La historia del cardenal de EEUU que “no la vio” y se oponía a elegir a Prevost como Papa

Conocedor del funcionamiento del cónclave y de los ritos vaticanos, el sacerdote sanjuanino José Manuel “Manolo” Fernández, doctor en Teología, Derecho y Especialista en Estudios Mariológicos (Marianum), expresó su felicidad por la elección del cardenal estadounidense Robert Prevost como el nuevo papa León XIV.

“Estoy feliz porque el Papa sepa dialogar con el mundo y, al mismo tiempo, pueda ser un factor de unidad dentro de la Iglesia. El hecho de haber elegido a un papa que nació en Chicago, un hombre estadounidense que, lógicamente tiene un corazón peruano porque vivió mucho tiempo allí, antes esto, era impensado”, sostuvo durante una entrevista en Infobae en Vivo.

El sacerdote recordó una entrevista que le hicieron en agosto de 2022 al cardenal de 71 años, Robert McElroy, -publicada en La Nación-, quien era por entonces obispo de la ciudad de San Diego (California) y tres años después fue designado arzobispo de Washington por el difunto papa Francisco. En 2022, McElroy fue nombrado cardenal -también por el fallecido santo padre- e integró el último cónclave.

“Le preguntaron: ´¿Usted piensa que puede haber un papa norteamericano?´ Estados Unidos tenía diez cardenales que podían elegir, y dijo: ´No, eso no es posible, no debería ser posible, yo me opondría´“. Y razonó Fernández: “Ese cardenal votó allá, ¿y entonces?“, dejó flotando la pregunta, para luego agregar: ”McElroy dijo que ´Estados Unidos tiene un gran poder económico y cultural, el hecho que tuviera un Papa americano también sería una concentración de autoridad´. Podríamos decir que el cardenal, no la vio”, cerró, entre las risas del panel.

El arzobispo y cardenal Robert McElroy, durante su asistencia a la misa en honor al fallecido papa Francisco (REUTERS/Jonathan Ernst)

También se refirió a cómo la Iglesia mantiene inalterables sus ritos y costumbres, a través de los años, en cuanto al cónclave y anuncio papal, frente al paso de los avances tecnológicos. ”En los días previos a la elección todo el mundo estaba pendiente de una chimenea, durante una época en que hablamos de inteligencia artificial. Eso es algo muy significativo, como la Iglesia conserva ciertas tradiciones, no para quedarse en el tiempo, sino también para marcar hitos fundamentales”, razonó con énfasis.

Además sostuvo que, ante el anuncio de León XIV como nuevo jefe de la Iglesia católica “nos encontramos en un cambio de época (en donde) los cambios son lineales, disruptivos”. Y agregó: “Yo, que soy un hombre de iglesia, nos enseñaron teología, un principio que dice Ubi Petrus ibi Ecclesia o sea “Donde está Pedro, allí está la Iglesia”. Y no es que yo me puedo fabricar una iglesia a mi manera, a mi gusto”.

El padre Manolo piensa que la misión de León XIV será como una continuación del trabajo realizado por el Papa Francisco

El padre Manolo resaltó que durante el primer mensaje del Papa “el mal no prevalecerá" y que “hay que construir puentes a través del diálogo y del encuentro”. “Creo que ahí está definiendo en parte cuál va a ser su misión también como Pontífice, nos encontramos en un mundo donde tenemos 57 guerras, un mundo muy conflictivo y atormentado”, destacó el sacerdote. “Ahora León XIV es muy distinto al tiempo que le tocó al Papa Francisco. Casi que no hay cuadrante del mundo, salvo América del Sur, en que no haya guerras”.

Y auguró acerca del entorno papal: “Creo que (el Papa) se va a rodear de personas que están en la Iglesia, que para eso estudiaron en la Academia Pontificia Eclesiástica, donde han recibido no solo una formación desde el punto de vista académico, sino también de estrategia política en cuanto a diplomacia. Creo que eso lo va a llevar adelante”.

Y destacó que Prevost “tiene una gran experiencia, primero pastoral, segundo de gobierno, fue prior de los agustinos a nivel mundial, después trabajó en la curia, por lo tanto, conoce esos tres ámbitos que son fundamentales en el ejercicio del papado”.

