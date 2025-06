Salud, Tecnología y Justicia en el Mercosur: una agenda regional, ética y colaborativa

Asesinaron a un médico jubilado en Pehuajó: el cuerpo lo encontró su hija La víctima fue identificada como Jorge Tejerina, de 79 años, y fue hallada en el interior de su consultorio. Los ingresos no habían sido forzados

The New York Times reflejó el fallo de la Corte contra Cristina Kirchner: “Un titán político en Argentina es condenado a prisión” El periódico de EEUU le dedicó un artículo donde dice que la decisión del máximo tribunal de justicia le bloqueó el “planeado regreso político” a la ex presidenta