¿Cuándo es el próximo fin de semana largo según el calendario oficial 2025?

Tensión en el desalojo de una fiesta clandestina en Córdoba: atacaron con piedras a la Policía Ocurrió en el barrio Alto Córdoba de la capital provincial. Los efectivos debieron usar armas no letales para persuadir a los revoltosos. No hubo heridos

Las cartas de la guerra: la mujer que dedicó sus últimos años a intentar traducir secretos familiares escritos en polaco y en ídish Parte de la familia de Sara Lichtenstein había migrado de Polonia hacia Uruguay y otra parte había quedado allí. Cuando de su pasado solo quedaba ese intercambio epistolar en un idioma que no entendía comenzó a buscar la manera de comprenderlas. Quizás así sabría qué había sido de ellos