“Mis hijos no saben que estoy viviendo en la calle”: la desgarradora historia de Juan Carlos Páez

“Fue de terror dormir la primera noche en la calle porque uno no está acostumbrado”, así lo expresó en el informe de Infobae en Vivo, Juan Carlos Páez, un hombre de 61 años que se quedó sin vivienda por no poder afrontar los aumentos desmedidos del alquiler. Es plomero y gasista, y atraviesa una dura realidad luego de ser desalojado de la habitación que rentó durante los últimos tres años, en el barrio de San Telmo, en la ciudad de Buenos Aires.

Páez vivía en una habitación de seis metros cuadrados, equipada únicamente con lo básico: una cama, una pequeña heladera, un televisor y sus herramientas de trabajo. Inicialmente, pagaba 25.000 pesos mensuales por el alquiler, pero el monto se incrementó a 70.000 pesos, una cifra que superaba sus posibilidades económicas. “Me quedé en la calle”, expresó con resignación al recordar el momento en que tuvo que abandonar su casa el pasado 19 de febrero.

A la angustia de perder su hogar, se le sumó un hecho de inseguridad que complicó aún más su situación. La noche que durmió en la calle por primera vez, mientras intentaba adaptarse a su nueva realidad, un grupo de entre cuatro y cinco hombres jóvenes le robaron todas sus herramientas de trabajo que guardaba cuidadosamente en un bolso.

“Como uno ve tantas cosas malas. Le pedí a Dios que me proteja, que me cuide”, comentó. Aunque no sufrió agresiones físicas, le arrebataron llaves termofusión y de tubo, entre otros elementos indispensables para desarrollar su oficio. “Son herramientas carísimas, pero lo más importante es que no me pasó nada”, afirmó a modo de consuelo en medio de la adversidad. “Me tocó vivir esto a los 60 años, ¿qué voy a hacer?”, expresó

"La primera noche que pasé en la calle, le pedí a Dios que me proteja, que me cuide", recordó Juan Carlos

La lucha por mantenerse activo

Desde entonces, Páez intenta seguir trabajando para poder juntar unos pocos pesos, aunque las circunstancias le complicaron el camino. La falta de herramientas le impiden realizar trabajos grandes, pero lleva adelante pequeñas reparaciones y tareas menores. Para conseguir clientes, reparte tarjetas en las que se ofrece como plomero y gasista, aclarando que trabaja “a voluntad”.

A pesar de las dificultades, mantiene la esperanza de que alguien le confíe en él y le brinde una oportunidad laboral. Su mayor anhelo es “morir trabajando”. “Es lo que me inculcó mi papá. ‘Ustedes trabajen’, nos decía. ‘Nunca anden en malos pasos. Siempre trabajen, trabajen y trabajen’. Eso es lo que aprendí”, recordó.

La vida en la calle

Dormir en un banco público, sin almohada y expuesto al frío, le ha provocado dolores corporales y un profundo desgaste emocional. A pesar de la gravedad de su situación, Páez ha decidido no contarle a sus cinco hijos, quienes ya son adultos y tienen sus propias familias.

“No saben que estoy en la calle y no me gusta decirlo”, afirmó. Además, señaló que sus hijos tienen trabajos con sueldos bajos y responsabilidades propias, lo que refuerza su decisión de no involucrarlos en su situación.

Actualmente, Páez duerme en un parador del Gobierno de la Ciudad, donde agradece tener acceso a agua caliente y comida todas las noches. Al mediodía acude al comedor en el barrio de Constitución, donde recibe un plato de comida que le permite sobrellevar el día.

"Yo quiero morir trabajando porque es lo que me enseñó mi papá", expresó el plomero de 61 años

Cifras que duelen

El caso de Juan Carlos no es aislado. Según datos del Ministerio de Desarrollo Humano de CABA, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ha registrado un aumento del 55% en la cantidad de personas en situación de calle desde 2023. De estas, el 69,5% duerme en Centros de Inclusión Social (CIS), mientras que el 30,5% permanece en la vía pública.

Actualmente, la ciudad cuenta con 47 paradores con capacidad para albergar a 3.600 personas, pero la ocupación alcanza el 95%, lo que refleja la creciente demanda de estos espacios, informaron desde el organismo oficial.

