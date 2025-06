Encontraron en Constitución a la menor que era buscada desde el viernes cuando salió de su casa en Lomas de Zamora

Dos efectivos de la Policía de la Ciudad custodian a la menor desaparecida encontrada en el barrio de Constitución (SIFEBU)

Luego de varios días de intensa búsqueda y preocupación familiar, encontraron a M.J.P., la adolescente de 13 años que había desaparecido el viernes de la semana pasada en Lomas de Zamora, cuando salió de su casa.

Personal de la Comisaría Vecinal 1C de la Policía de la Ciudad localizó a la menor en el barrio porteño de Constitución, generando alivio en su familia.

El hallazgo se produjo en la intersección de Avenida San Juan y Sáenz Peña, dirección donde un patrullero advirtió la presencia de una menor desorientada y circulando sola. Los efectivos notaron inmediatamente la similitud con la joven buscada y procedieron con la identificación correspondiente.

Tras confirmar que la adolescente era efectivamente M.J.P., se aplicó el protocolo previsto para estos casos. Personal policial femenino se hizo cargo de su resguardo, de acuerdo con la información a la que pudo acceder Noticias Argentinas.

De inmediato, se estableció contacto telefónico con los padres de la menor y la familia se dirigió hasta la dependencia policial para el reencuentro. Las autoridades dispusieron que la joven recibiera asistencia médica y psicológica, conforme lo determina el protocolo de actuación en contextos de desaparición y restitución de menores. La prioridad, señalaron fuentes policiales, fue preservar su bienestar y asegurar una transición tranquila de vuelta con sus seres queridos.

Su desaparición se había reportado en Lomas de Zamora, al sur del Conurbano bonaerense, la semana pasada. Frente a esto, se activó un dispositivo conjunto entre las fuerzas de seguridad locales y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, ya que existían indicios de que podría haberse trasladado al territorio porteño.

La Comisaría Vecinal 1C tomó nota especial de la posibilidad de que la adolescente circulara por la zona de Constitución, punto frecuentemente transitado por jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad.

La intersección de la Avenida San Juan y Sáenz Peña donde fue encontrada la menor desaparecida desde el viernes en Lomas de Zamora (Google Maps)

Y pocos días atrás, y en un caso similar, la familia de Celeste Abigail Medrano, una adolescente de 17 años de la localidad bonaerense de José C. Paz, vivió horas de angustia.

El 15 de mayo pasado, la joven salió cerca del mediodía en dirección a la Escuela Secundaria Nº27, en la calle Colón al 4200, y desapareció misteriosamente. Cinco días después pudieron dar con su paradero.

“Ella tenía que retirar el cuadernillo de la hermana a la una de la tarde. Llegó a retirarlo y me llamó para decirme que estaba por entrar al colegio. Ella debe entrar a estudiar a las 13.30, pero después me avisó la profesora que no entró al colegio”, contó Daiana, la madre antes de que su hija regresara.

En ese momento, la mujer comenzó a llamar a Celeste desesperadamente sin recibir respuesta. “Después me mandó un mensaje, como a las tres de la tarde, en el que me decía que no la llamara más porque estaba en medio de una prueba. Pero ella nunca entró al colegio. Ese fue el último mensaje que ella me mandó”, agregó.

La mamá aseguró que cree que ese mensaje de texto fue enviado por su hija. “Creo yo que ella lo mandó, pero supongo que estaba mintiendo”, añadió la mujer.

Alberto, el padre, temía que a su hija se la llevaran por la fuerza. “No se fue por su propia voluntad. Alguien le sacó del teléfono y la obligó a mandar ese mensaje. Ella no es de hacer esas cosas”, expresó el hombre.

La familia coincidió en que la joven no había mostrado nada extraño en los últimos días y que sólo pensaba en sus estudios y en empezar una carrera universitaria. Su actividad en las redes sociales se limitaba al Instagram.

Daiana, en cambio, deslizó la posibilidad de que su hija haya conocido a alguien y haya optado por no decir nada por miedo. “Quizás tiene miedo y no nos quiso decir”, sostuvo.

“Antes de que desapareciera, ese día, me dijo ‘chau má’ y nada más”, añadió la mujer. La madre indicó que, a raíz de la angustia que le provocó la situación, no podía dormir, ni comer. Contó que pegó carteles en todo el barrio, recorrió hospitales y hasta consultó en la morgue: no obtuvo ningún dato certero sobre el paradero de su hija. “Se fue con la mochila y lo puesto. Nada más. Sé que estaban rastreando los movimientos en la tarjeta SUBE”, agregó. Finalmente, fue encontrada a salvo.