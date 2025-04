De conspiraciones, estrangulaciones y envenenamientos: el misterio que rodea las muertes de seis papas

Tiene 25 años y sufrió un ACV en una primera cita: “Si él no hubiese actuado tan rápido, no sé si la contaba” Lucrecia Fernández Bordos tuvo un ACV hemorrágico mientras charlaba con un chico que apenas conocía. No recuerda nada de esa noche. “Hubo señales a las que no les di la importancia que merecían”