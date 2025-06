Un camión perdió el control, se subió a la vereda y atropelló a dos niñas y una mujer en González Catán

Un camión perdió el control, se subió a la vereda y atropelló a dos nenas de siete años y una mujer

En el barrio Santa Cecilia de González Catán, en la provincia de Buenos Aires, un camión cargado con chatarra perdió el control, subió a la vereda y atropelló a dos niñas de siete años y a la madre de una de ellas, de unos 30 años, después de que su hija saliera de una clase de patín.

El accidente ocurrió el pasado martes por la tarde, cerca de las 17:00, en la intersección de Domingo Scarlatti e Italia.

Una cámara de seguridad de la zona, que pertenece a una ferretería, registró el momento en que el camión se desestabiliza. Según se puede observar en las imágenes, el vehículo perdió el control, se inclinó hacia la derecha, subió a la vereda e impactó de lleno contra las víctimas, que en ese momento iban por la acera hacia la parada de colectivos. Luego, logra doblar hacia la izquierda y termina atravesando la calle.

En diálogo con TN, los vecinos señalaron que el conductor del camión huyó del lugar tras el choque. Dos acompañantes que estaban con él intentaron empujar el vehículo para encenderlo y así poder escapar, pero fueron interceptados por los vecinos.

“Yo estaba atendiendo cuando sentí un estruendo. Giré y veo la camioneta, después vi la gente gritando. La nena estaba desmayada, la mamá toda lastimada, la otra nena estaba en shock llorando y gritando”, contó la testigo en TN.

“Empezamos a asistirlas y a llamar a la policía. Vinieron todos los vecinos y trataron de que la gente no pase, porque es una calle muy transitada”, relató la mujer, que atiende en la ferretería y presenció el accidente.

Sin embargo, este jueves se conoció que la Policía Bonaerense logró detener al conductor del camión. Según informó Inforbano, en medio de las diligencias que llevaron a cabo las fuerzas de seguridad, uno de los supuestos acompañantes mintió y descubrieron que era quien manejaba el vehículo.

El caso es investigado por la Unidad Funcional de Instrucción N°2 del Departamento Judicial, que ordenó la inmediata detención bajo la carátula de lesiones culposas agravadas por la fuga y por tratarse de más de una víctima lesionada.

El conductor del camión huyó tras el accidente y los vecinos detuvieron a sus acompañantes

En ese sentido, una de las niñas, ambas primas, fue trasladada desde el Hospital Simplemente Evita de González Catán al Hospital del Niño de San Justo debido a la gravedad de las lesiones y deberá ser intervenida quirúrgicamente.

La segunda niña, según relató la vecina, quedó en estado de shock tras presenciar el impacto. Mientras que la mujer, madre de una de las niñas, terminó con lastimaduras pero no fue atendida en ningún nosocomio. El padre de la familia, acudió a comisaría para buscar al conductor del camión.

Los tres hombres implicados, según relataron vecinos del barrio, son reconocidos por robar. La testigo, por su parte, dijo que siempre los veía pasar por la calle, y los calificó como “chatarreros”.

En las imágenes del video que encabeza esta nota, se puede apreciar que en la parte de carga, el vehículo parecía llevar productos de construcción, entre otros objetos. Además, se puede ver el precario estado del camión.

En tanto, la mujer contó que el estado de las veredas en esa zona ayuda a que sucedan estos tipos de episodios. Al estar casi al mismo nivel que las calles, es fácil que los vehículos, ante un accidente, un desperfecto o un error, terminen sobre la acera.

“No es la primera vez que pasa. Hace un par de años un auto se subió y me rompió el cartel, lo frenó eso porque si no se me metía adentro”, relató la vendedora de la ferretería.

Más allá de los daños físicos que les generaron a las nenas y la mujer, en el impacto también se rompió un poste de energía eléctrica y de internet, por lo que los vecinos de la cuadra se quedaron sin los respectivos servicios.