Alerta por tormentas fuertes en Bahía Blanca: cuánto lloverá y hasta cuándo seguirá el mal tiempo

Una persona camina por una calle inundada después de una tormenta en Bahía Blanca, Argentina, el viernes 7 de marzo de 2025. (AP Foto/Juan Sebastián Lobos)

El Servicio Meteorológico Nacional emitió este lunes por la tarde un alerta de muy corto plazo por tormentas fuertes con ráfagas y ocasional caída de granizo en Bahía Blanca.

La advertencia del organismo se lanzó a las 17:17, con una validez para las siguientes tres horas. Además de la ciudad que sufrió inundaciones en los últimos días, también afecta a las localidades de Coronel Rosales, Puán, Tornquist y Villarino.

Es por esto que el SMN recomendó “asegurar los objetos que puedan ser arrojados por el viento, mantenerse alejado de los árboles, ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas, permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos”.

También sugirieron “mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable; evitar actividades al aire libre; y para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas”.

Las zonas afectadas por el aviso a corto plazo del SMN

En este marco es que el Municipio ordenó ayer un cese de actividades desde la tarde, que incluye la suspensión de las clases y del transporte público.

El SMN anticipó las condiciones inestables con probabilidad de lluvias y tormentas aisladas que marcaron la jornada. Según estiman, la acumulación de agua podría rondar entre 15 y 25 mm.

En paralelo, se esperan ráfagas de viento de corta duración que podrían alcanzar los 60 o 65 kilómetros por hora. De acuerdo a las previsiones del organismo nacional, las condiciones mejorarían a partir de las 19, y concluirían completamente desde 21.

El Municipio de Bahía Blanca había dispuesto este domingo por la noche suspender todas las actividades en la ciudad desde las 14. Por ende, no hubo clases en ninguna escuela durante el turno tarde, y los colectivos dejaron de circular también desde esa hora.

“Transmitimos calma a la población y aclaramos que la medida de suspensión de actividades se fundamenta en la restricción de circulación, teniendo en cuenta las condiciones de algunos caminos que aún están endebles y que el sistema de drenaje no se recuperó en su totalidad”, aclararon desde el Ejecutivo local.

Las inundaciones en Bahía Blanca afectaron al 70% de la población local

En paralelo, el Municipio sugirió una serie de recomendaciones para hacerle frente a la tormenta: no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no dejar objetos sueltos que puedan caerse de altura o volarse por el viento e informarse a través de los canales oficiales.

En otro orden, el último informe emitido por las autoridades locales en relación con los evacuados, indicó que la cantidad bajó a 43. El estado de los servicios y la asistencia, el Municipio informó que hay habilitados “55 puntos de alimentación en distintos sectores de la ciudad, 47 roperos comunitarios y 22 puntos de entrega de alimentos y kit de limpieza”. Los que necesiten acudir, pueden chequear las direcciones en el sitio https://asistencia.emergenciabahia.com/. La entrega de colchones se maneja a través de inscripciones en emergenciabahia.com.

El puente modular, montado por el Ejército, ya se encuentra operativo para vehículos livianos; y se habilitó la circulación en sentido ascendente, en la calle Santa Cruz (desde el centro hacia Vista Alegre); y en sentido descendente, la calle Tucumán (desde el barrio Pacífico hacia el centro).

Habrá, además, 29 centros de salud y unidades sanitarias que brindarán atención en sus horarios habituales: Centro de Salud Milstein, 9 de noviembre, Favaloro, Leandro Piñeiro, Norte, Dhama; CIC Spurr. Y las unidades sanitarias Anchorena, Sánchez Elias, Don Bosco, Villa Mitre, Bella Vista, Miramar, La Falda, Hardin Green, Villa Múñz, Aldea Romana, Saladero, Boulevard, Mariano Moreno, San Dionisio, Maldonado, Villa Bordeau, Avellaneda, Villa Delfina, Enrique Julio, Villa Ressia.

En cuanto a la atención veterinaria, se habilita en Tarija 1350 de 9 a 14 hs, Ingeniero White, al lado de la Escuela de Educación Secundaria N° 1. Se colocarán móviles de castración en Parque Independencia (Balboa 900, entrando por Munilla) y Delegación Norte (Vieytes 2700).

Por último, se reciben donaciones de alimento balanceado para perros y gatos en la Oficina de Veterinaria y Zoonosis, Parque Independencia. Para turnos, se habilita el 4550377 (de lunes a viernes de 8 a 14 hs).