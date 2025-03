Un avión de Aerolíneas Argentinas dio vueltas una hora en el aire sobre Santa Fe: investigan a la torre de control

Boeing 737-8SH de Aerolíneas Argentinas REUTERS/Agustin Marcarian

Un avión de Aerolíneas Argentinas tuvo que dar vueltas durante casi una hora alrededor del aeropuerto internacional de Sauce Viejo, en Santa Fe. La principal hipótesis de la demora apunta a inconvenientes en la comunicación entre el piloto de la aeronave y la torre de control.

En efecto, las primeras explicaciones dan cuenta de que el capitán del vuelo no recibía respuestas de los controladores, lo que no permitía confirmar las condiciones necesarias para el aterrizaje.

Por ese motivo, se inició una investigación y, según pudo saber este medio, desplazaron al personal involucrado hasta esclarecer qué provocó el incidente.

La Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), de gestión pública y dependiente de la Secretaría de Transporte de la Nación, es la encargada de los servicios y control de tránsito aéreo. Luego del inconveniente emitieron un comunicado en el que aseguraron haber abierto una investigación sobre lo ocurrido.

“Se han iniciado los sumarios pertinentes y se ha desafectado de la operación al personal involucrado mientras se realice la totalidad de las investigaciones necesarias”, precisaron desde la sociedad estatal.

De acuerdo a la información que trascendió en las primeras horas, el controlador que debía estar en comunicación con los pilotos no se encontraba activo en su puesto de trabajo. Aún no está claro el motivo de la ausencia: las versiones deslizan que podría haber tenido una tardanza e incluso que podría haberse quedado dormido. Desde EANA tampoco aclararon por qué no lo reemplazó algún compañero, o cuántas personas se desempeñan en esa instalaciones.

El vuelo que circundó el aeropuerto fue ARG1724 de Aerolíneas Argentinas, con matrícula LV-CHQ. El avión tuvo que permanecer en espera sobre la zona cercana al aeropuerto durante 53 minutos. Había despegado desde Aeroparque, con pasajeros. Y en Sauce Viejo aguardaba otro centenar de personas para volar a Buenos Aires.

El recorrido que hizo el avión de Aerolíneas Argentitnas alrededor del aeropuerto de Sauce Viejo

Según el comunicado de EANA, el avión “estuvo en comunicación en todo momento con el Centro de Control de Área de Ezeiza y la torre de control del aeropuerto de Paraná, por lo que la Seguridad Operacional siempre estuvo garantizada”.

Además, desde la empresa afirmaron que “se aplicarán a los responsables las sanciones que sean necesarias para que esta situación no vuelva a ocurrir”.

Por otro lado, fuentes de la aerolínea de bandera le indicaron a Infobae que habían recibido una notificación cuando la aeronave ya estaba viajando. En la misma les advirtieron que la torre de control no estaba operativa.

Por ende, el piloto llegó a Sauce Viejo con la información de que no había controladores. Tenía la opción de volver a Aeroparque o aterrizar en Paraná, pero decidió esperar en el aire debido a que tenía el combustible al máximo.

El portal Aire de Santa Fe dialogó con Gisela Riuli, presidenta del directorio del Aeropuerto de Sauce Viejo, quien indicó que todavía EANA no les brindó explicaciones sobre por qué no había controladores disponibles para comunicarse con el vuelo.

“A las 7.05, como todos los días, el personal de provincia pide autorización a la torre para hacer el control previo a cada operación. Ahí se encuentran con que desde la torre no había respuesta. Entonces se activa un protocolo y nos dan conocimiento de que no había gente en la torre de control”, reconstruyó la titular del directorio.

Y agregó: “Pedimos un informe a la EANA para que nos expliquen los motivos por los cuales se ausentó el personal, seguimos esperando”.

Además, Riuli precisó que la torre de control tiene acceso exclusivo para el personal de la Empresa Argentina de Navegación Aérea. Ningún otro empleado o funcionario ajeno a ese sector puede ingresar.

“Sabemos que la situación generó nerviosismo y malestar. Queremos transmitir nuestras disculpas y reafirmar nuestro compromiso con la seguridad y la calidad del servicio”, completó la presidenta del directorio del aeropuerto ante la prensa provincial.