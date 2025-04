Otro avión en problemas: era de Aerolíneas Argentinas, iba a Bogotá pero tuvo que regresar a Aeroparque por un desperfecto

El avión que sufrió el desperfecto iba a Colombia

Mientras corría la información sobre el vuelo de American Airlines con destino a Miami que había tenido que regresar a Ezeiza por olor a humo en la cabina, los expertos en aviación comenzaron a notar en las aplicaciones de seguimientos que un avión de Aerolíneas lleva ya un tiempo dando vueltas en círculos sobre el cielo del litoral argentino.

Varias horas después, una vez que se deshizo del combustible que originalmente le permitía llegar a Bogotá, Colombia, la aeronave del vuelo AR1360 volvió al aeropuerto Jorge Newbery.

Según contó a Infobae un piloto de la aerolínea de bandera que prefirió conservar su anonimato, el Boeing 737-76 tuvo un desperfecto en unas pantallas de los pilotos y, aunque nunca hubo riesgo, decidieron volver a Buenos Aires por precaución.

“Tuvieron una falla que se llama display source, que toda la información de las dos pantallas del lado derecho no mostraba nada. Perdieron todo un lado y por eso se volvieron, pero no pasó absolutamente nada grave, fue un garrón porque no podés seguir así a Bogotá, porque allá no tenés base como para que te lo arreglen y tenés que volver en esas condiciones”, explicó a Infobae un piloto de aerolíneas que consultó a la tripulación del vuelo 1360.

“En un avión como ese los dos asientos, de piloto y copiloto, ven lo mismo. Son cinco pantallas, una en el medio tiene la información de los motores. Lo que se apagaron fueron las dos pantallas del lado derecho. El piloto de ese lado no tenía información de nada. Pero el otro tenía absolutamente todo, entonces el vuelo puede continuar sin ningún problema, pero si se te llegan a fallar las otras fallas... un piloto tiene que estar delante del avión, tiene que pensar en lo que viene, entonces tenés que pensar que no podés salir así, sino con todo funcionando”, agregó el piloto consultado.

La imagen muestra cómo el avión de Aerolíneas voló un tiempo largo en círculos para eliminar combustible y poder aterrizar nuevamente en Aeroparque

Ese avión de Aerolíneas no cuenta con sistema Jettison, que sirve para tirar combustible y así bajar el peso. Por eso es que dieron vueltas sobre una posición de una aerovía que está arriba de Gualeguaychú durante dos horas y media.

“Aterrizar por encima del peso máximo de aterrizaje puede dañar la estructura del avión. Solo lo haces si estás en una emergencia grosa”, explicó la fuente consultada.

Según consta en los registros online de Aerolíneas Argentinas, el vuelo aterrizó sin problemas y fue reprogramado en otro avión para cumplir con la ruta.

Qué pasó en Ezeiza con un avión de American Airlines

El episodio ocurrió el mismo día que un avión de la compañía estadounidense American Airlines con 214 personas a bordo debió abortar el viaje a Miami y regresar al aeropuerto Ministro Pistarini de Ezeiza porque los pasajeros comenzaron a sentir olor a humo en la cabina.

El momento en que bajaban los pasajeros del avión de American Airlines en Ezeiza

“Fue solo un susto”, aclararon a Infobae fuentes oficiales luego de la intervención realizada en pista. El vuelo fue el AA908 y el avión, un Boeing 787-8 matrícula N815AA que había despegado después de las 11 de la mañana de este sábado. El viaje había sido reprogramado, originalmente estaba programado para salir a las 22.15 del viernes.

Llevaba más de una hora y, ya sobre territorio paraguayo, dio aviso a la torre de control a través de la siga Pan Pan, que significa que es una emergencia y pide prioridad para aterrizar pero no es urgente.

“Pan pan por olor a humo en cabina”, contaron fuentes oficiales a este medio, que transmitió. “En el marco de la declaración de emergencia del vuelo AAL908, operado por American Airlines, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) activó, conforme a los protocolos establecidos, el Plan de Emergencias (PEA) del Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza“, comunicó oficialmente la ANAC.

El avion 908 American Airlines

“A la altura de Asunción los pasajeros empiezan a denunciar humo en la cabina, olor que les generó preocupación. La emergencia no fue caótica porque estando en Asunción pudo volver. Podría haber usado Paraná o Rosario, pero volvió a Ezeiza porque acá la aerolínea tiene sus propios mecánicos”, comentó a este medio un personal terrestre de ANAC que participó de la asistencia al avión al volver a Ezeiza.

“El olor a humo existió pero nunca puso en riesgo el vuelo, son conclusiones que saqué por hablar con tripulación y mecánicos”, agregó.