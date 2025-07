Cerraron un Paso Internacional en Jujuy y hay más de 200 camiones varados en la nieve: cuándo reabrirá

Un hombre volcó con su camioneta por un bache y reclamó por el estado de la ruta: “Hagan algo por la patria” El hecho ocurrió en la Ruta Nacional 89 en la provincia de Chaco y no se registraron heridos. “Esto me pasó de día, no de noche. Concentrado, yendo con cuidado”, aseguró en un video que se viralizó en las redes