Por qué la casa donde nació el Papa Francisco no está protegida como patrimonio y qué puede pasar con ella

En el patio de esta casa nació el papa en 1936

Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, nació en el patio de una casa ubicada en la calle Varela N°268, en el barrio de Flores, de la Ciudad de Buenos Aires. Su infancia, en tanto, la atravesó en una vivienda situada en la calle Membrillar N°531, en el mismo barrio porteño. Esta última cuenta con protección patrimonial, pero el lugar de su nacimiento no.

La vivienda de la calle Membrillar fue declarada sitio histórico por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires el 12 de junio de 2014. El PH de la calle Varela, sin embargo, no posee hasta el momento esa condición.

Según explicaron fuentes del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ante la consulta de Infobae, la casa de la calle Varela fue evaluada por el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP) en el año 2010, tres años antes de que Bergoglio se convirtiera en el jefe de la iglesia católica. Fue al momento de realizarse un relevamiento de todas las construcciones concretadas antes de 1940.

Cómo órgano técnico, el CAAP evaluó sus características arquitectónicas y concluyó que no tenía rasgos distintivos, por lo que no se determinó su protección patrimonial en tanto edificio histórico. “Eso no quita que, con los acontecimientos posteriores, el sitio revista un valor cultural e histórico”, explicaron las mismas fuentes a este medio.

Con la llegada del entonces cardenal Bergoglio al Vaticano como jefe de la Santa Sede, el valor simbólico que adquirió la casa de Varela es otro. Hoy la potestad de brindarle protección como sitio histórico vuelve a estar en manos de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, apuntaron desde GCBA.

La vivienda ubicada en Flores podría ser protegida con una declaración de la Legislatura porteña

De acuerdo a las consultas realizadas por este medio, hasta la fecha ningún bloque había ingresado en el parlamento porteño una iniciativa en ese sentido.

Luego de la muerte de Francisco, las voces que pidieron protección por el lugar de nacimiento del primer Papa argentino y americano de la historia se hicieron sentir, con diferentes publicaciones a través de las redes sociales.

Según el libro Casa Natal, que recrea las historias de los lugares de nacimiento de las figuras ilustres de la Argentina, Regina Sívori dio a luz a las 21 horas en el patio de la casa de Varela 268 a Jorge Mario, el primer hijo de la unión que mantuvo con Mario José Francisco Bergoglio.

El texto cuenta que en sus primeros años, “Jorge Mario cruzaba la puerta metálica que limitaba con una vereda de baldosas calcáreas para concurrir a la procesión de María Auxiliadora, y también, a la de San Antonio de la calle México”.

La casa de la calle Membrillar 531, donde creció Jorge Bergoglio

El frente de la casa, de color blanco, posee una placa que registra el histórico momento. “En esta casa nació el Santo Padre Francisco. Rezamos por vos”, indica la inscripción, suscripta por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires el 17 de diciembre de 2014, en el primer cumpleaños de Bergoglio como Obispo de Roma.

“La casa de Flores donde nació el papa Francisco, en Varela 268/270 tiene una placa en el frente que puso la Legislatura de la ciudad en 2014, pero nunca se les ocurrió darle protección patrimonial. Es decir, que podría ser demolida en cualquier momento. ¿Otro ´desliz´ del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP)?“, apuntó la cuenta de Instagram Buenos Aires perdida, que realiza un seguimiento del patrimonio arquitectónico de la Ciudad de Buenos Aires y procura que se conserven los edificios que guardan un valor artístico y de época.

“Tiene una placa de la Legislatura pero no tiene protección legal. Es necesario que los porteños exijamos un verdadero catálogo de edificios protegidos”, agrega, por su parte, la cuenta Basta de Demoler en la red social X, con el mismo objetivo.

Una placa colocada por la Legislatura porteña en 2014 destaca el valor histórico del lugar

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, desde el área de Turismo, destaca la existencia del Circuito Papal I Flores, en el que se ofrece 8 sitios en los que el paso del Papa Francisco dejó una huella. Allí se incluye a la casa donde nació.

Basílica San José de Flores. Fue el lugar donde el papa contó haber sentido “el llamado de Dios”. Varela 268. La casa donde nació. La Escuela N°8 “Coronel Ingeniero Pedro Antonio Cerviño”. Cursó allí sus estudios primarios. Membrillar 531. El solar donde pasó su infancia y parte de su adolescencia. Plazoleta Herminia Brumana. Allí compartía juegos con sus hermanos y otros chicos del barrio. Mural en el Centro Barrial Hogar de Cristo San José de Flores. Agrupa centros barriales que buscan contener a personas en situación de vulnerabilidad. Instituto Nuestra Señora de la Misericordia. El lugar donde hizo el jardín de infantes. Iglesia Nuestra Señora de la Misericordia. Allí hizo catecismo y tomó la primera comunión.