Las donaciones para las víctimas del temporal en Bahía Blanca son masivas: dónde y cómo colaborar

Más de 1.000 personas fueron evacuadas tras el temporal en Bahía Blanca (Gustavo Gavotti)

El sur de la provincia de Buenos Aires vive momentos de profunda crisis tras el violento temporal que azotó la ciudad de Bahía Blanca durante la madrugada del pasado viernes. El fenómeno climático dejó un saldo trágico de al menos 16 personas fallecidas, más de 1.000 evacuados y cientos de vecinos que no han podido contactar con sus familias.

En medio de esta emergencia, diversas organizaciones han lanzado campañas solidarias para asistir a las familias afectadas, quienes enfrentan pérdidas materiales y condiciones de vulnerabilidad extrema.

La respuesta solidaria se ha extendido a nivel nacional, marcando el inicio de un proceso de reconstrucción para las comunidades afectadas. El daño es incalculable. El intendente de Bahía Blanca, Federico Subsielles, estimó en 400 mil millones de pesos. Miles y miles de vecinos perdieron sus pertenencias. Por eso, espontáneamente se armó una colecta masiva en distintos puntos del país y desde distintas organizaciones; desde clubes de fútbol a entidades como Cáritas.

Cáritas: donaciones monetarias para emergencias

Centro de entrega de material donado en Bahía Blanca (Gustavo Gavotti)

En un comunicado difundido por Cáritas, la organización hizo un llamado a la población para colaborar mediante aportes económicos que permitan brindar asistencia inmediata a las familias afectadas. Las donaciones pueden realizarse a través de transferencias bancarias. La cuenta habilitada pertenece a “Cáritas Arquidiocesana BB”, con el número de cuenta 6228-73524/3, CBU 0140479501622807352431 y el alias “Caritas.B.Bca”. Además, se habilitó un enlace directo en el sitio web oficial de Cáritas (https://caritas.org.ar/emergencia/) para facilitar las contribuciones.

La organización subrayó que cada aporte es crucial para quienes han perdido todo a causa del temporal. Los fondos recaudados se destinarán a la compra de insumos básicos y a la implementación de medidas de emergencia que permitan mitigar el impacto de la catástrofe en las comunidades más afectadas.

Esta postura fue convalidada por especialistas. La periodista Sibila Camps compartió su parecer en Facebook: "Los profesionales especializados en desastres alientan en primer lugar la donación en dinero, no sólo porque el costo es menor sino también porque ayuda a reactivar el comercio local o regional, golpeado por la emergencia, y de ese modo vuelve a poner dinero en circulación; fue lo que con buen tino se decidió hace poco, con los incendios en la zona de El Bolsón".

Además, detalló que “si quienes coordinan la atención de la emergencia lo consideran imprescindible, la donación en especies debe ser cuidadosamente organizada -qué hace falta y de qué características, qué NO hace falta-, para no malgastar tiempo ni esfuerzos. A título de ejemplo, la ropa de verano no sirve en lugares donde hace frío y viceversa”.

Por su parte, Red Solidaria ha centrado sus esfuerzos en la recolección de bienes materiales que puedan ser distribuidos entre los damnificados. La organización solicita donaciones de agua potable envasada, artículos de limpieza, productos de higiene personal, ropa de abrigo, ropa de cama y colchones. Estos elementos son fundamentales para garantizar condiciones mínimas de salubridad y confort a las familias que han quedado desprovistas de recursos.

Independiente abrió su estadio este domingo para recibir donaciones: fue tanta la colaboración que extendieron la recepción para el lunes en su sede porteña de la avenida Boyacá (@Independiente)

El presidente de Red Solidaria, Martín Giovio, informó que diversas instituciones, como clubes de fútbol y la Universidad de Buenos Aires (UBA), se han sumado a esta iniciativa, ofreciendo sus instalaciones como centros de acopio y distribución. Este esfuerzo conjunto busca maximizar el alcance de la ayuda y asegurar que los recursos lleguen a quienes más los necesitan en el menor tiempo posible.

Clubes y lugares donde colaborar

Boca Juniors abrirá las puertas de La Bombonera durante lunes, martes y miércoles entre las 15 y las 20.30 para recibir artículos de primera necesidad. El ingreso de quienes quieran colaborar se hará por el portón Villafañes.

Independiente recibirá este lunes en l a Sede Capital (Boyacá 470), de 8 a 20.

Huracán habilitó su secretaría solidaria en Avenida Caseros 3159 hasta el 16 de marzo.

River Plate abrió su estadio para donaciones el lunes y martes, de 12 a 20 horas.

Racing Club : Recolecta en su sede de CABA (Nogoyá 3045) todos los días de 8 a 22 horas y en el estadio, de lunes a viernes de 10 a 18 horas.

Atlanta : Recibe ayuda en Humboldt 540 de lunes a viernes de 10 a 19 horas y antes del partido contra Colegiales en Humboldt 370 .

Platense: Abierto para recibir ayuda desde el domingo y durante toda la semana, de 10 a 20 horas.