Vecinos de El Chaltén denuncian que topadoras arrasaron con una zona de bosque nativo y árboles milenarios

Una vecina muestra lo que sucede en los bosques de El Chaltén

“Es doloroso ver cómo tiran abajo árboles de miles de años. Desde El Chaltén se ven las cosas de otra manera”, dice Andrea Torres, una de las vecinas que pide explicaciones claras sobre lo que pasa en esa localidad santacruceña, fundada en 1985, que se encuentra al pie del cerro Fitz Roy y dentro del Parque Nacional Los Glaciares. Este pueblo, además, es reconocida a nivel internacional por ser la capital mundial del trekking.

Según contó la también exbrigadista de ese parque, durante la noche del jueves 13 de marzo, un video grabado por unas vecinas mostró cómo se talaban árboles nativos para realizar la apertura de una nueva senda dentro del Parque, una zona de bosques. Eso generó indignación entre sus habitantes: en las imágenes, se observa a personal de Parques Nacionales cortando los árboles a machetazos y también muestra maquinaria pesada. “No teníamos conocimiento sobre ningún proyecto de ésta magnitud porque la Administración de Parques Nacionales (APN) no brindó explicaciones. Nadie de El Chaltén lo sabía. La comunidad no estaba informada de que estaban haciendo eso”, afirma Torres.

Las repercusiones negativas del video fue tal que el presidente de la APN, Cristian Larsen, usó sus redes para explicar que se trata de un “plan de rediseño de los senderos a Laguna de los Tres” que tiene como objetivo facilitar a los turistas menos habilidosos el camino para llegar a uno de los lugares más hermosos de Argentina.

La situación salió a la luz esta semana y el debate entre el progreso y el respeto a la naturaleza se da coincidente con la efeméride que rige desde 2012. Cada 21 de marzo se celebra el Día Internacional de los Bosques, fecha que busca concientizar sobre la importancia de los bosques y promover su conservación. La fecha fue establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en aquel año, con el objetivo de resaltar el papel fundamental de los ecosistemas forestales en la vida del planeta, desde la biodiversidad hasta la mitigación del cambio climático.

El imponente Cerro Fittz Roy, en El Chaltén (Andrés Bonetti)

El adiós a los arboles milenarios

—¿Quién los habilita a ustedes a hacer este trabajo?—, pregunta una mujer mientras muestra a un grupo de hombres talando árboles nativos y levantando partes de otros.

—La Intendencia del Parque Nacional—, responde uno de los hombres, motosierra en mano, cuando la mujer también indaga sobre la existencia de un estudio de impacto ambiental y si sabían “el daño” que estaban causando. Luego, otro le pidió que se retira y hasta la amenazaron con llamar a Gendarmería.

Esas imágenes pronto se hicieron virales en El Chaltén y las vecinas y vecinos le pidieron explicaciones a las autoridades. Fue tal la indignación causada que, al día siguiente, el presidente de la Administración de Parques Nacionales (APN), Cristian Larsen, viajó desde El Calafate para reunirse con los vecinos. “No sé a quién le llegó el mensaje avisando que podía reunirse con la comunidad por esta cuestión”, destaca Torres y cuenta que, sin embargo, las respuestas que les dio fueron insuficientes. “Lamentablemente, ninguno de los tres —Larsen, ni el intendente de Los Glaciares, Horacio Pelozo, ni el jefe de la seccional, Gerardo Sáenz— explicó por qué estaba esa máquina, ni cuánto iba a romper, ni para qué. Podrían haber dicho: ‘Chicos, perdón, vamos a imprimirles el proyecto y lo debatimos’. Pero no pasó. No nos supieron decir de qué se trataba”, asegura la vecina.

