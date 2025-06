El enigma del atractivo femenino según las mujeres y su origen inconsciente

Un estudio global revela que la preferencia por los rostros femeninos es universal, aunque influida por factores físicos y culturales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio global reveló que las mujeres encuentran los rostros femeninos más atractivos que los hombres. El análisis de los datos reveló que aproximadamente dos tercios de esta preferencia se explican por diferencias físicas entre los sexos, mientras que el tercio restante se atribuye al simple hecho de saber si la persona en la imagen es de un género u otro.

Según informó New Scientist, un estudio internacional que involucró a 12.000 participantes de diversas regiones del mundo concluyó que tanto hombres como mujeres tienden a considerar los rostros femeninos como más atractivos que los masculinos, aunque esta inclinación resulta aún más marcada entre las propias mujeres.

La investigación fue liderada por Eugen Wassiliwizky del Max Planck Institute for Empirical Aesthetics en Alemania y su equipo analizó datos recopilados originalmente para otros estudios sobre la percepción de la belleza facial, muchos de los cuales reclutaron voluntarios heterosexuales para calificar fotografías de rostros.

Expertos señalan que la atracción física influye en aspectos sociales más allá de la elección de pareja - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque la muestra incluyó algunas personas que se identificaron como lesbianas, gays, bisexuales o transgénero, la cantidad de estos participantes fue insuficiente para extraer conclusiones estadísticamente significativas sobre sus preferencias.

El medio New Scientist detalló que la tendencia a valorar más los rostros femeninos se observó en casi todas las regiones y grupos étnicos, con la excepción de África subsahariana y de quienes se identificaron como africanos, donde el efecto no resultó significativo.

Según explicó Wassiliwizky, en la mayoría de los mamíferos y aves, los machos desarrollan rasgos llamativos para atraer a las hembras, quienes suelen ser el sexo más selectivo. Sin embargo, en los seres humanos, la percepción de que las mujeres son “el sexo más bello” intrigó a los biólogos desde el siglo XIX, aunque hasta ahora no se había puesto a prueba de manera empírica.

Wassiliwizky observó que podía examinar esta hipótesis a través del uso de datos brutos de investigaciones previas sobre la atracción facial, algunas de las cuales exploraban, por ejemplo, el impacto de las emociones en la percepción de la belleza.

Al comparar las calificaciones de atractivo con el grado de feminidad o masculinidad de los rasgos faciales, el equipo determinó que la mayor parte de la preferencia por los rostros femeninos se debe a diferencias físicas, aunque el conocimiento del sexo de la persona también influye de manera considerable.

El análisis destaca que dos tercios de la preferencia se explican por diferencias físicas y un tercio por la percepción del sexo de la persona (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué opinan las mujeres acerca de la belleza de su género

El estudio también abordó la cuestión de por qué las mujeres tienden a calificar a otras mujeres como más atractivas que los hombres. Wassiliwizky sugirió a New Scientist que esto podría deberse a una mayor solidaridad entre mujeres o a una apreciación más profunda de la belleza femenina.

Otra posibilidad es que las mujeres se sientan incómodas al expresar atracción hacia los hombres, ya que saben que sus respuestas quedan registradas y analizadas. Además, Wassiliwizky planteó que podrían evaluar aspectos de la personalidad masculina a partir de los rostros, lo que influiría en sus valoraciones.

En tanto, recomendó que futuras investigaciones formulen preguntas más específicas, como “¿Cuánto te sientes físicamente atraído por esta persona?”, en lugar de la más general “¿Qué tan atractivo es este rostro?”.

Anthony Little, de la University of Bath en el Reino Unido, comentó que el trabajo es exhaustivo al demostrar la diferencia de género en la percepción de la belleza. Esto abarca múltiples conjuntos de imágenes y culturas.

Asimismo, Little recordó que la atracción física no se limita a la elección de pareja, sino que puede influir en otros aspectos sociales.

Por su parte, Karel Kleisner, de la Charles University en la República Checa, señaló que el estudio confirmó de manera sólida la existencia de una “brecha de atractivo de género”. Tanto ella como su equipo observaron que el grado de dimorfismo sexual en los rostros varía entre poblaciones, siendo menor en algunas regiones africanas, lo que podría explicar la ausencia de un efecto significativo en esos contextos.

Además, Kleisner advirtió que los estándares locales de belleza pueden diferir notablemente de las normas globales, y que una limitación del estudio radica en su escasa sensibilidad hacia la estética africana.

Wassiliwizky reconoció a New Scientist que no existen estudios comparables sobre la percepción de atractivo corporal completo, por lo que no se sabe si los resultados serían similares si se evaluaran imágenes de cuerpos enteros en lugar de solo rostros.

Así, la investigación sugiere que la percepción de la belleza femenina trasciende fronteras culturales y étnicas, aunque con excepciones notables, y que las razones detrás de esta preferencia involucran tanto factores biológicos como sociales.