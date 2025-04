Se incendió un departamento en un edificio de 21 pisos en Caballito: 5 internados y evacuación total

Alberto Crescenti habló sobre el incendio en Caballito

10 personas debieron ser atendidas por el SAME, de las cuáles 5 se encuentran internadas en el Hospital Durand, por un incendio en edificio de departamentos del barrio Caballito, en la Ciudad de Buenos Aires.

El incidente se produjo pasado el mediodía, y el fuego habría provenido de un colchón que ardió en el departamento A del piso 12, de una edificación de 21 pisos situada en la calle Emilio Mitre, entre Pedro Goyena y La Nave, del mencionado barrio porteño, según informaron fuentes del servicio de emergencia a Infobae.

Según explicó el titular del SAME, Alberto Crescenti, no se registraron víctimas fatales, aunque pasadas las 14, el servicio de emergencia continuaba desalojando el edificio, a la espera de controlar la situación y tener un panorama general de todos los vecinos afectados. La intervención del SAME fue inmediata: el llamado se produjo a las 14.15 y minutos después habían logrado atender una decena de personas y trasladar a los que necesitaron internación.

El médico emergentólogo dijo en declaraciones a la señal de noticias TN, que hubo 10 personas atendidas con inhalación de humo, de los cuáles 5 hombres debieron ser trasladados al Hospital Durand. Entre ellos había un menor de edad.

Se prendió fuego un departamento en Caballito

El despliegue del SAME involucró a 10 ambulancias y cinco vehículos más entre motocicletas y patrullas médicas.

Las calles afectadas se encuentran cortadas totalmente al tránsito de vehículos.

Cuando ingresaron los bomberos al lugar se encontraron con llamas que venían de un hogar, situado en el piso 12. “Se desarrolla fuego sobre un colchón, atacado por los moradores mediante un extintor”, indicó un reporte preliminar.

La primera medida fue evacuar todo el edificio ante el riesgo de derrumbe parcial. Esto se desarrolló sin inconvenientes, explicaron los efectivos en el sitio.

Las llamas en el departamento alcanzaron un metro de altura. Los vecinos que vivían allí utilizaron matafuegos y la guardia del edificio se sumó luego para tratar de contener el foco ígneo con baldes de agua, siempre de acuerdo a la información que proporcionaron a este medio los efectivos en el lugar.

Bomberos, SAME y la policía de la Ciudad trabajaron para contener el incendio en Caballito

Con las llamas controladas, los efectivos comenzaron a remover los artefactos quemados y a ventilar el lugar. Pasadas las 14.30 trabajaban para declarar zona segura el lugar, luego del incidente, para dar paso al trabajo de los médicos.

En la vereda de la calle Emilio Mitre, en tanto, los médicos del SAME continuaron atendiendo a los pacientes que, si bien habían sido afectados por el humo, no necesitaron ser hospitalizados.

La zona forma parte del recorrido del histórico Tranvía que es un clásico del turismo en la ciudad de Buenos Aires, ya que es considerado un museo viviente, que atraviesa las calles del barrio. El punto de partida del “Tramway Histórico” es la esquina de las calles Emilio Mitre y José Bonifacio, a sólo una cuadra de donde se produjo el incendio. En las imágenes del lugar podía apreciarse las vías por donde la formación hace su recorrido cada 30 minutos a lo largo de dos kilómetros en un tiempo aproximado de 25 minutos, volviendo a la intersección inicial.

Noticia en desarrollo...