Cristian Larsen, presidente de la Administración de Parques Nacionales, cuenta cuál es el proyecto

El argumento oficial fue la existencia de un “masterplan” para unificar las sendas del parque, con la asesoría de dos especialistas estadounidenses en desarrollo de senderos, Willie Bittner y Jed Talbot. “Que uno de lugares más lindos de la Argentina no tenga sus senderos en buenas condiciones habla de la decadencia que ha sufrido nuestro país en los últimos años. Pero eso se terminó en Parques Nacionales, porque somos conscientes de la importancia del turismo de naturaleza como motor de desarrollo de la Nación”, detalla en un video que el presidente de APN posteó en sus redes.

El clip, acompañado por un texto explica: “Estamos rediseñando los senderos para mejorar la experiencia del visitante y garantizar su seguridad, mientras protegemos el ambiente. De eso se trata el turismo de naturaleza, de encontrar el equilibrio perfecto entre la calidad de los servicios y el cuidado de nuestras Áreas Protegidas”. Esa obra tendría una inversión de 1.600 millones de pesos, que saldrían del cobro de las entradas de ingreso a los senderos que rige desde octubre pasado.

Pese al detalle, la exbrigadista se anima a cuestionar la transparencia del proceso: “No sabemos si los estadounidenses vinieron voluntariamente, si les pagó Parques o si los financió alguien más. Porque traerte dos gringos cuesta: pasajes, hospedaje, pagarles por el trabajo. Nadie explicó de dónde salió ese dinero”. La respuesta, hasta el momento, es la que explica Larsen en la publicación que tituló “Fenómeno barrial: llegaron a El Chaltén los mejores diseñadores de senderos del mundo”. “Estamos rediseñando los senderos para mejorar la experiencia del visitante y garantizar su seguridad, mientras protegemos el ambiente”, finaliza el funcionario.

El posteo de Cristian Larsen en su cuenta de X (captura)

Sobre eso, también se quejó la vecina que argumenta que además de la falta de un proyecto final, se utilizan maquinarias pesadas en el parque cuando “históricamente, acá se trabajaba con herramientas de mano, usando las piedras de manera artesanal”.

“Nunca se habían pasado máquinas. Ver motoniveladoras en el parque fue chocante para la población”, explica Torres. La intervención dejó árboles caídos y suelos alterados. “Despertarnos y ver las topadoras tirando árboles y obviamente eso nos estruja el corazón. No es cualquier cosa”, agrega.

El impacto ambiental y social de estas medidas no pasó desapercibido en la comunidad. “Nosotros sabemos lo que significa tirar esos árboles. Perdemos suelo que es muy difícil de recuperar. Fueron como 400 metros de suelo perdido, y eso es irrecuperable”, lamenta la mujer. Para los vecinos, la reacción de defensa del ambiente no es casual, sino el resultado de años de educación ambiental promovida por el propio parque. “Los chicos que hoy tienen 25 años crecieron con clases de Parques Nacionales. Nos enseñaron a cuidar esto, y ahora vienen con máquinas a destruirlo”, denuncia.

La movilización de habitantes de El Chaltén (Instagram/boana.pro)

La ciudad se movilizó

Para expresar su malestar el pasado viernes 14 de marzo, vecinos de El Chaltén realizaron dos movilizaciones contra la apertura de esa traza que, según explicaron desde Parques, “es para llevar materiales necesarios para el rediseño de la Senda de Los Tres y también para emergencias y evacuaciones”.

“Nunca la población estuvo tan disgustada con la Administración de Parques Nacionales. La marcha que se realizó cruzó todo el pueblo, desde la cabecera del Fitz Roy hasta el Centro de Visitantes. Es la primera vez que una protesta llega hasta las oficinas de Parques”, destaca Torres y recuerda que además sumaron reclamos por motivos anteriores, como el cobro de acceso a los senderos y el despido de trabajadores de Parques Nacionales.

