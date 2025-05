Desesperada búsqueda de una adolescente en José C. Paz: desapareció cuando iba al colegio

El extraño mensaje que recibió la familia de Celeste

La familia de Celeste Abigail Medrano, una adolescente de 17 años de la localidad bonaerense de José C. Paz, vive horas de angustia. El 15 de mayo pasado, la joven salió cerca del mediodía en dirección a la Escuela Secundaria Nº27, en la calle Colón al 4200, y desapareció misteriosamente. Por el momento, no hay una sola pista y la angustia crece con el correr de los días.

“Ella tenía que retirar el cuadernillo de la hermana a la una de la tarde. Llegó a retirarlo y me llamó para decirme que estaba por entrar al colegio. Ella debe entrar a estudiar a las 13.30, pero después me avisó la profesora que no entró al colegio”, contó Daiana, la madre, en diálogo con el canal América.

La joven tiene 17 años

En ese momento, la mujer comenzó a llamar a Celeste desesperadamente sin recibir respuesta. “Después me mandó un mensaje, como a las tres de la tarde, en el que me decía que no la llamara más porque estaba en medio de una prueba. Pero ella nunca entró al colegio. Ese fue el último mensaje que ella me mandó”, agregó la madre de la adolescente.

La mamá aseguró que cree que ese mensaje de texto fue enviado por su hija. “Creo yo que ella lo mandó, pero supongo que estaba mintiendo”, añadió la mujer.

Alberto, el papá de Celeste, tiene la hipótesis de que a su hija se la llevaron por la fuerza. “No se fue por su propia voluntad. Alguien le sacó del teléfono y la obligó a mandar ese mensaje. Ella no es de hacer esas cosas”, expresó el hombre.

La ficha de la joven desaparecida en Missing Children

La hermana comentó al mismo canal que habló con las amigas de la chica y no obtuvo mayores datos. “Dijeron que Cele estaba en el recreo no más y que después no saben nada”, reveló la joven.

La familia coincidió en que la joven no había mostrado nada extraño en los últimos días y que sólo pensaba en sus estudios y en empezar una carrera universitaria. Su actividad en las redes sociales se limitaba al Instagram.

Daiana, en cambio, deslizó la posibilidad de que su hija haya conocido a alguien y haya optado por no decir nada por miedo. “Quizás tiene miedo y no nos quiso decir”, sostuvo.

“Antes de que desapareciera, ese día, me dijo ‘chau má’ y nada más”, añadió la mujer. La madre indicó que, a raíz de la angustia que le provoca la situación, no puede dormir, ni comer. Contó que pegó carteles en todo el barrio, ya recorrió hospitales y hasta consultó en la morgue: no obtuvo ningún dato certero sobre el paradero de su hija.

“Se fue con la mochila y lo puesto. Nada más. Sé que estaban rastreando los movimientos en la tarjeta SUBE”, agregó.

Celeste Medrano está desaparecida desde el 15 de mayo

Desde el municipio indicaron a Infobae que no hay datos de cámaras de seguridad que hayan registrado su paso.

Otro dato aportado por el padre de la menor es que el viernes de la semana pasada recibió un mensaje estremecedor, en el que le enviaron una supuesta foto de la chica con golpes y moretones en el rostro, acompañado por un breve escrito.

“Empiecen a buscar en terrenos baldíos”, decía el texto. El hombre -según dijo- presentó la foto en la Comisaría y le dijeron que podría ser una imagen falsa o que podría tratarse de maquillaje.

“Me decían que los golpes no coinciden”, contó el papá de Celeste. “La Policía no la está buscando. No tenemos noticia de ella ni nada. Me dijeron que la foto pudo haber sido falsa. Tomaron la foto y la incluyeron en la causa, pero me dijeron que debían analizarla”, cerró.