Missing Children reveló que hay más de 6 denuncias por día de niños y adolescentes desaparecidos

Loan Peña y Lian Gael Flores siguen desaparecidos

La titular de la organización Missing Children Argentina, Ana Rosa Llobet, expresó su preocupación ante la constante cantidad de denuncias por extravío de niños, niñas y adolescentes en el país, mientras sigue en curso la investigación por las desapariciones Loan Danilo Peña y Lian Gael Flores Soraire, los dos casos más resonantes de los últimos meses.

“Es alarmante, y hay que pensar que recibimos parte reducida de las denuncias que se producen en el país, porque no todas las denuncias nos llegan. Hay mucho más de seis denuncias por día. Es un promedio, todos los días varía”, reveló Llobet.

Actualmente, según Llobet, la ONG tiene 42 búsquedas activas de niños que permanecen desaparecidos, y de los cuales no se tiene información alguna. “Uno puede suponer que hubo detrás algún delito de trata, pero siempre estamos en el terreno de las hipótesis”, puntualizó la presidenta de la organización.

Llobet hizo un llamado a las familias para que, en cuanto sospechen que su hijo no está donde debería estar, hagan la denuncia de inmediato en lo que se define como “la hora de oro”. “En la primera hora que se pierde un niño, puede ser encontrado en su contexto habitual”, consideró, en diálogo con radio Mitre. Fue lo que no sucedió en el caso de Liam Flores, según la vocera, donde hubo una demora en realizar la denuncia.

Llobet también destacó la labor de la organización, que se encarga de la búsqueda de los menores desaparecidos. “Nosotros nos ocupamos de la búsqueda de los chicos, y nuestra tarea termina cuando los chicos son encontrados”, indicó. No obstante, expresó que resulta difícil determinar las causas del extravío, una vez que los menores son localizados. “Muchas veces no sabemos qué les pasó, porque las familias a veces no cuentan y no tenemos derecho a exigir ningún tipo de explicación”, apuntó.

En cuanto a las estrategias de comunicación, Llobet destacó que la organización se apoya en las redes sociales para llegar a un mayor número de personas. “Nos manejamos a través de redes, Twitter, Instagram y Facebook, que tenemos el teléfono oficial de Missing Children, a donde la gente se puede comunicar para pedir asesoramiento, ayuda, y sobre todo para pedir datos”, explicó. Además, mencionó que reciben solicitudes de colaboración por parte de los organismos judiciales o de las propias familias.

Varios de los niños que son buscados por Missing Children y sus familias

En relación sobre trata con fines de tráfico de órganos, Llobet dejó claro que, pese a haber gestionado “más de 18,900 casos”, nunca se corroboró un hecho de este tipo. “Nunca tuvimos un caso de tráfico de órganos. Los que están sin resolver, no sabemos”, expresó. Llobet también aclaró que consultaron con el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) por el tema. “Es sumamente difícil sacar un órgano; requiere de una planificación absoluta y el receptor adecuado de ese órgano”, explicó, con la intención de disipar las dudas que circulan sobre estos temas.

En la causa de Loan Danilo Peña, el niño que tenía 5 años cuando desapareció en Corrientes el 13 de junio de 2024, se encuentran detenidas varias personas y policías por estar involucrados en su desaparición. Ayer, la familia emitió un comunicado en el que pidió que continúe la búsqueda para “llevarlo de nuevo a casa”.

El otro caso que tuvo repercusión reciente es el de Lian Gael Flores, de tres años. Fue visto por última vez el sábado 22 de febrero a las 15.30 en un cortadero de ladrillos ubicado en Ballesteros Sud, provincia de Córdoba.

Guadalupe Lucero, una niña cordobesa de cinco años que desapareció el 14 de junio de 2021 en San Luis y cuyo paradero, sigue siendo un misterio. Lo mismo ocurre con el de Sofía Herrera, vista por última vez en un camping de Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, el 28 de septiembre de 2008.

De acuerdo a un informe conjunto de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la fundación Walk Free, existen hoy en día 50 millones de víctimas de trata en el mundo, siendo el 30% de ellas niños y niñas.

El Gobierno nacional tiene a disposición la Línea 124, que centraliza en una base de datos información de todo el país sobre niños, niñas y adolescentes de quienes se desconozca el paradero. También se puede comunicar al 0800-122-2442 o escribir al correo electrónico juschicos@jus.gov.ar.