Para la comunidad, esto responde a una intención de “mercantilizar el acceso a la naturaleza” sin considerar las consecuencias ecológicas y sociales. “Esto no es solo racional, es emotivo también. Nos duele porque sabemos lo que significa para el bosque, para el pueblo, para nuestra vida. Tomar medidas que tienen que ver con una topadora es algo impensado. No tiene que ver con el presente ni con el futuro. Tiene que ver, justamente, con el pasado... Los Parques Nacionales nos enseñan a pensar en el ambiente y en el futuro de todos. Así nos debatimos: el turismo de naturaleza todo el tiempo está debatiéndose. No queremos ser extractivistas y a la vez, queremos vivir y trabajar en el lugar que nos gusta. Queremos educar a quienes nos visitan y enseñarles que si no cuidamos esto todos los días, lo podemos perder. Y las topadoras de Larsen nos demostraron eso, que si nos descuidamos podemos perder 200 metros de bosque en una tarde”, concluye Torres.

La zona que se vería afectada

La explicación de Administración de Parques Nacionales

Las autoridades de Parques Nacionales explicaron a los medios locales que “se está abriendo una senda adicional a la existente, entre Rio Eléctrico y Poincenot, para transportar en un vehículo especial 4x4 (UTV) materiales de obra que requiere el rediseño del tramo de senda hacia Laguna de Los Tres, y que también se utilizará para evacuaciones de personas accidentadas y emergencias, o transporte de materiales que se requieran”.

También explicaron el por qué del cobro de entradas. “Es una medida inédita y eso nos permitió, aún con muchas deficiencias, recaudar hasta la fecha más de $ 2 mil millones, ingresos para realizar obras. Nosotros hemos anunciado hace diez días la apertura de la licitación, que va a significar inversiones por más de 1.600.000.000 de pesos”, explicó Larsen y detalló la idea: “construir una casa para guardaparques, pabellones con servicios sanitarios, proveeduría, servicio de café, bares para que las personas tengan algo que tomar antes de subir a la montaña o antes de subir a los senderos de El Chaltén y también cuando bajan”, afirman las autoridades de Parques.

A eso se suman las ideas sobre los campings. “Para la próxima temporada vamos a poder concesionar los campings Poincenot como prestadores con servicios de calidad, con algún prestador turístico que venga y que realmente realice una inversión para ofrecer un producto de calidad para los turistas. Nosotros tenemos que tener en cuenta con quien competimos en el tema de trekking, el Parque Nacional Banff, en Canadá, o Yosemite, en Estados Unidos o Torre de Paine. Tenemos que brindar un servicio de nivel mundial y por eso necesitamos hacer obras”, informaron los funcionarios.

Laguna de los Tres (trekkingelchalten.com)

Al referirse a quienes serán parte del proyecto, mencionó a los especialistas estadounidenses. “Es quien hizo los senderos en el Parque Nacional Perito Moreno y ha hecho senderos en varios parques del mundo. Estamos haciendo todo un masterplan para rediseñar todos los senderos de El Chaltén para también ver la capacidad de carga, porque sabemos que en determinados momentos del año hay sectores que están muy sobrecargado”.

Horacio Pelozo, intendente del Parque Los Glaciares, definió como “prioritario” el proyecto en Laguna de los Tres. “Está dentro del conjunto de senderos troncales. Es el que más problemas ocasiona, en cuanto a accidentes. La temporada pasada tuvimos 103 accidentes. Es un sendero que no fue diseñado para caminantes comunes, sino que lo usaban los montañistas que usaban la máxima pendiente. Por eso, queda esta traza que no fue pensada para el usuario común e históricamente quedó también el campamento del Blanco”, justifica la idea para que cualquier turista pueda hacer el recorrido que hasta hoy era logrado por los más experimentados senderistas.

“De esa manera tenemos la carga al 50% en un lugar crítico, o sea que se suba por un lado y se baje por el otro. Por otro lado, para hacer esas obras necesitamos llegar con equipos de personas que puedan hacer esas obras, que son de corte pesado”, agregó Pelozo.

En las últimas horas, cuentan los medios locales, las autoridades se comprometieron a detener las obras temporalmente. Pese a ello, los vecinos evaluaron presentar una denuncia policial y un recurso de amparo ambiental para frenar definitivamente los trabajos.