explicó que no tiene medios para volver a México porque viajó hacia Chile “en forma particular”.

Además, al ser consultado sobre si efectivamente era sacerdote, fue contundente: “Sí”, respondió el hombre, quien además dijo que nunca le imputaron ningún delito. “Yo Argentina entré de forma legal, legítima, igual a Chile”, añadió.