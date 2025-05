Una adolescente cayó al vacío desde una tirolesa en San Juan e identificaron fallas en la seguridad de la actividad

La joven permaneció hospitalizada varios días por una fractura en el fémur y varios golpes (Foto: Diario Huarpe)

Una adolescente de 15 años sufrió una abrupta caída cuando se encontraba en una tirolesa de un parque recreativo de San Juan. Debido al impacto sufrió heridas severas y una fractura en el fémur que la derivó a un hospital zonal. Las autoridades constataron que los elementos de seguridad no funcionaban correctamente, por lo que el dueño del lugar será imputado.

El accidente ocurrió el 27 de abril en el complejo “Parque del Sol, Aventura y Trekking”, de la ciudad de Rivadavia. La joven, que se encontraba junto a su familia, se lanzó desde la plataforma de la tirolesa que comprende 160 metros de longitud. Antes de cruzar el río San Juan cayó al vacío desde una altura de ocho metros, impactando con sus piernas en la luneta de un auto.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder Diario Cuyo, a pesar de la resistencia que impuso el vehículo estacionado en las inmediaciones de la estructura de lanzamiento, la víctima sufrió la rotura del fémur, politraumatismos y heridas que la dejaron internada en el Hospital Guillermo Rawson durante varios días.

Debido al accidente, la Unidad Fiscal de Delitos Especiales inició una investigación para esclarecer los hechos y responsabilidades. Por su parte, el fiscal Iván Grassi indicó, en diálogo con la prensa local, que la práctica de la tirolesa no está regulada a nivel nacional.

La menor debió ser trasladada al hospital Guillermo Rawson

El caso se agravó al detectar que fallaron los elementos de seguridad del atractivo turístico situado en el Dique de Ullum. “El peritaje de Bomberos explicó que los elementos no estaban en condiciones. El arnés tenía un desgaste pronunciado, el cable no contaba con una línea de seguridad y la mosqueta no tenía su cierre, no estaba bien cerrado”, explicó.

Además, se descubrió que la autorización de Bomberos para operar el parador había caducado cuando ocurrió el incidente.

Ante las mencionadas irregularidades, el fiscal indicó que el propietario del parque será imputado por “lesiones culposas” en calidad de autor, un delito que conlleva una pena que va de 1 a 3 años de prisión y de 2 a 4 años de inhabilitación. Según lo mencionado por Grassi al portal Tiempo San Juan, ya se solicitó la audiencia para formalizar la acusación contra L.F.T.

Cayó 8 metros desde un barranco en Córdoba

Un hombre cayó 8 metros desde un barranco en Córdoba y sufrió varias heridas (Foto: @PoliciaCbaOf)

Un hombre sufrió una caída de aproximadamente ocho metros desde un barranco, en Córdoba, y terminó dentro de un desagüe pluvial. Debido al impacto, tuvo varias heridas de gravedad y debió ser rescatado por parte de las autoridades. El suceso ocurrió en la esquina de las calles Gorriti y Arroyo, en el barrio Los Ceibos, al sur de la capital.

El incidente fue descubierto por un vecino que circulaba por la zona, quien notó que el hombre yacía inmóvil en el fondo del desagüe, mostrando claros signos de haber caído desde una altura considerable. Inmediatamente, el testigo contactó a la Policía, que al llegar al lugar, confirmó la gravedad de la situación y solicitó el apoyo del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) para llevar a cabo el rescate.

El portal ElDoce.tv detalló que el rescate fue un proceso coordinado y complejo que involucró el uso de camillas especiales y sogas, necesarias para extraer al herido de la zona inaccesible donde se encontraba. A pesar de las dificultadas, los rescatistas lograron asistirlo y trasladarlo para que reciba el tratamiento médico correspondiente.

El servicio de emergencias médicas se hizo presente para brindarle atención inmediata. Según el diagnóstico revelado, el hombre presentaba múltiples traumatismos, razón por la cual fue trasladado al Hospital de Urgencias de Córdoba. El estado de la víctima fue reportado como grave, quedando en observación.

El Ministerio de Seguridad de Córdoba confirmó que el incidente tuvo lugar poco después de las 8 de la mañana, por causas que hasta ese momento se desconocían Sin embargo, se inició una investigación para esclarecer los detalles del suceso ocurrido a principio de mes.